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Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС
Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС - 14.09.2026 Украина.ру
Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, назвав виновных. Об этом 14 сентября сообщили в госкорпорации
2026-09-14T16:34
2026-09-14T16:34
2026-09-14T16:34
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"Исходим из того, что Международное агентство по атомной энергии должно жёстко осудить этот преступный акт с называнием виновных", — сказал Лихачёв.По его словам, киевский режим в пятницу нанёс серию комбинированных ударов по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС. Погибли двое российских военных, есть раненые, в том числе тяжёлые. Лихачёв подчеркнул, что Киев наносил удар, прекрасно зная: это топливо жизненно необходимо для станции."Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями", — добавил глава "Росатома".Дизтопливо обеспечивает работу резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС. Лихачёв встретился в Вене с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 70-й сессии Генконференции агентства.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, вена, украина, дмитрий лихачев, рафаэль гросси, магатэ, росатом, запорожская аэс
Новости, Киев, Вена, Украина, Дмитрий Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом, Запорожская АЭС
Лихачёв: МАГАТЭ должно осудить удар Киева по бензовозам на ЗАЭС
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар ВСУ по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, назвав виновных. Об этом 14 сентября сообщили в госкорпорации
"Исходим из того, что Международное агентство по атомной энергии должно жёстко осудить этот преступный акт с называнием виновных", — сказал Лихачёв.
По его словам, киевский режим в пятницу нанёс серию комбинированных ударов по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС. Погибли двое российских военных, есть раненые, в том числе тяжёлые. Лихачёв подчеркнул, что Киев наносил удар, прекрасно зная: это топливо жизненно необходимо для станции.
"Киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на Запорожской АЭС с непредсказуемыми последствиями", — добавил глава "Росатома".
Дизтопливо обеспечивает работу резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС. Лихачёв встретился в Вене с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 70-й сессии Генконференции агентства.
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