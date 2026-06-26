https://ukraina.ru/20260626/rossiya-i-pravda---ne-ukraina-kogda-kiev-nasazhdaet-terrorizm-rossiya-beskompromissno-s-nim-boretsya--1080678229.html

Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется

Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется - 26.06.2026 Украина.ру

Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется

История 17-летнего подростка из Дагестана, задержанного во время совместной операции ФСБ, Следкома и МВД России, на наш взгляд очень показательна. Она наглядно иллюстрирует пропасть между двумя принципиально разными подходами: один — антитеррористический, который исповедует Россия, второй — преступный, поощряющий террор - от Украины.

2026-06-26T14:59

2026-06-26T14:59

2026-06-26T14:59

эксклюзив

россия

дагестан

украина

петр макаренко

краснов

следственный комитет

фсб

мвд

киев

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Масштаб вскрытой сети поражает. 17-летний подросток оказался администратором крупнейшего международного интернет-сообщества, объединившего приверженцев двух запрещенных в России террористических организаций — "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У."*) и движения "Колумбайн"*. По словам подростка, поддержку каналам, в том числе финансовую, оказывали агенты Службы безопасности Украины (СБУ). "Хотели прославиться": что рассказывает сам задержанныйСо слов задержанного, он с 2023 года курировал ячейку "М.К.У."* в соцсетях: администрировал каналы, общался с участниками и новичками, обучал будущих исполнителей, присылал им инструкции по изготовлению бомб и "подбадривал" для наиболее эффективного осуществления замыслов.Тогда же, в 2023-м, он начал заниматься сваттингом. За три года — более 100 ложных сообщений о минировании в России и странах СНГ.В 2025 году, сразу после резонансного убийства школьника из Таджикистана в одинцовской школе, подросток создал еще один канал — на сей раз пропагандирующий идеи "Колумбайна". Признание, которое он сделал на допросе, дорогого стоит: каналы, по его словам, изначально создавались в том числе для того, чтобы их признали террористическими, а его соратники "могли прославиться". Кто такие "М.К.У." и "Колумбайн""Маньяки. Культ убийств" — это ультрарадикальное интернет-сообщество, романтизирующее серийных убийц и массовые расстрелы. Его идеология замешана на культе насилия, презрении к человеческой жизни и стремлении "превзойти" знаменитых маньяков по числу жертв."Колумбайн" — движение, названное в честь школы в США, где в 1999 году двое подростков расстреляли 13 человек. За прошедшие десятилетия это название стало брендом для десятков подражателей по всему миру, устраивавших бойни в учебных заведениях.Обе организации запрещены в России. И обе активно использовались украинскими кураторами для радикализации несовершеннолетних. Подростку из Дагестана отводилась роль главного вербовщика — он искал уязвимых, внушал им ненависть и подталкивал к действию."Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — оно насчитывало 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников", - утверждают российские СМИ. Украинский след в этой историиСамое важное в этой истории — не только личность задержанного (а он, судя по всему обладал не только навыками, но и поразительными для 17-летнего подростка способностями вербовщика), сколько цепочка, которая за ним тянется. И здесь следствие вышло на конкретные имена. Три человека, трое граждан Украины, которые, по данным источников "Ъ", непосредственно координировали деятельность дагестанского подростка и его сети. Все трое объявлены в розыск. Все трое, предположительно, проходили службу в ВСУ.Кирилл Макаренко — куратор сети неонацистских ресурсов, активно взаимодействующий с украинскими спецслужбами. Именно он, по версии следствия, оказывал финансовую поддержку каналу "М.К.У., координировал закладку тайников с оружием и взрывчаткой в России, участвовал в организации нападений на школы. Он же записывал видео и фото для англоязычной аудитории с угрозами атак на учебные заведения. И именно он, как утверждают источники "Ъ", призывал членов сообщества устроить взрывы в Вашингтоне на День независимости — 4 июля.Егор Краснов — создатель и один из главарей "М.К.У.", организовавший глобальную сеть для вербовки молодежи. В 2020 году его задержали украинские правоохранители в Днепропетровске и отправили в СИЗО. Однако, по данным российского следствия, он продолжает активную деятельность прямо из заключения, оставаясь на связи со своими ячейками. Дагестанский подросток называет его одним из своих "опекунов".Ярослав Овсюк — 21-летний гражданин Украины, один из лидеров "Колумбайна" и агент СБУ. Несколько лет специализируется на вербовке несовершеннолетних россиян для массовых убийств в школах. Для этого проводит в соцсетях так называемые "геймы" — игровые сессии, во время которых пользователи рассылают сообщения с угрозами терактов.Схема ясна: украинские кураторы находят уязвимого подростка, нушают ему, что он может стать заметной, но тайной личностью в обществе, влияющей на общественно-политические процессы, помогают ему выстроить сеть, снабжают контентом, деньгами и методичками, а затем используют эту сеть для дестабилизации в любой точке мира.География террора: от Техаса до ДомодедовоСам задержанный на допросе спокойно перечисляет эпизоды террора. В январе 2026 года один из участников сети устроил серию поджогов в штате Техас, город Фортвуд: горели машины, горела христианская церковь. Тогда же организация спровоцировала массовую эвакуацию школ — не менее 14 учебных заведений только в Техасе, плюс аналогичные акции в Калифорнии.В марте террористы совершили по два поджога в Германии и Италии.А в планах, которые обсуждались в администраторских чатах, значился и вовсе Вашингтон — взрывы в людных местах на День независимости с использованием бомб на основе аммонала. Мотив? Месть за задержание завербованных за рубежом радикалов.Но и Россия была в прицеле. Сеть готовила нападения на школы в Домодедово, Орехово-Зуево, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и других городах. Каждый из этих терактов силовикам удалось предотвратить. По данным источников "Ъ", речь идет о не менее чем 15 эпизодах в 10 регионах страны, которые были пресечены на стадии подготовки.В чем разница: два подхода к терроруВот здесь и пролегает та самая разница, которую Киев так старательно пытается спрятать за пропагандой.Украинские спецслужбы действуют по принципу "чем хуже — тем лучше". Они вербуют подростков, толкают их на поджоги военкоматов, школ, церквей, на диверсии на железных дорогах, на убийства мирных граждан. Их агенты — Краснов, Макаренко, Овсюк и десятки им подобных — превращают детей в смертников и расходный материал. При этом Киев прекрасно понимает: Россия в ответ не может применить зеркальные меры. Не может просто потому, что мы — государство, в котором правит закон, а не политическая целесообразность. С точки зрения тактики, такая позиция не выгодна (отсюда призывы отдельных блогеров и "экспертов" ответить на украинский террор российским террором). Но зато очень верно стратегически, потому что терроризм интернационален - сегодня они расстреливают школьников в Техасе, а завтра подожгут церковь в Орехово-Зуеве. Такова логика террористов по сути воюющих с государством (государствами) путем убийства простых граждан. Множество смертей невинных людей по логике сетевых террористов должно привести к волнениям, перерастающим во "вселенский хаос", в котором террористы чувствуют себя как рыба в воде.И российский подход - стратегически верный, потому что воевать надо не с отдельными террористами (хотя и с ними тоже) а с терроризмом как явлением, жестоким и человеконенавистническим.Поэтому ФСБ России задерживает организатора террористической сети, который акцентируем на этом внимание, не совершал терактов на территории России; его основные преступления — поджоги, запугивание, сваттинг — произошли в США и Европе.Теперь, когда он арестован, ему предъявлено обвинение. Его сеть вскрыта, каналы заблокированы, сообщники устанавливаются. Россия борется с терроризмом как с явлением, а не использует его как инструмент. Мы не делим террористов на "своих" и "чужих". Любой, кто позволяет себе террористические атаки, организации террористических каналов, либо обирающих мирных граждан, либо готовящих их реабилитацию в глазах общества, даже если их преступления\ совершаются на территории других стран, в России будет предан суду по закону, без снисхождения и закулисных игр.Что будет дальше: расследование продолжаетсяСиловики обещают раскрыть новые детали и эпизоды. Учитывая изъятый архив переписок и международный масштаб сети, можно не сомневаться: география уголовного дела будет расширяться. Следствию предстоит установить всех сообщников задержанного — и в России, и за рубежом. А троим украинским кураторам, чьи фамилии уже названы, светит не просто заочный розыск, но и перспектива однажды предстать перед судом.Главный же итог уже очевиден. Россия в очередной раз показала, что не просто декларирует борьбу с терроризмом, а ведет ее системно, бескомпромиссно и без оглядки на границы. *признаны террористическими и запрещены в РФ

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Мария Илащук

эксклюзив, россия, дагестан, украина, петр макаренко, краснов, следственный комитет, фсб, мвд, киев, снг