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НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией: подробности
НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией: подробности - 05.10.2026 Украина.ру
НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией: подробности
Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения "быстрой победы" над Россией. Об этом 5 октября сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с несекретной версией документа
2026-10-05T14:57
2026-10-05T14:57
2026-10-05T14:57
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Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО."Теория победы верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО", — заявил агентству представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл.По его словам, "учитывая нестабильную и сложную глобальную обстановку в сфере безопасности, НАТО должна уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы в случае нападения".Как пишет Bloomberg, в случае инцидента НАТО предполагает использовать для блокирования "вторжения" сухопутные подразделения и другие средства на восточном фланге. В частности, предусматривается применение "недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и средств наведения с использованием искусственного интеллекта"."После получения свободы манёвра альянс будет стремиться уничтожить системы командования и управления противника с целью быстро и подавляющим образом разгромить силы противника", — отмечает агентство.По информации Bloomberg, НАТО намерена продемонстрировать потенциальному противнику "готовность к конфликту и убедить его в невозможности победы над альянсом".Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Об этом – в материале Путин: каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен спросить себя "зачем?"Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, польша, владимир путин, нато, bloomberg, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Польша, Владимир Путин, НАТО, bloomberg, Украина.ру
НАТО разрабатывает стратегию "быстрой победы" над Россией: подробности
Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения "быстрой победы" над Россией. Об этом 5 октября сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с несекретной версией документа
Стратегия получила название "Теория победы". Документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае "вторжения" на территорию НАТО.
"Теория победы верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО", — заявил агентству представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл.
По его словам, "учитывая нестабильную и сложную глобальную обстановку в сфере безопасности, НАТО должна уже сейчас создать условия для сдерживания и, если потребуется, победы в случае нападения".
Как пишет Bloomberg, в случае инцидента НАТО предполагает использовать для блокирования "вторжения" сухопутные подразделения и другие средства на восточном фланге. В частности, предусматривается применение "недорогих беспилотников, систем с минимальным участием экипажа и средств наведения с использованием искусственного интеллекта".
"После получения свободы манёвра альянс будет стремиться уничтожить системы командования и управления противника с целью быстро и подавляющим образом разгромить силы противника", — отмечает агентство.
По информации Bloomberg, НАТО намерена продемонстрировать потенциальному противнику "готовность к конфликту и убедить его в невозможности победы над альянсом".
Президент России Владимир Путин неоднократно отвергал утверждения о планах РФ напасть на страны НАТО. Об этом – в материале Путин: каждый, кто боится нападения России на НАТО, должен спросить себя "зачем?" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.