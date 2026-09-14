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Два сухогруза поражены в порту Одессы

Два сухогруза поражены в порту Одессы - 14.09.2026 Украина.ру

Два сухогруза поражены в порту Одессы

Армия России нанесла очередной результативный удар по логистике защитников киевского режима. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ

2026-09-14T14:24

2026-09-14T14:24

2026-09-14T14:24

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Министерство опубликовало видео поражения беспилотниками "Герань" объектов в порту Одессы."С целью ограничения логистических возможностей ВСУ Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по двум судам типа "сухогруз" в порту Одессы. После атаки на судах возник пожар", - сказано публикации.Ранее Минобороны сообщало об ударах по шести логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ. Утром 14 сентября ведомство отчиталось об ударах по локомотивам и воинским железнодорожным эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Российское военное ведомство неоднократно подчёркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.Тем временем ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областяхАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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