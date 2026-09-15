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Киев надеется на встречу Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН
Киев надеется на встречу Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН - 15.09.2026 Украина.ру
Киев надеется на встречу Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН
Украинская сторона рассчитывает организовать личные переговоры Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передает "Новости.LIVE"
2026-09-15T09:46
2026-09-15T09:46
2026-09-15T09:46
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В Киеве ожидают, что они проведут двустороннюю встречу, ключевой темой которой станут варианты достижения мира. По словам Сеника, украинские власти изъявляют готовность рассматривать разные сценарии локального перемирия, в том числе касающиеся Черноморского бассейна и энергетического сектора. До этого о планах провести встречу с Трампом в течение сентября публично упоминал и сам Зеленский.Официальный старт 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся на прошлой неделе. Традиционные дискуссии в рамках недели высокого уровня пройдут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Представлять российскую делегацию на международной площадке будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чье обращение к участникам сессии запланировано на 26 сентября.Подробнее об отношениях Трампа и Зеленского - в материале "Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину на сайте Украина.ру.
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новости, киев, нью-йорк, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, оон, украина.ру
Новости, Киев, Нью-Йорк, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, ООН, Украина.ру
Киев надеется на встречу Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН
Украинская сторона рассчитывает организовать личные переговоры Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передает "Новости.LIVE"
В Киеве ожидают, что они проведут двустороннюю встречу, ключевой темой которой станут варианты достижения мира.
По словам Сеника, украинские власти изъявляют готовность рассматривать разные сценарии локального перемирия, в том числе касающиеся Черноморского бассейна и энергетического сектора.
До этого о планах провести встречу с Трампом в течение сентября публично упоминал и сам Зеленский.
Официальный старт 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся на прошлой неделе. Традиционные дискуссии в рамках недели высокого уровня пройдут с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Представлять российскую делегацию на международной площадке будет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чье обращение к участникам сессии запланировано на 26 сентября.
Подробнее об отношениях Трампа и Зеленского - в материале "Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину на сайте Украина.ру.