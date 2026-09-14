Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине - 14.09.2026 Украина.ру
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Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине
Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине - 14.09.2026 Украина.ру
Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине
Правительство Канады и Еврокомиссия обсуждают долевое участие североамериканской страны в гигантском кредите ЕС для Украины на €90 млрд, большая часть из которых пойдёт на закупку оружия. Об этом со ссылкой на источники 13 сентября пишет газета Financial Times
2026-09-14T02:52
2026-09-14T02:56
украина.ру
новости
канада
марк карни
украина
владимир зеленский
ес
financial times
евросоюз
военная помощь украине
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Весной Евросоюз окончательно согласовал кредит Украине в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, из которых около €60 млрд будут направлены непосредственно на военные нужды. В ЕС рассчитывают, что это позволит киевскому режиму продолжать войну."Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украины... Стороны надеются договориться о размере вклада Канады в кредит в размере €90 млрд, предоставленный Украине странами во главе с Брюсселем, до саммита ЕС в Монреале в конце октября", — говорится в публикации.Издание отмечает, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится своими действиями, в частности, вкладом в кредит для Украины, продемонстрировать приверженность европейским союзникам. И тем самым установить более тесные трансатлантические связи, уменьшая зависимость Оттавы от Вашингтона.Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что 16 сентября Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы совместными усилиями противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.Ранее сообщалось, что визит Владимира Зеленского в Канаду завершился пресс-конференцией с публичным подписанием документов. Подробнее - в публикации "Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признана террористической организацией в РФ
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украина.ру, новости, канада, марк карни, украина, владимир зеленский, ес, financial times, евросоюз, военная помощь украине, киев, киевский режим, русофобия, кредит, европа, сша, война на украине, мир без границ, оун, оун-упа, украинский неонацизм
Украина.ру, Новости, Канада, Марк Карни, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Financial Times, Евросоюз, военная помощь Украине, Киев, киевский режим, Русофобия, кредит, Европа, США, война на Украине, Мир без границ, ОУН, ОУН-УПА, украинский неонацизм

Страх перед США и русофобия: Канада намерена вложиться в кредит ЕС Украине

02:52 14.09.2026 (обновлено: 02:56 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Канады
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Правительство Канады и Еврокомиссия обсуждают долевое участие североамериканской страны в гигантском кредите ЕС для Украины на €90 млрд, большая часть из которых пойдёт на закупку оружия. Об этом со ссылкой на источники 13 сентября пишет газета Financial Times
Весной Евросоюз окончательно согласовал кредит Украине в размере €90 млрд на 2026-2027 годы, из которых около €60 млрд будут направлены непосредственно на военные нужды. В ЕС рассчитывают, что это позволит киевскому режиму продолжать войну.
"Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украины... Стороны надеются договориться о размере вклада Канады в кредит в размере €90 млрд, предоставленный Украине странами во главе с Брюсселем, до саммита ЕС в Монреале в конце октября", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится своими действиями, в частности, вкладом в кредит для Украины, продемонстрировать приверженность европейским союзникам. И тем самым установить более тесные трансатлантические связи, уменьшая зависимость Оттавы от Вашингтона.
Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что 16 сентября Евросоюз и Канада планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы совместными усилиями противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.
Канада, в послевоенное время отметившаяся в качестве облюбованного украинскими пособниками гитлеровцев "заповедника", и сейчас последовательно поддерживает неонацистов незалежной. В частности, в августе представители ряда канадских организаций с националистическими корнями участвовали в организации перезахоронения в Киеве останков основателя Организации украинских националистов* (ОУН)* Евгения Коновальца.
Ранее сообщалось, что визит Владимира Зеленского в Канаду завершился пресс-конференцией с публичным подписанием документов. Подробнее - в публикации "Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в Канаде.
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* Признана террористической организацией в РФ
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