https://ukraina.ru/20260914/udar-raketami-kh-39-i-perekhvat-soten-dronov-minoborony-raskrylo-poteri-vsu-1083169870.html

Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ

Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру

Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили 14 сентября в Минобороны РФ

2026-09-14T09:40

2026-09-14T09:40

2026-09-14T10:02

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украина.ру

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Ведомство уточнило, что военные били по объектам в населенных пунктах Федоровка и Земляное. Для уничтожения живой силы и техники противника летчики применили мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также две высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР Х-39. В результате налета были полностью ликвидированы пункт временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны и пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины. Кроме того, российские военные применили реактивные ударные беспилотники "Герань-4 Сикер" для парализации логистики противника. Расчеты дронов-камикадзе успешно поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, которые использовались для транспортировки различных грузов военного назначения. В оборонном ведомстве опубликовали видеозапись объективного контроля, подтверждающую точные прилеты по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Параллельно с наступательными действиями дежурные силы противовоздушной обороны провели массированное отражение ночной атаки, перехватив и уничтожив 399 украинских дронов. Вражеские беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, сумская область, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру