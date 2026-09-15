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Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ

Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ - 15.09.2026 Украина.ру

Киевский режим с особым цинизмом атаковал ЗАЭС - МИД РФ

МИД России снова констатирует неприемлемость "чинимого главарями современной Украины беззакония". Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-15T13:29

2026-09-15T13:29

2026-09-15T13:29

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Отвечая на вопрос СМИ в связи с продолжающимися украинскими нападениями и провокациями в отношении Запорожской АЭС, Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших 11 сентября. Тогда ВСУ нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам, перевозившим дизтопливо для резервных дизель-генераторов атомной станции. В результате погибли двое российских военнослужащих и несколько получили ранения."Теряя почву под ногами на фоне хронических неудач на фронте, власти и вооруженные силы Украины идут на всё более безрассудные и ожесточенные шаги, атакуя практически на ежедневной основе российскую Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и её город-спутник Энергодар", - констатировала Захарова.По её мнению, киевский режим совершает отчаянные поступки не только на фоне неудач в зоне СВО, но и в разгар осенних мероприятий МАГАТЭ."Особый цинизм происходящему придает тот факт, что эти нападения и провокации осуществляются в разгар осенних мероприятий директивных органов МАГАТЭ, включая юбилейную 70-ю сессию Генеральной конференции Агентства. По сути, международному сообществу брошен открытый вызов, - сказала Захарова. - Давно утративший связь с реальностью режим в Киеве, снедаемый животным страхом за свою судьбу, упорно множит собственные преступления, за которые ему неизбежно придется нести ответственность".В этой связи обстрелы 11 сентября, отметила Захарова. явили наглядное проявление человеконенавистнической идеологии Владимира Зеленского, ведущей его к краху. Также эти обстрелы стали демонстрацией "безответственного отношения нынешних главарей Украины к ядерной безопасности". Препятствуя обеспечению внешнего электроснабжения ЗАЭС "Киев в буквальном смысле играет с огнем, ставя на кон безопасность всей Европы", сказала официальный представитель МИД РФ.Она напомнила также. что 12 сентября БПЛА ВСУ целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, в котором проходит обучение персонала. Эти удары в МИД РФ расценили как ещё один шаг, направленный на подрыв ядерной безопасности.также в министерстве отметили продолжающиеся удары ВСУ по инфраструктуре и жилому фонду Энергодара с целью воздействия на психологическое состояние персонала ЗАЭС.Россия с трибуны МАГАТЭ решительно осудила эти "безрассудные шаги Украины", сказала Захарова. "Очевидно, что покрывающие украинский произвол и бесчинства западные кураторы всё глубже увязают в трясине создаваемых В.Зеленским угроз. Рассчитываем, что Секретариат МАГАТЭ и лично Гендиректор Агентства Р.Гросси дадут однозначную оценку случившемуся и заявят о неприемлемости чинимого главарями современной Украины беззакония. Ведь под прицелом ВСУ вместе с российскими специалистами оказываются и сотрудники Секретариата, которых киевский режим готов в любую минуту принести в жертву", - сказано в официальном комментарии МИД РФ.Накануне в ноовстях: Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭСТакже на эту тему: Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, магатэ, запорожская аэс, всу, запорожская аэс, владимир зеленский, ядерная безопасность, ядерная энергетика