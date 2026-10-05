https://ukraina.ru/20261005/kompaniya-agentov-kotorymi-rukovodyat-izvne-kiselev-o-begloy-rossiyskoy-oppozitsii-1083607995.html

Компания агентов, которыми руководят извне: Киселев о беглой российской оппозиции

Компания агентов, которыми руководят извне: Киселев о беглой российской оппозиции - 05.10.2026 Украина.ру

Компания агентов, которыми руководят извне: Киселев о беглой российской оппозиции

В так называемой российской демократической оппозиции за рубежом нет ничего российского и демократического. Этой теме был посвящен сюжет очередного выпуска авторской программы Дмитрия Киселева на телеканале "Россия 1"

2026-10-05T09:48

2026-10-05T09:48

2026-10-05T09:48

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киселев

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dolce & gabbana

фсб

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На прошлой неделе ФСБ возбудила уголовное дело за терроризм против проживающей в Лондоне гражданки России и британскоподданной Ксении Максимовой*, рассказал Киселев.Она же еще и объявлена в международный розыск. Родившись в небольшом городке Пермского края, Максимова в свои 16 сделала головокружительную карьеру в модельном бизнесе.В "нулевые" вошла в мировой ТОП-50, оставаясь в этой позиции около трех лет. Снималась для Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci, Valentino и Versace. Участница недель моды Лондона, Милана, Нью-Йорка и Парижа. Ее фото украшали Vogue и Vanity Fair.Но ее по-прежнему тянет на камеры. Действуя под руководством и в интересах британских спецслужб, экс-подружка Ходорковского** возглавляет так называемое Русское демократическое общество в Британии. Организацию, недавно признанную Минюстом России нежелательной."Русское демократическое общество. Каждое из трех слов в названии ложь. В организации нет ничего русского. Она антирусская. Нет ничего демократического, поскольку структура ставит себе целью свергнуть законно избранную демократическим путем власть в нашей стране. Ну и, наконец, Русское демократическое общество - это не общество. Просто компания агентов, которыми руководят извне. Многих используют втемную", - сказал Киселев.На первый взгляд, может выглядеть даже безобидно, вроде за мир, но в то же время делаем все, чтобы помочь Украине против России.Из обращения Максимовой: "Мы, антивоенные россияне, должны поддержать Украину и прекрасную формулу мира".Вообще-то ничего нового для наших лондонцев, отметил Киселев. Они там, на удивление, быстро перелицовываются.Явление ярко описал русский дипломат Дмитрий Абрикосов, что в годы русско-японской войны (1904-1905) служил атташе в посольстве в Лондоне. Абрикосов сам выходец из московской купеческой династии шоколадных королей. С горечью и удивлением он отмечал, что русская колония в Лондоне, состоявшая во многом из коммерсантов и интеллигенции, открыто радовалась неудачам собственной армии.При известиях о разгроме русских войск в Порт-Артуре или гибели кораблей в Цусимском сражении, русская община ликовала, словно победу одержала их собственная страна. Поздравляли друг друга, обнимались на улицах и открыто праздновали.Абрикосов вспоминал, как в таких случаях русские заказывали в ресторанах шампанское, да еще громко пили за здоровье японского императора и за победу японского оружия.То же и сейчас с Русским демократическим обществом Великобритании. Английская разведка – это не только раздобыть информацию, но и всегда активная, подрывная деятельность. Классика работы в ней – женщины. Даже у Джеймса Бонда шеф – женщина.Да и как тут не вспомнить Марию Бутберг в девичестве Закревскую, а в первом браке Бенкендорф, которую близкие называли просто Мура. В 1918 году, будучи завербованной в Петербурге знаменитым английским шпионом Локкартом, она впоследствии состояла в гражданском браке с великим пролетарским писателем Максимом Горьким, с соответствующим уровнем связи и разведывательных возможностей. Горький даже предлагал ей официальный союз, но Мура отказалась.Ради конструирования радикальной российской оппозиции английская разведка готова даже платить. Но она любит, когда ее еще об этом и просят.Вот немного денег – 10-20 млн долларов в год ещё в 2012-м просит Владимир Ашурков, в бытности исполнительным директором фонда Навального*. Внимает ему в Москве британский разведчик под дипприкрытием Джеймс Форд."Мы, конечно, расширим нашу деятельность, если появится хотя бы немного денег. Если бы кто-то выделил, не знаю, 10-20 млн долларов в год на поддержку этого, мы бы увидели совершенно другую картину. А для людей, у которых в этой игре на кону стоят миллиарды, это не такие уж большие деньги. Нам нужно играть на нескольких досках одновременно: массовый протест, гражданские инициативы, пропаганда, установление контактов с элитой".Русское демократическое общество в Великобритании, у истоков которого стоял и Ашурков, про это же, отметил Киселев.Имитируя народный гнев, они хоть и довольно натужно, но все же устраивают акции протеста у нашего посольства в Британии, разыгрывают кровавые перфомансы на лондонском асфальте, стращая публику русскими, собирают деньги для ВСУ, устраивают психологическую травлю российских официальных лиц.За это они просят денег. Максимова, не стесняясь, так и говорит.Ксения Максимова: "Потому что если мы показываем, что мы небезразличны, то тогда у нас есть голос, тогда проще что-то просить".Связь Максимовой с британской разведкой доказана. Она лично встречается и переписывается с Кристофером Алланом, руководителем спецслужбы под названием EECAD - Директорат Восточной Европы и Центральной Азии. Именно этот директорат и координирует разведывательно-подрывную деятельность в России.О профиле работы Аллана говорит хотя бы тот факт, что именно он пролетал в Москву в 2024 году после того, как были высланы шестеро английских шпионов, работавших под прикрытием посольства.А вот и переписка Максимовой с Алланом."Привет, Крис! Было очень приятно увидеться вчера. Как и обещала, направляю проект плана антивоенной конференции с участием видных деятелей российской оппозиции, руководителей организаций, политологов, которая должна пройти в Лондоне в сентябре 2024 года".По словам Киселева, дальше не так интересно. Здесь важен сам факт координации Русского демократического общества с британской спецслужбой и действий под ее руководством.В ответ Аллан формально благодарит и желает успеха, но и настойчиво просит - держите нас в курсе.Максимова мягко стелет, но цель-то ее какая? Она и не скрывает. Выступая в Нью-Йоркском институте глобальной политики, она откровенно заявила:"Речь идет не просто о том, чтобы противостоять Кремлю, а чтобы покончить с ним".Четче некуда, прокомментировал Киселев.Осталось поблагодарить ФСБ за позицию и профессионализм.Оперативный сотрудник ФСБ: "Попытки англичан по формированию марионеточных организаций под видом демократической альтернативы и задействование их в ущерб безопасности страны обречены на провал. Лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражений известны контрразведке поименно. Каждый их шаг виден. Их судьбы предрешены. Хрущевских ошибок, амнистий бандеровцев мы не допустим".*Включен(а) в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, иностранный агент

https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, британия, киселев, михаил ходорковский, алексей навальный, dolce & gabbana, фсб