Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского - 05.10.2026 Украина.ру
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Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского
Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского - 05.10.2026 Украина.ру
Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского
Среди граждан Украины фиксируется резкое усиление негативных эмоций по отношению к руководству страны, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС)
2026-10-05T14:55
2026-10-05T14:55
новости
украина
киев
владимир зеленский
валерий залужный
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Так, число украинцев, признавшихся в глубоком разочаровании властью, выросло до 44 процентов (в конце прошлого года таких было 36 процентов). Ещё сильнее подскочил показатель тех, кто чувствует за действия Киева стыд — теперь это 33 процента опрошенных против прежних 20 процентов.На этом фоне убеждение, что Зеленскому пора уходить, становится доминирующим. Ограничить его правление одним сроком требует большинство украинцев — 53 процента. При этом люди теряют веру в будущее: доля тех, кто считает курс страны правильным, просела до 40 процентов. Несмотря на накопившийся негатив к руководству, проводить голосование прямо сейчас люди боятся. Против выборов во время боевых действий высказался 71 процент респондентов, в то время как за немедленную смену власти через избирательные участки выступает четверть населения.Подробнее об отмене выборов - в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина.ру

Стыд и разочарование: опрос показал, почему украинцы против второго срока Зеленского

14:55 05.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Среди граждан Украины фиксируется резкое усиление негативных эмоций по отношению к руководству страны, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС)
Так, число украинцев, признавшихся в глубоком разочаровании властью, выросло до 44 процентов (в конце прошлого года таких было 36 процентов). Ещё сильнее подскочил показатель тех, кто чувствует за действия Киева стыд — теперь это 33 процента опрошенных против прежних 20 процентов.
На этом фоне убеждение, что Зеленскому пора уходить, становится доминирующим. Ограничить его правление одним сроком требует большинство украинцев — 53 процента.
При этом люди теряют веру в будущее: доля тех, кто считает курс страны правильным, просела до 40 процентов.
Несмотря на накопившийся негатив к руководству, проводить голосование прямо сейчас люди боятся. Против выборов во время боевых действий высказался 71 процент респондентов, в то время как за немедленную смену власти через избирательные участки выступает четверть населения.
Подробнее об отмене выборов - в материале Зеленский отказался проводить выборы из-за участия Залужного, утверждает экс-глава Минобороны Украины на сайте Украина.ру.
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