"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину - 14.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260914/ya-prosil-zelenskogo-prekratit-tramp-v-ocherednoy-raz-obvinil-ukrainu--1083176241.html
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину - 14.09.2026 Украина.ру
"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру. Об этом 14 сентября сообщили СМИ.
2026-09-14T11:39
2026-09-14T11:43
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
нпз
украина.ру
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_b92591a09694242c712c43ccf3df143e.jpg
"Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива идёт из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьёт по всему миру. Мы должны это прекратить", — заявил президент США.По его словам, именно Киев и лично Зеленский виноваты в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что уже призывал украинского лидера остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.Ранее сообщалось, что цены на дизель в США достигли $6 за галлон, что отражается на стоимости продуктов и вызывает недовольство американцев.Показательно: Вашингтон начинает осознавать, что украинские удары по российской энергетике бьют не только по России, но и по мировым рынкам — включая сами США. Однако Зеленский вряд ли откажется от своей "беспилотной стратегии", на которой построил всю пропагандистскую картину "успехов".Подробнее о перспективах получения киевским режимом ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:7:2048:1543_1920x0_80_0_0_8bc71f296fd86a77e1551f10f6cef389.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нпз, украина.ру, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, Дональд Трамп

"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину

11:39 14.09.2026 (обновлено: 11:43 14.09.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру. Об этом 14 сентября сообщили СМИ.
"Проблема, которая есть с Украиной и Россией, заключается в том, что большая часть дизельного топлива идёт из России, а российские заводы подвергаются ударам со стороны Украины. И я просил президента Зеленского не наносить удары по дизельным заводам, НПЗ. Рост цен на дизель вызван тем, что возникают трудности с его поставками оттуда. И это бьёт по всему миру. Мы должны это прекратить", — заявил президент США.
По его словам, именно Киев и лично Зеленский виноваты в сложившейся ситуации. Трамп подчеркнул, что уже призывал украинского лидера остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее сообщалось, что цены на дизель в США достигли $6 за галлон, что отражается на стоимости продуктов и вызывает недовольство американцев.
Показательно: Вашингтон начинает осознавать, что украинские удары по российской энергетике бьют не только по России, но и по мировым рынкам — включая сами США. Однако Зеленский вряд ли откажется от своей "беспилотной стратегии", на которой построил всю пропагандистскую картину "успехов".
Подробнее о перспективах получения киевским режимом ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНПЗУкраина.руДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Подставил и слил соратника: СМИ раскрыли, кто заставил Кравченко атаковать НАБУ перед побегом
12:55"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ
12:53Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области
12:52Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"
12:24Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
12:21ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
12:07"Мы просто бодрились": шоумен Шац* пожаловался на "ужас" после отъезда из России
12:05В Харькове состоялся "Марш равенства" - секс-меньшинства* выдвинули требования к властям
11:39"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
11:34"Киевстар" под ударом: в Киеве горит офис крупнейшего оператора Украины
11:30БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты в Энергодаре
11:18"Могут бить весь день": ВСУ жалуются на гигантские запасы дронов у России
11:01"Близкий к Арахамии и критик НАБУ": кто займет должность Генпрокурора Украины?
10:54К чему приведёт разворот мировой экономики на восток: Агеев о глобальных вызовах и задачах России
10:44"Сошел с ума или перебоялся": Офис Зеленского поспешил откреститься от сбежавшего за границу генпрокурора
10:20"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины
10:18Сбежал к иностранным партнерам: обвинивший руководство НАБУ генпрокурор ночью тайно покинул Украину
10:05Клановая резня в Киеве: кто кого переиграет. Хроника событий на утро 14 сентября
10:03Генпрокурор Украины Кравченко подписал "пидозру" директору НАБУ — и ночью покинул страну
09:40Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Лента новостейМолния