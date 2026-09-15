Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру
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Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ - 15.09.2026 Украина.ру
Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ
Жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ за минувшую неделю стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей, сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2026-09-15T07:30
2026-09-15T07:46
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Всего за указанный период от ударов пострадали 384 гражданских лица, ранения различной степени тяжести получили 336 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.По данным дипломата, для атак на российские регионы украинские войска применили не менее 8243 боеприпасов, целенаправленно выбирая в качестве мишеней социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения культуры. В частности, в Орле беспилотник, начиненный поражающими элементами, повредил здание детского сада, а в Херсонской области под удар дронов попали два дома культуры и две школы.Параллельно Киев продолжал реализовывать стратегию "энергоцида", атакуя энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Курской, Запорожской областях, ЛНР, на Кубани и в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за налетов БПЛА фиксировались отключения электричества в Геленджике, а Энергодар на четверо суток остался без света, перейдя на резервные генераторы. Кроме того, более десяти ударов беспилотников пришлось по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, что на самой станции расценили как прямое посягательство на систему ядерной безопасности.Отдельное внимание в докладе уделено ударам по религиозным объектам, составляющим культурное и историческое наследие. Атакам с использованием беспилотников подверглись Богоявленский храм и храм в честь Почаевской иконы Божией Матери в Энергодаре, а также Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донбассе.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новости, россия, херсонская область, киев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс
Новости, Россия, Херсонская область, Киев, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская АЭС

Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ

07:30 15.09.2026 (обновлено: 07:46 15.09.2026)
 
© Фото : из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото : из личного архива
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Жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ за минувшую неделю стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей, сообщил в еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Всего за указанный период от ударов пострадали 384 гражданских лица, ранения различной степени тяжести получили 336 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.
По данным дипломата, для атак на российские регионы украинские войска применили не менее 8243 боеприпасов, целенаправленно выбирая в качестве мишеней социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения культуры. В частности, в Орле беспилотник, начиненный поражающими элементами, повредил здание детского сада, а в Херсонской области под удар дронов попали два дома культуры и две школы.
Параллельно Киев продолжал реализовывать стратегию "энергоцида", атакуя энергетическую инфраструктуру в Белгородской, Курской, Запорожской областях, ЛНР, на Кубани и в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за налетов БПЛА фиксировались отключения электричества в Геленджике, а Энергодар на четверо суток остался без света, перейдя на резервные генераторы. Кроме того, более десяти ударов беспилотников пришлось по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, что на самой станции расценили как прямое посягательство на систему ядерной безопасности.
Отдельное внимание в докладе уделено ударам по религиозным объектам, составляющим культурное и историческое наследие. Атакам с использованием беспилотников подверглись Богоявленский храм и храм в честь Почаевской иконы Божией Матери в Энергодаре, а также Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донбассе.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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