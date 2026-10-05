https://ukraina.ru/20261005/ot-materii-k-imperii-russkiy-mir--eto-novoe-soznanie-1083615253.html

От материи к империи: Русский мир – это новое сознание

От материи к империи: Русский мир – это новое сознание - 05.10.2026 Украина.ру

От материи к империи: Русский мир – это новое сознание

Частенько вспоминаю курьезный случай. Как-то принимал экзамен по философии в одном серьезном вузе. Уже собирался уходить, собирал экзаменационные билеты со стола, когда вбежала запыхавшаяся студентка. Естественно, красивая. Такие всегда опаздывают, компенсируя недостаток дисциплины избыточным сексапилом.

2026-10-05T13:50

2026-10-05T13:50

2026-10-05T13:50

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Остался один неубранный билет. Взяла: "Материя и сознание". Решила отвечать без подготовки. И стала подробно излагать, какие бывают по ГОСТу сорта материи. Как шьются, как изнашиваются, как чистятся, как, в конце концов, влияют на сознание потребителя…Я слушал, раскрыв рот. Много всякого повидал в жизни, но с подобной интерпретацией заглавной философской дихотомии не сталкивался никогда. Не выдержал:– А вы, собственно, какой экзамен сдаете?– Как какой? Технология швейного дела, естественно.– Так это в другой аудитории. Здесь "шьют" философский зачет.Вспомнил эту историю в очередной раз, находясь в офисе одной новой политической партии. Искал руководство, прошелся по кабинетам. В одном говорили о поставках угля, в другом – о продажах цемента, в третьем – о новых платежных системах…Подумал, что перепутал адрес: "милый мой, ты попал не туда…". Нет, координаты совпадают.Тут же вспомнил, как еще в начале девяностых шел в здании Администрации к президенту Украины. На контроле зацепил краем уха разговор прапорщика у металлоискателя. Он кому-то на суржике говорил в телефон: "Ни, вертушку дизеля не зроблю. Могу тильки одну цистерну".Еще удивился тогда, что прапора-вахтеры пусть не "вертушку" – целый ж/д состав, – но пятидесятитонную цистерну дефицита могли намутить.Позже уже не удивлялся украинским метаморфозам: страна, где даже охранники первого лица торгуют ресурсами, а не безопасностью, – обречена.Но вот вопрос: а что будет со страной, если ее политики работают в режиме коммерсов девяностых? Да, хотят есть не только "дети Поволжья". Но, все же, политика, даже самая скромная, – это про смыслы. Смыслы о главном.А коммерция, даже самая высокая, – это про прибыль. В основном – личную…На СВО сейчас решаются не судьба Украины, даже не судьба Европы – здесь уже все предрешено. Решается судьба мира. Победят те, кто не путает перекройку мира, его базовых смыслов с просто кройкой и шитьем…Россия мучительно умирала после распада Союза. Уже возникли памятники усопшей – громадные стихийные рынки на месте некогда великих стадионов. Уже сдавали здания бывших академических НИИ под оптовые склады.Уже ближайшие соседи и бывшие родичи мучительно стирали в памяти некогда "великий и могучий" язык, переходя на пиджин-инглиш – курьезно-издевательскую версию упрошенного английского.Уже потянулись на Запад похоронные толпы носителей русских сакральных знаний и абсолютных секретов. Все что-то шили и шили…Но появился лидер и близкие ему люди. Они, вдруг, снова заговорили о главном. Задали ключевые вопросы: быть или не быть? (если что, мы в рай, а они сдохнут.) С кем быть? (новый геополитический трек). Как быть? (Приоритет государственного достоинства перед честной выгодой). И прочая-прочая…Всплыла в памяти из прошлой жизни какая-то замысловатая конструкция. Про то, как декабристы разбудили Герцена, тот еще кого-то разбудил – и общество резко изменилось.Сегодня социальная архитектура проще. СВО в нашем социуме разбудило еще не всех, но многих.Те, у кого в голове "материя" – цемент или соляра, – конечно, пока видят сладкие сны про то, как эти тяжелые сущности превращаются… в легкую жизнь. Главное, мол, чтобы материя была правильного сорта. Но те, у кого сознание, начинают думать.Говорят, что настоящая элита рождается только на войне. Грустно это признавать, но в рутинном бытие действительно можно жить – и очень неплохо! – не приходя в сознание. А на поле брани можно спасти себя и товарищей от гибели или плена, лишь придя в сознание…Помню, как в девяностые все мои коллеги по философскому цеху носились как ошпаренные, продавая какую-то "красную ртуть". Ее-то и в глаза никто не видел, но все были уверены, что после отмены красного знамени это лучшая "материя" для личного счастья.Наверное, поэтому Запад тогда брезгливо не добил "рашку". Сама, мол, отойдет под химерным испарением торгашеско-ртутных паров.Но кое-кто посмотрел на небо. Нет, это не про нашумевший фильм, а про последнюю горькую фразу Оскара Уайльда, выбитую у него на памятнике: "Все мы черви в канаве, но кое-кто из нас все же смотрит на небо".Страна перерождается в цивилизацию, когда в ней появляются политики, "смотрящие на небо". Сейчас цивилизации все чаще именуют империями. Не будем пока спорить. Зафиксируем, что империя – это ойкумены с избыточной смысловой закачкой. Их смыслов хватает для "окормления" окружающих геополитических пространств.С колен Россию поднял не природный газ – при всем уважении к его подъемным свойствам. Подняли смыслы. О завершении однополярного мира, о роли суверенитета для национального самосознания, о гармонии канонических конфессий на бескрайней территории…Наконец, о приходе новых, технологических укладов, где сознание подчиняет материю.Это уже не капиталистический строй, а "русский уклад", мускулистый приход которого так бесит боди-позитивный Запад…Наверное, спорные вещи. Но о них бы и спорить в новых партийных офисах. А там, как в купеческой лавке, перебирают "штуки с материей". Нет, так мы не станем "империей". Русский мир – это про новое сознание, а не про перелицовку ношеной материи.Вообще-то, у сознания есть только три ГОСТа: вера, надежда, любовь. Но именно это и будет "носиться". Именно это и стоит "шить".

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https://ukraina.ru/20260921/my-ne-tyrim-meloch-iz-tserkovnoy-kruzhki-osobennosti-natsionalnogo-patriotizma-1083310740.html

https://ukraina.ru/20260918/u-odnikh--vysshie-tsennosti-u-drugikh--steb-nad-pobedobesiem-1083267286.html

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мнения, запад, украина, россия, философия