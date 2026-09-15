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18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР

18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР - 15.09.2026 Украина.ру

18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР

Жителя Херсонской области, передававшего ГУР Украины данные о российских военных, осудили на 18 лет. Об этом 15 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России

2026-09-15T10:40

2026-09-15T10:40

2026-09-15T11:03

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"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ. Назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет в колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Установлено, что осуждённый через WhatsApp передавал представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ в Херсонской области.При обысках в организованных схронах обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для терактов.Возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и незаконном хранении взрывчатки. Ранее на эту тему – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним боретсяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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