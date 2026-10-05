https://ukraina.ru/20261005/kiev-ukhodit-pod-zemlyu-v-odesse-lomayut-nogi-po-obyavleniyu-1083610637.html

Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлению

Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлению - 05.10.2026 Украина.ру

Киев уходит под землю, в Одессе ломают ноги по объявлению

Где сейчас находятся "слуги народа", депутаты Верховной Рады Украины? В то время как Киев, по словам его мэра Кличко, находится "под постоянными разрушительными атаками"? А "слуги" – на каникулах.

2026-10-05T14:33

2026-10-05T14:33

2026-10-05T14:33

эксклюзив

верховная рада

рада

владимир кличко

киев

украина

сергей корецкий

львов

давид арахамия

слуга народа

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Нынешний украинский премьер Корецкий просит их вернуться на день раньше, 12 октября, чтобы проголосовать важные законы (наверняка хотят отдать западным корпорациям еще какой-то кусочек Украины).Но неизвестно, вернутся ли "слуги" в Киев вообще – и в каком количестве. В Киеве – паника, много разговоров о том, что Рада скоро переедет во Львов.Все под землю!Спикер Стефанчук уже предложил депутатам собираться под землёй, в специальном бомбоубежище. Но выяснились, что в бункере, который существует ещё со времен СССР, нынешним депутатам тесно и некомфортно!Верховная Рада немедленно озаботилась этим вопросом и ещё в сентябре поспешно заложила 263 миллиона гривен в бюджет, чтобы улучшить комфорт "бункера для депутатов." Это почти 6 миллионов долларов!Обычные киевляне давно ночуют в метро, там на станциях стоят целые городки из палаток, матрасов, будки для животных. Киев уже "опустился под землю". Пора и депутатам в бункер! Но "слуги" требуют для себя повышенного комфорта.Не могут же они просто сидеть на жёстких стульях в обычном помещении? Наверное, нужны кресла, ковры? Буфет, опять же.Загадка, конечно, на что конкретно в бункере они собираются потратить 6 миллионов долларов. Впрочем, скорее всего, деньги снова просто разворуют. А депутаты не успеют спуститься под землю, как нужно будет переезжать во Львов.В то же время спикер Рады назвал сообщения про переезд Рады во Львов "мифами." Но вряд ли это просто досужие вымыслы. Одно из румынских изданий сообщает: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проинструктировал свою фракцию, что предстоит перебраться до 17 октября ближе к румынской и венгерской границе.Послы – в ПольшуБританское издание The Guardian сообщает, что посольства западных стран как раз собираются перемещаться из Киева во Львов или даже в Польшу. Публично западные посольства заявляют, что подобных планов не имеют, и будут в Киеве, чтобы "поддержать Украину". Но "в частном порядке составляют запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши."В 2022 году посольства уже уезжали из Киева. Поэтому в том, что такие планы есть, никто не сомневается.The Guardian пишет, что дипломаты считают: их открытый отъезд вызовет панику у местных жителей. С другой стороны, какой смысл им оставаться в Киеве?Тем более, МИД России предупредил: "МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию"."По-взрослому, без очков!"Мэр Киева Виталий Кличко называет ситуацию "очень напряженной и драматичной" и призывает киевлян вести себя "по-взрослому, а не в розовых очках"."Зима будет тяжёлой", – констатирует очевидное киевский мэр.Виталий Кличко явно призывает киевлян покидать Киев. Его можно понять. Городским службам будет значительно легче, если киевляне куда-нибудь уедут.Но куда уезжать? Те, кто мог выехать за рубеж, уже давно там. У кого есть дома с отоплением в сёлах, тоже уже там. Ещё в конце сентября The Wall Street Journal писал о том, что Киев может получить статус прифронтового города. Что же делать людям? Ехать на западную Украину? Дело в том, что на Западной цены на жилье "улетают в космос". Вот видео, снятое в Ужгороде: аренда однокомнатной квартиры – 1700 долларов, три платежа нужно отдать сразу: риэлтору, в залог и за первый месяц проживания.Такое впечатление, что Киев просто бросили. Людям говорят: уезжайте, выживайте.Но дело в том, что те, кто остались сегодня на этой территории – это почти половина, если не больше, маломобильные люди.На Украине сегодня осталось 20 миллионов населения, по подсчетам украинского экономиста Алексея Куща. Из них 10-12 миллионов – пенсионеры.Николай Азаров, премьер Украины при Викторе Януковиче, говорит: когда на Украине было 45 миллионов населения, из них было несколько миллионов инвалидов и людей с ограничениями. Сегодня инвалидов на Украине – официально 3,4 миллиона человек.Как же все они могут последовать советам Виталия Кличко? Как они должны смотреть "по-взрослому, без розовый очков"?При этом The New York Times предупреждает: "самый мощный удар России, который "заморозит Украину", ещё впереди"."Перелом ноги недорого"В чатах и объявлениях на Украине основные запросы – это переезд в село, на Западную, поиски печей, палаток. В Харькове ищут термобельё, в Киеве – палатки для метро. Палатки, кстати, ещё в прошлую зиму устанавливали в квартирах, потому что обогреть маленькое пространство палатки гораздо легче, чем комнату.При этом продолжается дикая мобилизация, украинские "говорящие головы" рассказывают, что мобилизовать надо всех – и побольше.Объявление в Одессе: "Перелом ноги качественно, недорого".Это не шутка, так люди спасаются от мобилизации.На Украине сейчас 1,5 миллиона человек имеют отсрочку от армии, так как работают на предприятиях, которые по закону могут такую отсрочку давать. Но эта "привилегия" постепенно снимается. Мобилизация касается все большего количества оставшихся на Украине мужчин. Поэтому идут на крайние меры, вроде "перелом ноги недорого".А что на фронте? Что об этом думают те же депутаты Рады?Наконец-то, кто-то из них констатировал очевидное."Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну", – депутат Рады Алексей Гончаренко."Украина летит в пропасть". Киев "разрезают" по Днепру. "Теряют всё, что выстроил СССР"

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Елена Мурзина

эксклюзив, верховная рада, рада, владимир кличко, киев, украина, сергей корецкий, львов, давид арахамия, слуга народа