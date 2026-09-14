https://ukraina.ru/20260914/likhachv-magate-dolzhno-osudit-udar-kieva-po-benzovozam-na-zaes-1083188931.html

Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС

Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС - 14.09.2026 Украина.ру

Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, назвав виновных. Об этом 14 сентября сообщили в госкорпорации

2026-09-14T16:34

2026-09-14T16:34

2026-09-14T16:34

новости

киев

вена

украина

дмитрий лихачев

рафаэль гросси

магатэ

росатом

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048294022_0:119:3239:1941_1920x0_80_0_0_08b284ceb04adef05e324c9d08081386.jpg

"Исходим из того, что Международное агентство по атомной энергии должно жёстко осудить этот преступный акт с называнием виновных", — сказал Лихачёв.По его словам, киевский режим в пятницу нанёс серию комбинированных ударов по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС. Погибли двое российских военных, есть раненые, в том числе тяжёлые. Лихачёв подчеркнул, что Киев наносил удар, прекрасно зная: это топливо жизненно необходимо для станции."Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями", — добавил глава "Росатома".Дизтопливо обеспечивает работу резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС. Лихачёв встретился в Вене с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 70-й сессии Генконференции агентства.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

вена

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, вена, украина, дмитрий лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом, запорожская аэс