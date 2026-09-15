https://ukraina.ru/20260915/pogibshie-deti-energotsid-nalety-na-shkoly-i-khramy-miroshnik-raskryl-masshtaby-prestupleniy-vsu-1083198075.html

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

Жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ за минувшую неделю стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей, сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

2026-09-15T07:30

2026-09-15T07:30

2026-09-15T07:46

новости

россия

херсонская область

киев

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa8af9d019edf39933f83061d0da0f0b.jpg

Всего за указанный период от ударов пострадали 384 гражданских лица, ранения различной степени тяжести получили 336 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.По данным дипломата, для атак на российские регионы украинские войска применили не менее 8243 боеприпасов, целенаправленно выбирая в качестве мишеней социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения культуры. В частности, в Орле беспилотник, начиненный поражающими элементами, повредил здание детского сада, а в Херсонской области под удар дронов попали два дома культуры и две школы.Параллельно Киев продолжал реализовывать стратегию "энергоцида", атакуя энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Курской, Запорожской областях, ЛНР, на Кубани и в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за налетов БПЛА фиксировались отключения электричества в Геленджике, а Энергодар на четверо суток остался без света, перейдя на резервные генераторы. Кроме того, более десяти ударов беспилотников пришлось по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, что на самой станции расценили как прямое посягательство на систему ядерной безопасности.Отдельное внимание в докладе уделено ударам по религиозным объектам, составляющим культурное и историческое наследие. Атакам с использованием беспилотников подверглись Богоявленский храм и храм в честь Почаевской иконы Божией Матери в Энергодаре, а также Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донбассе.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

россия

херсонская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, херсонская область, киев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс