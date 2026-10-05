Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе - 05.10.2026 Украина.ру
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Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе
Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе - 05.10.2026 Украина.ру
Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе
Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции "активной обороны". Об этом 5 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на эстонских чиновников
2026-10-05T12:02
2026-10-05T12:02
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По данным издания, элитные подразделения переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.В Йыхви ведётся строительство объектов для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве возводится военная база, рассчитанная примерно на тысячу человек.При этом издание отмечает, что руководители эстонских военных и разведывательных ведомств не считают, что Россия стремится к конфликту с НАТО.24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединённую оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Эстония, Германия, НАТО, Financial Times, Украина.ру

Эстония стягивает элитные подразделения к российской границе

12:02 05.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции "активной обороны". Об этом 5 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на эстонских чиновников
По данным издания, элитные подразделения переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией.
В Йыхви ведётся строительство объектов для размещения военнослужащих. Кроме того, в Нарве возводится военная база, рассчитанная примерно на тысячу человек.
При этом издание отмечает, что руководители эстонских военных и разведывательных ведомств не считают, что Россия стремится к конфликту с НАТО.
24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.
28 августа министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о планах стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, создать объединённую оперативную группу для координации при противостоянии угрозам БПЛА.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
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