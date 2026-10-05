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Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца
Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца - 05.10.2026 Украина.ру
Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца
Сотрудники украинского военкомата задействовали слезоточивый газ для силовой мобилизации продавца прямо с его рабочего места в Волынской области, сообщают украинские СМИ
2026-10-05T10:10
2026-10-05T10:10
2026-10-05T10:32
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Чтобы не спугнуть цель, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) замаскировались: сняли форму, оделись в гражданское и зашли в торговый зал под видом обычных покупателей. Оказавшись у прилавка, "клиенты" распылили продавцу в лицо газ и выволокли его на улицу. Процесс со стороны контролировал мужчина в военной форме.Подобный креатив и жесткие задержания уже стали для Украины нормой из-за тотальной нехватки личного состава в рядах ВСУ. Кадры, где мужчин избивают и заталкивают в автобусы, регулярно взрывают соцсети и вызывают протесты.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, волынская область, украина.ру, мобилизация, мобилизация на украине, тцк
Новости, Украина, Волынская область, Украина.ру, мобилизация, мобилизация на Украине, ТЦК
Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца
10:10 05.10.2026 (обновлено: 10:32 05.10.2026)
Сотрудники украинского военкомата задействовали слезоточивый газ для силовой мобилизации продавца прямо с его рабочего места в Волынской области, сообщают украинские СМИ
Чтобы не спугнуть цель, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) замаскировались: сняли форму, оделись в гражданское и зашли в торговый зал под видом обычных покупателей. Оказавшись у прилавка, "клиенты" распылили продавцу в лицо газ и выволокли его на улицу.
Процесс со стороны контролировал мужчина в военной форме.
Подобный креатив и жесткие задержания уже стали для Украины нормой из-за тотальной нехватки личного состава в рядах ВСУ. Кадры, где мужчин избивают и заталкивают в автобусы, регулярно взрывают соцсети и вызывают протесты.