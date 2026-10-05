https://ukraina.ru/20261005/vstanut-i-zarzheveyut-voennyy-ekspert-poyasnil-pochemu-armiya-robotov-ne-spast-vsu-1083600403.html

"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ

"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ - 05.10.2026 Украина.ру

"Встанут и заржевеют": военный эксперт пояснил, почему "Армия роботов" не спасёт ВСУ

"Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать продукт, который будут покупать все армии. В этом плане Михаил Федоров выступает как проводник, готовый поставлять туда информацию и опыт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-10-05T05:30

2026-10-05T05:30

2026-10-05T05:30

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Ранее Михаил Федоров и директор американской корпорации "Палантир" Алекс Карп объявили о запуске инициативы "Армия роботов". Цель проекта - более широкое использование роботизированных систем, которые будут координировать свои действия с помощью цифровых алгоритмов и ИИ.Отвечая на вопрос журналиста об истинных целях и опасности инициативы "Армия роботов", собеседник Украина.ру заявил, что "Палантир" прежде всего хочет захватить мировой рынок военных технологий.Насонов уверен, что "Палантир" хочет захватить мировой рынок и создать некий продукт, который будут покупать все армии. "Федоров в этом плане выступает как проводник, который готов туда поставлять информацию, опыт, видеокадры и выводы. Сделать это быстро невозможно", — пояснил эксперт.По словам собеседника издания, можно только наметить общие параметры этой системы, которая объединит возможности ПВО, дронов и роботов. "Кроме того, на поле боя все несколько проще", — отметил он.Насонов подчеркнул, что Россия активрно работает в этом направлении. "Наши инженерные подразделения и мозги работают в этом направлении 24 на 7. Нам нужно готовить свое программное обеспечение, которое заставит эту бутафорию роботов встать или заржаветь", — резюмировал эксперт.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.

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