Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
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Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили 14 сентября в Минобороны РФ
2026-09-14T09:40
2026-09-14T10:02
сво
спецоперация
россия
сумская область
украина
минобороны
вооруженные силы украины
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Ведомство уточнило, что военные били по объектам в населенных пунктах Федоровка и Земляное. Для уничтожения живой силы и техники противника летчики применили мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также две высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР Х-39. В результате налета были полностью ликвидированы пункт временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны и пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины. Кроме того, российские военные применили реактивные ударные беспилотники "Герань-4 Сикер" для парализации логистики противника. Расчеты дронов-камикадзе успешно поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, которые использовались для транспортировки различных грузов военного назначения. В оборонном ведомстве опубликовали видеозапись объективного контроля, подтверждающую точные прилеты по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Параллельно с наступательными действиями дежурные силы противовоздушной обороны провели массированное отражение ночной атаки, перехватив и уничтожив 399 украинских дронов. Вражеские беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, сумская область, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумская область, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ

09:40 14.09.2026 (обновлено: 10:02 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили 14 сентября в Минобороны РФ
Ведомство уточнило, что военные били по объектам в населенных пунктах Федоровка и Земляное.
Для уничтожения живой силы и техники противника летчики применили мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также две высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР Х-39.
В результате налета были полностью ликвидированы пункт временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны и пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины.
Кроме того, российские военные применили реактивные ударные беспилотники "Герань-4 Сикер" для парализации логистики противника.
Расчеты дронов-камикадзе успешно поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, которые использовались для транспортировки различных грузов военного назначения. В оборонном ведомстве опубликовали видеозапись объективного контроля, подтверждающую точные прилеты по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Параллельно с наступательными действиями дежурные силы противовоздушной обороны провели массированное отражение ночной атаки, перехватив и уничтожив 399 украинских дронов.
Вражеские беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.
О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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