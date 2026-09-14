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Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине

Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине - 14.09.2026 Украина.ру

Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине

Правительство Канады и Еврокомиссия обсуждают долевое участие североамериканской страны в гигантском кредите ЕС для Украины на €90 млрд, большая часть из которых пойдёт на закупку оружия. Об этом со ссылкой на источники 13 сентября пишет газета Financial Times

2026-09-14T02:52

2026-09-14T02:52

2026-09-14T02:56

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военная помощь украине

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Весной Евросоюз окончательно согласовал кредит Украине в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, из которых около €60 млрд будут направлены непосредственно на военные нужды. В ЕС рассчитывают, что это позволит киевскому режиму продолжать войну."Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украины... Стороны надеются договориться о размере вклада Канады в кредит в размере €90 млрд, предоставленный Украине странами во главе с Брюсселем, до саммита ЕС в Монреале в конце октября", — говорится в публикации.Издание отмечает, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится своими действиями, в частности, вкладом в кредит для Украины, продемонстрировать приверженность европейским союзникам. И тем самым установить более тесные трансатлантические связи, уменьшая зависимость Оттавы от Вашингтона.Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что 16 сентября Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы совместными усилиями противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.Ранее сообщалось, что визит Владимира Зеленского в Канаду завершился пресс-конференцией с публичным подписанием документов. Подробнее - в публикации "Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией в РФ

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