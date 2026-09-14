https://ukraina.ru/20260914/ya-prosil-zelenskogo-prekratit-tramp-v-ocherednoy-raz-obvinil-ukrainu--1083176241.html

"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину

"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину - 14.09.2026 Украина.ру

"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру. Об этом 14 сентября сообщили СМИ.

2026-09-14T11:39

2026-09-14T11:39

2026-09-14T11:43

новости

украина

сша

россия

владимир зеленский

нпз

украина.ру

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_b92591a09694242c712c43ccf3df143e.jpg

"Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива идёт из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьёт по всему миру. Мы должны это прекратить", — заявил президент США.По его словам, именно Киев и лично Зеленский виноваты в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что уже призывал украинского лидера остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Ранее сообщалось, что цены на дизель в США достигли $6 за галлон, что отражается на стоимости продуктов и вызывает недовольство американцев.Показательно: Вашингтон начинает осознавать, что украинские удары по российской энергетике бьют не только по России, но и по мировым рынкам — включая сами США. Однако Зеленский вряд ли откажется от своей "беспилотной стратегии", на которой построил всю пропагандистскую картину "успехов".Подробнее о перспективах получения киевским режимом ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нпз, украина.ру, дональд трамп