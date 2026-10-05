FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС - 05.10.2026 Украина.ру
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FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС - 05.10.2026 Украина.ру
FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС
Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 5 октября сообщила Financial Times со ссылкой на источники
2026-10-05T12:31
2026-10-05T12:31
новости
украина
венгрия
будапешт
ес
financial times
еврокомиссия
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По данным издания, премьер Венгрии Петер Мадьяр сказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.Напомним, процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017-м. 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022-го Еврокомиссия предложила предоставить ей статус кандидата. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров.После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоры разделили на шесть тематических кластеров, которые делятся на 33 главы. Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу.Подробнее – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕСБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, венгрия, будапешт, ес, financial times, еврокомиссия
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, ЕС, Financial Times, Еврокомиссия

FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС

12:31 05.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / Перейти в фотобанкфлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 5 октября сообщила Financial Times со ссылкой на источники
По данным издания, премьер Венгрии Петер Мадьяр сказал венгерским дипломатам, чтобы во время рабочих встреч на этой неделе они не блокировали отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.
Напомним, процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации, которое вступило в силу в 2017-м. 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022-го Еврокомиссия предложила предоставить ей статус кандидата. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров.
После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоры разделили на шесть тематических кластеров, которые делятся на 33 главы. Договором о ЕС предусмотрено, что все 27 государств-членов должны дать согласие по каждому этапу.
Подробнее – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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