Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется - 26.06.2026 Украина.ру
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Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется
Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется - 26.06.2026 Украина.ру
Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется
История 17-летнего подростка из Дагестана, задержанного во время совместной операции ФСБ, Следкома и МВД России, на наш взгляд очень показательна. Она наглядно иллюстрирует пропасть между двумя принципиально разными подходами: один — антитеррористический, который исповедует Россия, второй — преступный, поощряющий террор - от Украины.
2026-06-26T14:59
2026-06-26T14:59
эксклюзив
россия
дагестан
украина
петр макаренко
краснов
следственный комитет
фсб
мвд
киев
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Масштаб вскрытой сети поражает. 17-летний подросток оказался администратором крупнейшего международного интернет-сообщества, объединившего приверженцев двух запрещенных в России террористических организаций — "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У."*) и движения "Колумбайн"*. По словам подростка, поддержку каналам, в том числе финансовую, оказывали агенты Службы безопасности Украины (СБУ). "Хотели прославиться": что рассказывает сам задержанныйСо слов задержанного, он с 2023 года курировал ячейку "М.К.У."* в соцсетях: администрировал каналы, общался с участниками и новичками, обучал будущих исполнителей, присылал им инструкции по изготовлению бомб и "подбадривал" для наиболее эффективного осуществления замыслов.Тогда же, в 2023-м, он начал заниматься сваттингом. За три года — более 100 ложных сообщений о минировании в России и странах СНГ.В 2025 году, сразу после резонансного убийства школьника из Таджикистана в одинцовской школе, подросток создал еще один канал — на сей раз пропагандирующий идеи "Колумбайна". Признание, которое он сделал на допросе, дорогого стоит: каналы, по его словам, изначально создавались в том числе для того, чтобы их признали террористическими, а его соратники "могли прославиться". Кто такие "М.К.У." и "Колумбайн""Маньяки. Культ убийств" — это ультрарадикальное интернет-сообщество, романтизирующее серийных убийц и массовые расстрелы. Его идеология замешана на культе насилия, презрении к человеческой жизни и стремлении "превзойти" знаменитых маньяков по числу жертв."Колумбайн" — движение, названное в честь школы в США, где в 1999 году двое подростков расстреляли 13 человек. За прошедшие десятилетия это название стало брендом для десятков подражателей по всему миру, устраивавших бойни в учебных заведениях.Обе организации запрещены в России. И обе активно использовались украинскими кураторами для радикализации несовершеннолетних. Подростку из Дагестана отводилась роль главного вербовщика — он искал уязвимых, внушал им ненависть и подталкивал к действию."Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — оно насчитывало 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников", - утверждают российские СМИ. Украинский след в этой историиСамое важное в этой истории — не только личность задержанного (а он, судя по всему обладал не только навыками, но и поразительными для 17-летнего подростка способностями вербовщика), сколько цепочка, которая за ним тянется. И здесь следствие вышло на конкретные имена. Три человека, трое граждан Украины, которые, по данным источников "Ъ", непосредственно координировали деятельность дагестанского подростка и его сети. Все трое объявлены в розыск. Все трое, предположительно, проходили службу в ВСУ.Кирилл Макаренко — куратор сети неонацистских ресурсов, активно взаимодействующий с украинскими спецслужбами. Именно он, по версии следствия, оказывал финансовую поддержку каналу "М.К.У., координировал закладку тайников с оружием и взрывчаткой в России, участвовал в организации нападений на школы. Он же записывал видео и фото для англоязычной аудитории с угрозами атак на учебные заведения. И именно он, как утверждают источники "Ъ", призывал членов сообщества устроить взрывы в Вашингтоне на День независимости — 4 июля.Егор Краснов — создатель и один из главарей "М.К.У.", организовавший глобальную сеть для вербовки молодежи. В 2020 году его задержали украинские правоохранители в Днепропетровске и отправили в СИЗО. Однако, по данным российского следствия, он продолжает активную деятельность прямо из заключения, оставаясь на связи со своими ячейками. Дагестанский подросток называет его одним из своих "опекунов".Ярослав Овсюк — 21-летний гражданин Украины, один из лидеров "Колумбайна" и агент СБУ. Несколько лет специализируется на вербовке несовершеннолетних россиян для массовых убийств в школах. Для этого проводит в соцсетях так называемые "геймы" — игровые сессии, во время которых пользователи рассылают сообщения с угрозами терактов.Схема ясна: украинские кураторы находят уязвимого подростка, нушают ему, что он может стать заметной, но тайной личностью в обществе, влияющей на общественно-политические процессы, помогают ему выстроить сеть, снабжают контентом, деньгами и методичками, а затем используют эту сеть для дестабилизации в любой точке мира.География террора: от Техаса до ДомодедовоСам задержанный на допросе спокойно перечисляет эпизоды террора. В январе 2026 года один из участников сети устроил серию поджогов в штате Техас, город Фортвуд: горели машины, горела христианская церковь. Тогда же организация спровоцировала массовую эвакуацию школ — не менее 14 учебных заведений только в Техасе, плюс аналогичные акции в Калифорнии.В марте террористы совершили по два поджога в Германии и Италии.А в планах, которые обсуждались в администраторских чатах, значился и вовсе Вашингтон — взрывы в людных местах на День независимости с использованием бомб на основе аммонала. Мотив? Месть за задержание завербованных за рубежом радикалов.Но и Россия была в прицеле. Сеть готовила нападения на школы в Домодедово, Орехово-Зуево, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и других городах. Каждый из этих терактов силовикам удалось предотвратить. По данным источников "Ъ", речь идет о не менее чем 15 эпизодах в 10 регионах страны, которые были пресечены на стадии подготовки.В чем разница: два подхода к терроруВот здесь и пролегает та самая разница, которую Киев так старательно пытается спрятать за пропагандой.Украинские спецслужбы действуют по принципу "чем хуже — тем лучше". Они вербуют подростков, толкают их на поджоги военкоматов, школ, церквей, на диверсии на железных дорогах, на убийства мирных граждан. Их агенты — Краснов, Макаренко, Овсюк и десятки им подобных — превращают детей в смертников и расходный материал. При этом Киев прекрасно понимает: Россия в ответ не может применить зеркальные меры. Не может просто потому, что мы — государство, в котором правит закон, а не политическая целесообразность. С точки зрения тактики, такая позиция не выгодна (отсюда призывы отдельных блогеров и "экспертов" ответить на украинский террор российским террором). Но зато очень верно стратегически, потому что терроризм интернационален - сегодня они расстреливают школьников в Техасе, а завтра подожгут церковь в Орехово-Зуеве. Такова логика террористов по сути воюющих с государством (государствами) путем убийства простых граждан. Множество смертей невинных людей по логике сетевых террористов должно привести к волнениям, перерастающим во "вселенский хаос", в котором террористы чувствуют себя как рыба в воде.И российский подход - стратегически верный, потому что воевать надо не с отдельными террористами (хотя и с ними тоже) а с терроризмом как явлением, жестоким и человеконенавистническим.Поэтому ФСБ России задерживает организатора террористической сети, который акцентируем на этом внимание, не совершал терактов на территории России; его основные преступления — поджоги, запугивание, сваттинг — произошли в США и Европе.Теперь, когда он арестован, ему предъявлено обвинение. Его сеть вскрыта, каналы заблокированы, сообщники устанавливаются. Россия борется с терроризмом как с явлением, а не использует его как инструмент. Мы не делим террористов на "своих" и "чужих". Любой, кто позволяет себе террористические атаки, организации террористических каналов, либо обирающих мирных граждан, либо готовящих их реабилитацию в глазах общества, даже если их преступления\ совершаются на территории других стран, в России будет предан суду по закону, без снисхождения и закулисных игр.Что будет дальше: расследование продолжаетсяСиловики обещают раскрыть новые детали и эпизоды. Учитывая изъятый архив переписок и международный масштаб сети, можно не сомневаться: география уголовного дела будет расширяться. Следствию предстоит установить всех сообщников задержанного — и в России, и за рубежом. А троим украинским кураторам, чьи фамилии уже названы, светит не просто заочный розыск, но и перспектива однажды предстать перед судом.Главный же итог уже очевиден. Россия в очередной раз показала, что не просто декларирует борьбу с терроризмом, а ведет ее системно, бескомпромиссно и без оглядки на границы. *признаны террористическими и запрещены в РФ
россия
дагестан
украина
киев
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Мария Илащук
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, дагестан, украина, петр макаренко, краснов, следственный комитет, фсб, мвд, киев, снг
Эксклюзив, Россия, Дагестан, Украина, Петр Макаренко, Краснов, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Киев, СНГ

Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Россия бескомпромиссно с ним борется

14:59 26.06.2026
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : ФСБ РФ
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
История 17-летнего подростка из Дагестана, задержанного во время совместной операции ФСБ, Следкома и МВД России, на наш взгляд очень показательна. Она наглядно иллюстрирует пропасть между двумя принципиально разными подходами: один — антитеррористический, который исповедует Россия, второй — преступный, поощряющий террор - от Украины.


Масштаб вскрытой сети поражает. 17-летний подросток оказался администратором крупнейшего международного интернет-сообщества, объединившего приверженцев двух запрещенных в России террористических организаций — "Маньяки. Культ убийств" ("М.К.У."*) и движения "Колумбайн"*. По словам подростка, поддержку каналам, в том числе финансовую, оказывали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

"Хотели прославиться": что рассказывает сам задержанный

Со слов задержанного, он с 2023 года курировал ячейку "М.К.У."* в соцсетях: администрировал каналы, общался с участниками и новичками, обучал будущих исполнителей, присылал им инструкции по изготовлению бомб и "подбадривал" для наиболее эффективного осуществления замыслов.

Тогда же, в 2023-м, он начал заниматься сваттингом. За три года — более 100 ложных сообщений о минировании в России и странах СНГ.

В 2025 году, сразу после резонансного убийства школьника из Таджикистана в одинцовской школе, подросток создал еще один канал — на сей раз пропагандирующий идеи "Колумбайна". Признание, которое он сделал на допросе, дорогого стоит: каналы, по его словам, изначально создавались в том числе для того, чтобы их признали террористическими, а его соратники "могли прославиться".
Кто такие "М.К.У." и "Колумбайн"
"Маньяки. Культ убийств" — это ультрарадикальное интернет-сообщество, романтизирующее серийных убийц и массовые расстрелы. Его идеология замешана на культе насилия, презрении к человеческой жизни и стремлении "превзойти" знаменитых маньяков по числу жертв.
"Колумбайн" — движение, названное в честь школы в США, где в 1999 году двое подростков расстреляли 13 человек. За прошедшие десятилетия это название стало брендом для десятков подражателей по всему миру, устраивавших бойни в учебных заведениях.
Обе организации запрещены в России. И обе активно использовались украинскими кураторами для радикализации несовершеннолетних. Подростку из Дагестана отводилась роль главного вербовщика — он искал уязвимых, внушал им ненависть и подталкивал к действию.
"Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — оно насчитывало 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников", - утверждают российские СМИ.

Украинский след в этой истории

Самое важное в этой истории — не только личность задержанного (а он, судя по всему обладал не только навыками, но и поразительными для 17-летнего подростка способностями вербовщика), сколько цепочка, которая за ним тянется. И здесь следствие вышло на конкретные имена. Три человека, трое граждан Украины, которые, по данным источников "Ъ", непосредственно координировали деятельность дагестанского подростка и его сети. Все трое объявлены в розыск. Все трое, предположительно, проходили службу в ВСУ.

Кирилл Макаренко — куратор сети неонацистских ресурсов, активно взаимодействующий с украинскими спецслужбами. Именно он, по версии следствия, оказывал финансовую поддержку каналу "М.К.У., координировал закладку тайников с оружием и взрывчаткой в России, участвовал в организации нападений на школы. Он же записывал видео и фото для англоязычной аудитории с угрозами атак на учебные заведения. И именно он, как утверждают источники "Ъ", призывал членов сообщества устроить взрывы в Вашингтоне на День независимости — 4 июля.
Егор Краснов — создатель и один из главарей "М.К.У.", организовавший глобальную сеть для вербовки молодежи. В 2020 году его задержали украинские правоохранители в Днепропетровске и отправили в СИЗО. Однако, по данным российского следствия, он продолжает активную деятельность прямо из заключения, оставаясь на связи со своими ячейками. Дагестанский подросток называет его одним из своих "опекунов".
Ярослав Овсюк — 21-летний гражданин Украины, один из лидеров "Колумбайна" и агент СБУ. Несколько лет специализируется на вербовке несовершеннолетних россиян для массовых убийств в школах. Для этого проводит в соцсетях так называемые "геймы" — игровые сессии, во время которых пользователи рассылают сообщения с угрозами терактов.

Схема ясна: украинские кураторы находят уязвимого подростка, нушают ему, что он может стать заметной, но тайной личностью в обществе, влияющей на общественно-политические процессы, помогают ему выстроить сеть, снабжают контентом, деньгами и методичками, а затем используют эту сеть для дестабилизации в любой точке мира.
География террора: от Техаса до Домодедово

Сам задержанный на допросе спокойно перечисляет эпизоды террора. В январе 2026 года один из участников сети устроил серию поджогов в штате Техас, город Фортвуд: горели машины, горела христианская церковь. Тогда же организация спровоцировала массовую эвакуацию школ — не менее 14 учебных заведений только в Техасе, плюс аналогичные акции в Калифорнии.

В марте террористы совершили по два поджога в Германии и Италии.

А в планах, которые обсуждались в администраторских чатах, значился и вовсе Вашингтон — взрывы в людных местах на День независимости с использованием бомб на основе аммонала. Мотив? Месть за задержание завербованных за рубежом радикалов.

Но и Россия была в прицеле. Сеть готовила нападения на школы в Домодедово, Орехово-Зуево, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске и других городах. Каждый из этих терактов силовикам удалось предотвратить. По данным источников "Ъ", речь идет о не менее чем 15 эпизодах в 10 регионах страны, которые были пресечены на стадии подготовки.

В чем разница: два подхода к террору

Вот здесь и пролегает та самая разница, которую Киев так старательно пытается спрятать за пропагандой.

Украинские спецслужбы действуют по принципу "чем хуже — тем лучше". Они вербуют подростков, толкают их на поджоги военкоматов, школ, церквей, на диверсии на железных дорогах, на убийства мирных граждан. Их агенты — Краснов, Макаренко, Овсюк и десятки им подобных — превращают детей в смертников и расходный материал. При этом Киев прекрасно понимает: Россия в ответ не может применить зеркальные меры. Не может просто потому, что мы — государство, в котором правит закон, а не политическая целесообразность. С точки зрения тактики, такая позиция не выгодна (отсюда призывы отдельных блогеров и "экспертов" ответить на украинский террор российским террором). Но зато очень верно стратегически, потому что терроризм интернационален - сегодня они расстреливают школьников в Техасе, а завтра подожгут церковь в Орехово-Зуеве. Такова логика террористов по сути воюющих с государством (государствами) путем убийства простых граждан. Множество смертей невинных людей по логике сетевых террористов должно привести к волнениям, перерастающим во "вселенский хаос", в котором террористы чувствуют себя как рыба в воде.
И российский подход - стратегически верный, потому что воевать надо не с отдельными террористами (хотя и с ними тоже) а с терроризмом как явлением, жестоким и человеконенавистническим.

Поэтому ФСБ России задерживает организатора террористической сети, который акцентируем на этом внимание, не совершал терактов на территории России; его основные преступления — поджоги, запугивание, сваттинг — произошли в США и Европе.
Теперь, когда он арестован, ему предъявлено обвинение. Его сеть вскрыта, каналы заблокированы, сообщники устанавливаются. Россия борется с терроризмом как с явлением, а не использует его как инструмент. Мы не делим террористов на "своих" и "чужих". Любой, кто позволяет себе террористические атаки, организации террористических каналов, либо обирающих мирных граждан, либо готовящих их реабилитацию в глазах общества, даже если их преступления\ совершаются на территории других стран, в России будет предан суду по закону, без снисхождения и закулисных игр.
Что будет дальше: расследование продолжается

Силовики обещают раскрыть новые детали и эпизоды. Учитывая изъятый архив переписок и международный масштаб сети, можно не сомневаться: география уголовного дела будет расширяться. Следствию предстоит установить всех сообщников задержанного — и в России, и за рубежом. А троим украинским кураторам, чьи фамилии уже названы, светит не просто заочный розыск, но и перспектива однажды предстать перед судом.

Главный же итог уже очевиден. Россия в очередной раз показала, что не просто декларирует борьбу с терроризмом, а ведет ее системно, бескомпромиссно и без оглядки на границы.
*признаны террористическими и запрещены в РФ
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