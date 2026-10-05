https://ukraina.ru/20261005/ft-vengriya-gotova-razblokirovat-tekhnicheskiy-etap-peregovorov-ukrainy-s-es-1083612644.html
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС - 05.10.2026 Украина.ру
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС
Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 5 октября сообщила Financial Times со ссылкой на источники
2026-10-05T12:31
2026-10-05T12:31
2026-10-05T12:31
новости
украина
венгрия
будапешт
ес
financial times
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102132/34/1021323444_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_88d6d1fe82f6760f76c66c55c3ca6501.jpg
По данным издания, премьер Венгрии Петер Мадьяр сказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.Напомним, процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017-м. 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022-го Еврокомиссия предложила предоставить ей статус кандидата. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров.После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоры разделили на шесть тематических кластеров, которые делятся на 33 главы. Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу.Подробнее – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕСБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
венгрия
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/102132/34/1021323444_119:0:938:614_1920x0_80_0_0_7afb29c443055a928b595706f0439057.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, будапешт, ес, financial times, еврокомиссия
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, ЕС, Financial Times, Еврокомиссия
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС
Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 5 октября сообщила Financial Times со ссылкой на источники
По данным издания, премьер Венгрии Петер Мадьяр сказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.
Напомним, процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017-м. 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022-го Еврокомиссия предложила предоставить ей статус кандидата. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров.
После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоры разделили на шесть тематических кластеров, которые делятся на 33 главы. Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.