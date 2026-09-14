https://ukraina.ru/20260914/ya-prosil-zelenskogo-prekratit-tramp-v-ocherednoy-raz-obvinil-ukrainu--1083176241.html
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину - 14.09.2026 Украина.ру
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру. Об этом 14 сентября сообщили СМИ.
2026-09-14T11:39
2026-09-14T11:39
2026-09-14T11:43
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
нпз
украина.ру
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_b92591a09694242c712c43ccf3df143e.jpg
"Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива идёт из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьёт по всему миру. Мы должны это прекратить", — заявил президент США.По его словам, именно Киев и лично Зеленский виноваты в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что уже призывал украинского лидера остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Ранее сообщалось, что цены на дизель в США достигли $6 за галлон, что отражается на стоимости продуктов и вызывает недовольство американцев.Показательно: Вашингтон начинает осознавать, что украинские удары по российской энергетике бьют не только по России, но и по мировым рынкам — включая сами США. Однако Зеленский вряд ли откажется от своей "беспилотной стратегии", на которой построил всю пропагандистскую картину "успехов".Подробнее о перспективах получения киевским режимом ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:7:2048:1543_1920x0_80_0_0_8bc71f296fd86a77e1551f10f6cef389.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нпз, украина.ру, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, Дональд Трамп
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
11:39 14.09.2026 (обновлено: 11:43 14.09.2026)
Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру. Об этом 14 сентября сообщили СМИ.
"Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива идёт из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьёт по всему миру. Мы должны это прекратить", — заявил президент США.
По его словам, именно Киев и лично Зеленский виноваты в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что уже призывал украинского лидера остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее сообщалось, что цены на дизель в США достигли $6 за галлон, что отражается на стоимости продуктов и вызывает недовольство американцев.
Показательно: Вашингтон начинает осознавать, что украинские удары по российской энергетике бьют не только по России, но и по мировым рынкам — включая сами США. Однако Зеленский вряд ли откажется от своей "беспилотной стратегии", на которой построил всю пропагандистскую картину "успехов".
Подробнее о перспективах получения киевским режимом ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.