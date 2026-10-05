https://ukraina.ru/20261005/maskarad-u-prilavka-ukrainskie-voenkomy-prikinulis-pokupatelyami-radi-mobilizatsii-prodavtsa-1083609092.html

Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца

Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца - 05.10.2026 Украина.ру

Маскарад у прилавка: украинские военкомы прикинулись покупателями ради мобилизации продавца

Сотрудники украинского военкомата задействовали слезоточивый газ для силовой мобилизации продавца прямо с его рабочего места в Волынской области, сообщают украинские СМИ

2026-10-05T10:10

2026-10-05T10:10

2026-10-05T10:32

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Чтобы не спугнуть цель, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) замаскировались: сняли форму, оделись в гражданское и зашли в торговый зал под видом обычных покупателей. Оказавшись у прилавка, "клиенты" распылили продавцу в лицо газ и выволокли его на улицу. Процесс со стороны контролировал мужчина в военной форме.Подобный креатив и жесткие задержания уже стали для Украины нормой из-за тотальной нехватки личного состава в рядах ВСУ. Кадры, где мужчин избивают и заталкивают в автобусы, регулярно взрывают соцсети и вызывают протесты.Подробнее - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.

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