"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ - 05.10.2026 Украина.ру
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"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ
"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ - 05.10.2026 Украина.ру
"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ
"Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать продукт, который будут покупать все армии. В этом плане Михаил Федоров выступает как проводник, готовый поставлять туда информацию и опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-05T05:30
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Ранее Михаил Федоров и директор американской корпорации "Палантир" Алекс Карп объявили о запуске инициативы "Армия роботов". Цель проекта - более широкое использование роботизированных систем, которые будут координировать свои действия с помощью цифровых алгоритмов и ИИ.Отвечая на вопрос журналиста об истинных целях и опасности инициативы "Армия роботов", собеседник Украина.ру заявил, что "Палантир" прежде всего хочет захватить мировой рынок военных технологий.Насонов уверен, что "Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать некий продукт, который будут покупать все армии. "Федоров в этом плане выступает как проводник, который готов туда поставлять информацию, опыт, видеокадры и выводы. Сделать это быстро невозможно", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, можно только наметить общие параметры этой системы, которая объединит возможности ПВО, дронов и роботов. "Кроме того, на поле боя все несколько проще", — отметил он.Насонов подчеркнул, что Россия активрно работает в этом направлении. "Наши инженерные подразделения и мозги работают в этом направлении 24 на 7. Нам нужно готовить свое программное обеспечение, которое заставит эту бутафорию роботов встать или заржаветь", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ

05:30 05.10.2026
 
© Изображение сгенерировано с помощью ИИ
© Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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"Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать продукт, который будут покупать все армии. В этом плане Михаил Федоров выступает как проводник, готовый поставлять туда информацию и опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее Михаил Федоров и директор американской корпорации "Палантир" Алекс Карп объявили о запуске инициативы "Армия роботов". Цель проекта - более широкое использование роботизированных систем, которые будут координировать свои действия с помощью цифровых алгоритмов и ИИ.
Отвечая на вопрос журналиста об истинных целях и опасности инициативы "Армия роботов", собеседник Украина.ру заявил, что "Палантир" прежде всего хочет захватить мировой рынок военных технологий.
Насонов уверен, что "Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать некий продукт, который будут покупать все армии.
"Федоров в этом плане выступает как проводник, который готов туда поставлять информацию, опыт, видеокадры и выводы. Сделать это быстро невозможно", — пояснил эксперт.
По словам собеседника издания, можно только наметить общие параметры этой системы, которая объединит возможности ПВО, дронов и роботов. "Кроме того, на поле боя все несколько проще", — отметил он.
Насонов подчеркнул, что Россия активрно работает в этом направлении. "Наши инженерные подразделения и мозги работают в этом направлении 24 на 7. Нам нужно готовить свое программное обеспечение, которое заставит эту бутафорию роботов встать или заржаветь", — резюмировал эксперт.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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