https://ukraina.ru/20261005/peskov-rossiya-predupredila-posolstva-o-riskakh-raboty-v-kieve-1083614178.html

Песков: Россия предупредила посольства о рисках работы в Киеве

Песков: Россия предупредила посольства о рисках работы в Киеве - 05.10.2026 Украина.ру

Песков: Россия предупредила посольства о рисках работы в Киеве

Россия уведомила зарубежные посольства в Киеве о рисках дальнейшей работы в украинской столице. Об этом 5 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-10-05T12:56

2026-10-05T12:56

2026-10-05T12:56

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По его словам, необходимые предупреждения неоднократно делали МИД и Минобороны России. Представитель Кремля отметил, что теперь решение о продолжении работы дипломатических представительств должны принимать сами государства."Наше министерство иностранных дел и министерство обороны неоднократно выступали с соответствующими оповещениями", — сказал Песков, подчеркнув, что Москва не будет определять дальнейшие действия иностранных представительств.При этом возможный отъезд зарубежных дипломатов, по словам Пескова, не повлияет на действия российских военных. Он напомнил, что специальная военная операция продолжается."Наши военные продолжают свою работу", — заключил пресс-секретарь российского лидера.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, киев, кремль, дмитрий песков, мид, украина.ру