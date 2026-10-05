Виноват дефицит кадров: Рада хочет заставить подростков работать почти как взрослых - 05.10.2026 Украина.ру
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Виноват дефицит кадров: Рада хочет заставить подростков работать почти как взрослых
Виноват дефицит кадров: Рада хочет заставить подростков работать почти как взрослых - 05.10.2026 Украина.ру
Виноват дефицит кадров: Рада хочет заставить подростков работать почти как взрослых
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий существенно увеличить продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних
2026-10-05T14:10
2026-10-05T14:47
новости
украина
верховная рада
работа
подростки
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В пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в кодекс законов о труде Украины относительно расширения трудовых возможностей для молодежи" авторы ссылаются на критическую ситуацию в экономике. Депутаты подчеркивают, что боевые действия и масштабный демографический кризис спровоцировали острейший дефицит кадров на внутреннем рынке труда, в связи с чем подрастающее поколение рассматривается как ключевой резерв для восполнения нехватки рабочих рук.Законопроект предусматривает рост максимального времени работы для подростков в возрасте от 16 до 18 лет до 38 часов в неделю. Для детей от 14 до 15 лет, подрабатывающих в период каникул, лимит увеличится до 26 часов.Инициатива парламентариев вызвана катастрофическим положением дел в украинском бизнесе. Согласно данным профильных исследований Института экономических исследований и политических консультаций за лето, нехватка сотрудников в стране обновила исторический рекорд, достигнув показателя в 69 процентов.Подробнее о трудностях украинских подростков - в материале Превратили в рабов и попрошаек: бежавшие от войны украинские подростки страдают в Европе на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, работа, подростки
Новости, Украина, Верховная Рада, работа, подростки

Виноват дефицит кадров: Рада хочет заставить подростков работать почти как взрослых

14:10 05.10.2026 (обновлено: 14:47 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий существенно увеличить продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних
В пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в кодекс законов о труде Украины относительно расширения трудовых возможностей для молодежи" авторы ссылаются на критическую ситуацию в экономике.
Депутаты подчеркивают, что боевые действия и масштабный демографический кризис спровоцировали острейший дефицит кадров на внутреннем рынке труда, в связи с чем подрастающее поколение рассматривается как ключевой резерв для восполнения нехватки рабочих рук.
Законопроект предусматривает рост максимального времени работы для подростков в возрасте от 16 до 18 лет до 38 часов в неделю. Для детей от 14 до 15 лет, подрабатывающих в период каникул, лимит увеличится до 26 часов.
Инициатива парламентариев вызвана катастрофическим положением дел в украинском бизнесе. Согласно данным профильных исследований Института экономических исследований и политических консультаций за лето, нехватка сотрудников в стране обновила исторический рекорд, достигнув показателя в 69 процентов.
Подробнее о трудностях украинских подростков - в материале Превратили в рабов и попрошаек: бежавшие от войны украинские подростки страдают в Европе на сайте Украина.ру.
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