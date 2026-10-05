Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу - 05.10.2026 Украина.ру
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Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу
Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу - 05.10.2026 Украина.ру
Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью традиционно уделяется Киеву, Харькову и Одессе. Передаём сводку на 6:30 мск 5 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-05T06:42
2026-10-05T06:46
украина.ру
россия
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После того, как в Киеве накануне была объявлена воздушная тревога, вынудившая канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с Владимиром Зеленским стремительно укрыться в бомбоубежище, немецкий гость в ходе общения с журналистами обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом "прекратить эту бессмысленную войну"."Мы готовы говорить. Мы готовы говорить, но только когда оружие замолчит. А оружие должно замолчать… Эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться", — заявил достойный продолжатель дела своего нацистского прадеда."Русские беспилотники над головой — это, конечно, страшно, но недостаточно. Потому что после пиар-акции на развалинах все резво побежали в бомбоубежище обсуждать поставки дронов ВСУ и выделение финансовой помощи киевскому режиму. То, что украинские дроны прицельно бьют по мирным гражданам России, Мерц, конечно же, упорно не замечает. Это – другое", — комментирует телеграм-канал Украина.ру.Поэтому совершенно логично, что ВС РФ не стали менять планы по выносу стратегических объектов Киева, включая высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева.Работа по целям на территории незалежной продолжилась и ночьюЕщё вечером местные телеграм-каналы сообщали о скачках напряжения и отключении света в разных районах Киева, а также об обесточивании крупного ТРЦ Lavina Mall.Также отмечалось, что во время ударов по Ильичёвску и Одессе поражён портовый объект агрохолдинга "Кернел", который является крупнейшим на Украине производителем и экспортером подсолнечного масла и зерновых культур. Позже появилось сообщение о повторном ударе по Ильичёвску, причом "Герань" поразила "то же самое место".О прилёте по объекту энергетики в Полтавской области сообщил местный гауляйтер. Без света остались около 22 тысяч абонентов, полтавские каналы пишут, что в городе серьёзно упало напряжение в сети — иногда падает и до 120 В. Также в городе Комсомольск (ныне Горишние Плавни), что находится рядом с Кременчугом, введены аварийные графики подачи воды из-за проблем со светом.В Харькове удар по Киевскому району города подтвердил киевский гауляйтер.Что известно к этому часу?Незадолго до полуночи портал "Новости.live" сообщил, что в Киеве и Харькове прогремели новые взрывы. При этом отмечается, что украинские мониторинговые каналы ранее зафиксировали пролёт в направлении Харькова российских "Бандеролей", а в самом городе разгорается пожар.Позже стала поступать информация о поражении целей в Киевской (Наливайковка) и Одесской (Беляры, Маяки, Белгород-Днестровский) областях. Украинские каналы заявляют о повреждении "объекта гражданской инфраструктуры" в Измаильском районе Одесской области.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по Сумской (Сумы), Черниговской (Короп) областям, а также по временно оккупированному ВСУ Запорожью.О событиях предшествующего дня - в материале Марии Илащук Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу

06:42 05.10.2026 (обновлено: 06:46 05.10.2026)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российская армия продолжает атаковать цели в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью традиционно уделяется Киеву, Харькову и Одессе. Передаём сводку на 6:30 мск 5 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
После того, как в Киеве накануне была объявлена воздушная тревога, вынудившая канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с Владимиром Зеленским стремительно укрыться в бомбоубежище, немецкий гость в ходе общения с журналистами обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом "прекратить эту бессмысленную войну".
"Мы готовы говорить. Мы готовы говорить, но только когда оружие замолчит. А оружие должно замолчать… Эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться", — заявил достойный продолжатель дела своего нацистского прадеда.
"Русские беспилотники над головой — это, конечно, страшно, но недостаточно. Потому что после пиар-акции на развалинах все резво побежали в бомбоубежище обсуждать поставки дронов ВСУ и выделение финансовой помощи киевскому режиму. То, что украинские дроны прицельно бьют по мирным гражданам России, Мерц, конечно же, упорно не замечает. Это – другое", — комментирует телеграм-канал Украина.ру.
Поэтому совершенно логично, что ВС РФ не стали менять планы по выносу стратегических объектов Киева, включая высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева.
Работа по целям на территории незалежной продолжилась и ночью
Ещё вечером местные телеграм-каналы сообщали о скачках напряжения и отключении света в разных районах Киева, а также об обесточивании крупного ТРЦ Lavina Mall.
Также отмечалось, что во время ударов по Ильичёвску и Одессе поражён портовый объект агрохолдинга "Кернел", который является крупнейшим на Украине производителем и экспортером подсолнечного масла и зерновых культур. Позже появилось сообщение о повторном ударе по Ильичёвску, причом "Герань" поразила "то же самое место".
О прилёте по объекту энергетики в Полтавской области сообщил местный гауляйтер. Без света остались около 22 тысяч абонентов, полтавские каналы пишут, что в городе серьёзно упало напряжение в сети — иногда падает и до 120 В. Также в городе Комсомольск (ныне Горишние Плавни), что находится рядом с Кременчугом, введены аварийные графики подачи воды из-за проблем со светом.
В Харькове удар по Киевскому району города подтвердил киевский гауляйтер.
Что известно к этому часу?
Незадолго до полуночи портал "Новости.live" сообщил, что в Киеве и Харькове прогремели новые взрывы. При этом отмечается, что украинские мониторинговые каналы ранее зафиксировали пролёт в направлении Харькова российских "Бандеролей", а в самом городе разгорается пожар.
Позже стала поступать информация о поражении целей в Киевской (Наливайковка) и Одесской (Беляры, Маяки, Белгород-Днестровский) областях. Украинские каналы заявляют о повреждении "объекта гражданской инфраструктуры" в Измаильском районе Одесской области.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по Сумской (Сумы), Черниговской (Короп) областям, а также по временно оккупированному ВСУ Запорожью.
О событиях предшествующего дня - в материале Марии Илащук Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября.
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