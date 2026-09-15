18 лет строгого режима: в Херсонской области осудили шпиона ГУР
10:40 15.09.2026 (обновлено: 11:03 15.09.2026)
Жителя Херсонской области, передававшего ГУР Украины данные о российских военных, осудили на 18 лет. Об этом 15 сентября сообщили в ЦОС ФСБ России
"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ. Назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет в колонии строгого режима со штрафом 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Установлено, что осуждённый через WhatsApp передавал представителю ГУР сведения о местах дислокации личного состава и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ в Херсонской области.
При обысках в организованных схронах обнаружены и изъяты взрывные устройства и их составные части, предназначенные для терактов.
Возбуждено уголовное дело по статьям о шпионаже и незаконном хранении взрывчатки.
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