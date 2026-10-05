https://ukraina.ru/20261005/energokollaps-v-kieve-gorod-mozhet-ostatsya-bez-sveta-na-dve-treti-sutok--prognoz-eksperta--1083609306.html
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта - 05.10.2026 Украина.ру
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта
Киев уже в этом месяце может столкнуться с отключениями электроэнергии по 14–16 часов в сутки, если Россия продолжит удары по объектам энергетики. Об этом 5 октября заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
2026-10-05T10:23
2026-10-05T10:23
2026-10-05T10:23
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По его словам, уже были прилёты по подстанции "Киевская", ТЭЦ-5, Киевской ГЭС и Трипольской ТЭС. По его оценке, эти удары показали, что объекты не защищены.Он отметил, что удары наносились в очень короткий промежуток времени, и следующие могут привести к тому, что Киев уже в октябре будет сидеть с графиками по 14–16 часов без света.Украинская столица стремительно погружается во тьму. Энергетическая инфраструктура разрушена, системы ПВО не справляются. Подробнее – в материале "Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, днепр, трипольская тэс, украина.ру
Новости, Киев, Россия, Днепр, Трипольская ТЭС, Украина.ру
Энергоколлапс в Киеве: город может остаться без света на две трети суток – прогноз эксперта
Киев уже в этом месяце может столкнуться с отключениями электроэнергии по 14–16 часов в сутки, если Россия продолжит удары по объектам энергетики. Об этом 5 октября заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко