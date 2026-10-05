Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта - 05.10.2026 Украина.ру
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Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта - 05.10.2026 Украина.ру
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта
Киев уже в этом месяце может столкнуться с отключениями электроэнергии по 14–16 часов в сутки, если Россия продолжит удары по объектам энергетики. Об этом 5 октября заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
2026-10-05T10:23
2026-10-05T10:23
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трипольская тэс
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По его словам, уже были прилёты по подстанции "Киевская", ТЭЦ-5, Киевской ГЭС и Трипольской ТЭС. По его оценке, эти удары показали, что объекты не защищены.Он отметил, что удары наносились в очень короткий промежуток времени, и следующие могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть с графиками по 14–16 часов без света.Украинская столица стремительно погружается во тьму. Энергетическая инфраструктура разрушена, системы ПВО не справляются. Подробнее – в материале "Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, днепр, трипольская тэс, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Днепр, Трипольская ТЭС, Украина.ру

Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта

10:23 05.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Киев уже в этом месяце может столкнуться с отключениями электроэнергии по 14–16 часов в сутки, если Россия продолжит удары по объектам энергетики. Об этом 5 октября заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
По его словам, уже были прилёты по подстанции "Киевская", ТЭЦ-5, Киевской ГЭС и Трипольской ТЭС. По его оценке, эти удары показали, что объекты не защищены.
Он отметил, что удары наносились в очень короткий промежуток времени, и следующие могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть с графиками по 14–16 часов без света.
Украинская столица стремительно погружается во тьму. Энергетическая инфраструктура разрушена, системы ПВО не справляются. Подробнее – в материале "Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
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