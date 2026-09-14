"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России - 14.09.2026 Украина.ру
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"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России
"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России - 14.09.2026 Украина.ру
"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России
Россия совершенствует свои БПЛА и украинский ВПК должен дать на это достойный ответ. Об этом 14 сентября заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
2026-09-14T15:16
2026-09-14T15:16
новости
россия
вооруженные силы украины
украина
западная украина
юрий игнат
впк
бпла
fpv-дрон
ввс украины
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Озабоченностью новыми образцами российских БПЛА начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии поделился в эфире пропагандистского телемарафона.Игнат рассказал о совершенствовании российских беспилотников "Герань" (которые он упорно отожествляет с иранскими "Шахедами") и "Гербера". По его мнению, россиянам удалось улучшить навигацию, есть очевидные успехи в средствах связи и РЭБ ВС РФ."Фактически надо идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же "Шахедах", – сказал Игнат.Он отметил большие объёмы производства ударных дронов ВПК России. Беспилотники ВС РФ поражают цели на Западной Украине, что говорит об их тактико-технических характеристиках. "Есть информация, что враг может провести атаку сегодня с севера и с востока", - посетовал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.Тем временем Минобороны России сообщило о поражении законных военных целей на подконтрольной ВСУ территории. Новости на эту тему: Два сухогруза поражены в порту ОдессыТакже на эту тему: "Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил УкраинуАктуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, западная украина, юрий игнат, впк, бпла, fpv-дрон, ввс украины, пво
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Западная Украина, Юрий Игнат, ВПК, БПЛА, fpv-дрон, ВВС Украины, ПВО

"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России

15:16 14.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия совершенствует свои БПЛА и украинский ВПК должен дать на это достойный ответ. Об этом 14 сентября заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Озабоченностью новыми образцами российских БПЛА начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии поделился в эфире пропагандистского телемарафона.
Игнат рассказал о совершенствовании российских беспилотников "Герань" (которые он упорно отожествляет с иранскими "Шахедами") и "Гербера". По его мнению, россиянам удалось улучшить навигацию, есть очевидные успехи в средствах связи и РЭБ ВС РФ.
"Фактически надо идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же "Шахедах", – сказал Игнат.
Он отметил большие объёмы производства ударных дронов ВПК России. Беспилотники ВС РФ поражают цели на Западной Украине, что говорит об их тактико-технических характеристиках.
"Есть информация, что враг может провести атаку сегодня с севера и с востока", - посетовал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.
Тем временем Минобороны России сообщило о поражении законных военных целей на подконтрольной ВСУ территории.
Новости на эту тему: Два сухогруза поражены в порту Одессы
Также на эту тему: "Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину
Актуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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