Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского - 09.09.2026 Украина.ру
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Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского
Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского - 09.09.2026 Украина.ру
Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии. Об этом 9 сентября пишет газета Bild
2026-09-09T09:02
2026-09-09T09:02
украина.ру
новости
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берлин
мид
фрг
мид фрг
военная помощь украине
финансирование
киевский режим
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По мнению главы МИД, Германия должна получать выгоду от того, что активнее всех оказывает киевскому режиму финансовую и военную помощь. Но Владимир Зеленский до сих пор не в полной мере задействовал немецкую оборонную промышленность в своих проектах."Министр иностранных дел Германии... раскритиковал Зеленского, потребовав от Украины уделять больше внимания интересам Германии", — говорится в публикации.Берлин с начала СВО передал Киеву и ассигновал на ближайшие годы уже свыше €100 млрд, из которых более €57 млрд — военная помощь."В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещённых в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение", — подчеркнул Вадефуль.Он также заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.Ранее сообщалось, что минобороны Украины заказало ракеты для Patriot производства США за счет кредита ЕС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, германия, берлин, мид, фрг, мид фрг, военная помощь украине, финансирование, киевский режим, война на украине, мобилизация на украине, владимир зеленский, украина, ес, евросоюз, мир без границ, эскалация
Украина.ру, Новости, Германия, Берлин, МИД, ФРГ, МИД ФРГ, военная помощь Украине, финансирование, киевский режим, война на Украине, мобилизация на Украине, Владимир Зеленский, Украина, ЕС, Евросоюз, Мир без границ, эскалация

Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского

09:02 09.09.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisГлава МИД Германии Йоханн Вадефуль
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии. Об этом 9 сентября пишет газета Bild
По мнению главы МИД, Германия должна получать выгоду от того, что активнее всех оказывает киевскому режиму финансовую и военную помощь. Но Владимир Зеленский до сих пор не в полной мере задействовал немецкую оборонную промышленность в своих проектах.
"Министр иностранных дел Германии... раскритиковал Зеленского, потребовав от Украины уделять больше внимания интересам Германии", — говорится в публикации.
Берлин с начала СВО передал Киеву и ассигновал на ближайшие годы уже свыше €100 млрд, из которых более €57 млрд — военная помощь.
"В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещённых в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение", — подчеркнул Вадефуль.
Он также заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.
Ранее сообщалось, что минобороны Украины заказало ракеты для Patriot производства США за счет кредита ЕС.
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