https://ukraina.ru/20261005/poyti-i-podpisat-chto-to-s-putinym-ukrainskie-eksperty-vzmolilis-o-mire-1083597195.html

"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о мире

"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о мире - 05.10.2026 Украина.ру

"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о мире

Боевые действия продолжаются, потери растут, инфраструктура Украины может быть полностью разрушена. В экспертном сообществе обсуждают, есть ли еще возможность у Киева и Москвы о чем-то договориться

2026-10-05T06:06

2026-10-05T06:06

2026-10-05T06:06

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

алексей кущ

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/18/1083404488_899:0:2782:1059_1920x0_80_0_0_02a1e93a3b48d569a1590094b0f88c64.jpg

Только пытаться договариваться, возможно, придется уже не Киеву, а Львову. Продолжают ходить упорные слухи о грядущем исходе депутатов и чиновников на Западную Украину.И слухи, что они уже начинают там вскрывать советские бункеры и приводить их в порядок, идут не зря, считает покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.По ее мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, власть имущие "понимают, что Киев уже, так сказать, не то место, где они могут чувствовать себя в безопасности ни в Верховной Зраде (так она саркастически назвала Верховную Раду, "зрада" - измена), ни в правительственном квартале" - словом, нигде. Гарантии безопасности Зеленскому от руководства РФ, по всей видимости, закончились.Владимир Путин не будет повторять ошибок, это видно по его выступлению на форуме "Валдай". Он предупредил Запад, что не будет нападать, но, если понадобится, то с Западом РФ воевать будет совсем не так, как воюет с Украиной, а с применением всех необходимых средств. И это не обязательно ядерное оружие.Егорова отметила, что в складывающейся ситуации Зеленскому надо бы подумать о том, спасет ли его хоть от чего-то его британская охрана. Да и всем нам надо бы задуматься и остановиться, а то как бы не было поздно, сказала она.Для начала переговоров необходимо, чтобы Зеленский ушел в отставку, считает бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Прямо скажем, Зеленский не может обеспечивать сегодня какую-либо ликвидность Украины, он просто не может. И мы видим, что он уже фактически свой полностью ресурс реализовал, у него нет больше ресурса", - сказал эксперт в эфире канала Politeka.Соскин подчеркнул, что денег для войны Запад дает "по капле", а россияне тем временем рассекают подконтрольную Киеву Украину по Днепру, бьют по мостам. По мнению экс-советника, обнаружившаяся невозможность защитить мосты является следствием действий каких-то "врагов" (что за "враги" - не уточнил).Кого считать врагами – большой вопрос. Вся власть уже сбежала, а рядовым украинцам надо подумать о себе и о своих детях, считает одесский юрист и блогер Тарас Никифорчук.По его мнению, высказанному в очередном выпуске видеоблога, власть имущие знали, что все это будет, знали, что будет ответ на обстрелы складов Wildberries и пр. Знали, иначе – "что это за месячный перерыв в работе Верховной Рады?"."Я здесь не оправдываю Россию (…) Я говорю о том, что надо искать другой путь. Людям нужен мир, уже надо как-то прийти в себя и пойти, что-то там с Путиным подписать и это закончить. Потому что это невозможно так жить. Это не жизнь. Дети не могут ходить в школу, люди не могут ходить на работу. Людей выселяют из Украины, выдавливают всеми способами", - описал ситуацию Никифорчук.Но кому-то ведь именно это и нужно. Все происходящее следует рассматривать в контексте борьбы игроков на глобальном уровне. При этом сегодня есть новое: хотя США все время находятся в состоянии войны с кем-то, но они "перестали успешно воевать", отметил украинский экономист Алексей Кущ в эфире канала "FREEДОМ".Он напомнил о неудачах США в Афганистане, в Иране, в других точках – это "целая череда неудач". По мнению эксперта, все это напоминает период поздней Римской империи, когда Рим иной раз даже забывал вывести свои легионы из отдаленных провинций."США сейчас – это поздняя Римская империя", - сказал Кущ, добавив, что Штаты "будут сокращать свой имперский контур и их просто будут использовать другие государства, которые будут пытаться решить свои вопросы безопасности и перестроить региональные проекты под себя", как, например, делает сейчас Израиль, который "выжимает из США… последние бонусы в рамках своей региональной стратегии".Восток не утратил готовности умирать. На Украине война такая затяжная потому, что и украинцы такой способности к сопротивлению не утратили. А вот у многих европейских стран этого может и не быть, считает эксперт.Он также подчеркнул, что состояние демографии на Украине можно уже назвать разрушением популяции, точка невозврата пройдена. Потери не компенсируются за счет рождаемости, "это уже невосполнимые потери".Честные политики могут добиваться лишь того, чтобы еще несколько поколений украинцев прожили в нормальных условиях."Вот это единственное, что они могут сделать. А в принципе нация будет сокращаться, уменьшаться и к концу XXI столетия, скорее всего, перейдет в состояние демографического анабиоза и исторического анабиоза тоже, когда уже серьезное развитие будет невозможным", - сделал прогноз Кущ, отметив, что этот его вывод может подтвердить любой объективный исследователь."Задача в сегодняшней парадигме мировой не строить какие-то дальние планы на сто лет вперед, задача обеспечить жизнь двух ближайших поколений", - сказал эксперт. Вот это задача честных политиков, которые будут честно говорить с обществом, резюмировал он..* лица, признанные в РФ иноагентами

https://ukraina.ru/20261004/deputaty-begut-iz-kieva-lvov--v-strashnoy-opasnosti-eksperty-o-situatsii-na-ukraine--1083587450.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, алексей кущ, верховная рада