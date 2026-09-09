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Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского

Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского - 09.09.2026 Украина.ру

Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии. Об этом 9 сентября пишет газета Bild

2026-09-09T09:02

2026-09-09T09:02

2026-09-09T09:02

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По мнению главы МИД, Германия должна получать выгоду от того, что активнее всех оказывает киевскому режиму финансовую и военную помощь. Но Владимир Зеленский до сих пор не в полной мере задействовал немецкую оборонную промышленность в своих проектах."Министр иностранных дел Германии... раскритиковал Зеленского, потребовав от Украины уделять больше внимания интересам Германии", — говорится в публикации.Берлин с начала СВО передал Киеву и ассигновал на ближайшие годы уже свыше €100 млрд, из которых более €57 млрд — военная помощь."В настоящий момент мы не совсем удовлетворены количеством заказов, размещённых в Германии. Поэтому мы попросили правительство Украины пересмотреть это и обеспечить улучшение", — подчеркнул Вадефуль.Он также заявил о том, что Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии.Ранее сообщалось, что минобороны Украины заказало ракеты для Patriot производства США за счет кредита ЕС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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