https://ukraina.ru/20260914/udar-raketami-kh-39-i-perekhvat-soten-dronov-minoborony-raskrylo-poteri-vsu-1083169870.html
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ - 14.09.2026 Украина.ру
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили 14 сентября в Минобороны РФ
2026-09-14T09:40
2026-09-14T09:40
2026-09-14T10:02
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Ведомство уточнило, что военные били по объектам в населенных пунктах Федоровка и Земляное. Для уничтожения живой силы и техники противника летчики применили мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также две высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР Х-39. В результате налета были полностью ликвидированы пункт временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны и пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины. Кроме того, российские военные применили реактивные ударные беспилотники "Герань-4 Сикер" для парализации логистики противника. Расчеты дронов-камикадзе успешно поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, которые использовались для транспортировки различных грузов военного назначения. В оборонном ведомстве опубликовали видеозапись объективного контроля, подтверждающую точные прилеты по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Параллельно с наступательными действиями дежурные силы противовоздушной обороны провели массированное отражение ночной атаки, перехватив и уничтожив 399 украинских дронов. Вражеские беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, сумская область, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумская область, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
09:40 14.09.2026 (обновлено: 10:02 14.09.2026)
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по пунктам временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили 14 сентября в Минобороны РФ
Ведомство уточнило, что военные били по объектам в населенных пунктах Федоровка и Земляное.
Для уничтожения живой силы и техники противника летчики применили мощные фугасные авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также две высокоточные легкие многоцелевые управляемые ракеты ЛМУР Х-39.
В результате налета были полностью ликвидированы пункт временной дислокации 108-й отдельной бригады теробороны и пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины.
Кроме того, российские военные применили реактивные ударные беспилотники "Герань-4 Сикер" для парализации логистики противника.
Расчеты дронов-камикадзе успешно поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, которые использовались для транспортировки различных грузов военного назначения. В оборонном ведомстве опубликовали видеозапись объективного контроля, подтверждающую точные прилеты по железнодорожному транспорту в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Параллельно с наступательными действиями дежурные силы противовоздушной обороны провели массированное отражение ночной атаки, перехватив и уничтожив 399 украинских дронов.
Вражеские беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.