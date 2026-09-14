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"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России

"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России - 14.09.2026 Украина.ру

"Надо идти в ногу": в ВСУ оценили новшества беспилотных систем России

Россия совершенствует свои БПЛА и украинский ВПК должен дать на это достойный ответ. Об этом 14 сентября заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

2026-09-14T15:16

2026-09-14T15:16

2026-09-14T15:16

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Озабоченностью новыми образцами российских БПЛА начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии поделился в эфире пропагандистского телемарафона.Игнат рассказал о совершенствовании российских беспилотников "Герань" (которые он упорно отожествляет с иранскими "Шахедами") и "Гербера". По его мнению, россиянам удалось улучшить навигацию, есть очевидные успехи в средствах связи и РЭБ ВС РФ."Фактически надо идти в ногу со временем для того, чтобы нейтрализовать те новые угрозы, в том числе и использование врагом FPV, которые могут быть на тех же "Шахедах", – сказал Игнат.Он отметил большие объёмы производства ударных дронов ВПК России. Беспилотники ВС РФ поражают цели на Западной Украине, что говорит об их тактико-технических характеристиках. "Есть информация, что враг может провести атаку сегодня с севера и с востока", - посетовал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.Тем временем Минобороны России сообщило о поражении законных военных целей на подконтрольной ВСУ территории. Новости на эту тему: Два сухогруза поражены в порту ОдессыТакже на эту тему: "Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил УкраинуАктуальное интервью: Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, западная украина, юрий игнат, впк, бпла, fpv-дрон, ввс украины, пво