https://ukraina.ru/20261005/ft-vengriya-gotova-razblokirovat-tekhnicheskiy-etap-peregovorov-ukrainy-s-es-1083612644.html

FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС

FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС - 05.10.2026 Украина.ру

FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС

Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 5 октября сообщила Financial Times со ссылкой на источники

2026-10-05T12:31

2026-10-05T12:31

2026-10-05T12:31

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По данным издания, премьер Венгрии Петер Мадьяр сказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.Напомним, процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017-м. 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022-го Еврокомиссия предложила предоставить ей статус кандидата. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров.После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоры разделили на шесть тематических кластеров, которые делятся на 33 главы. Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу.Подробнее – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕСБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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