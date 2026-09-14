https://ukraina.ru/20260914/dva-sukhogruza-porazheny-v-portu-odessy-1083185775.html
Два сухогруза поражены в порту Одессы
Два сухогруза поражены в порту Одессы - 14.09.2026 Украина.ру
Два сухогруза поражены в порту Одессы
Армия России нанесла очередной результативный удар по логистике защитников киевского режима. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ
2026-09-14T14:24
2026-09-14T14:24
2026-09-14T14:24
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Министерство опубликовало видео поражения беспилотниками "Герань" объектов в порту Одессы."С целью ограничения логистических возможностей ВСУ Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по двум судам типа "сухогруз" в порту Одессы. После атаки на судах возник пожар", - сказано публикации.Ранее Минобороны сообщало об ударах по шести логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ. Утром 14 сентября ведомство отчиталось об ударах по локомотивам и воинским железнодорожным эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Российское военное ведомство неоднократно подчёркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.Тем временем ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областяхАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, одесса, украина, логистика, всу, порты
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Одесса, Украина, логистика, ВСУ, порты
Два сухогруза поражены в порту Одессы
Армия России нанесла очередной результативный удар по логистике защитников киевского режима. Об этом 14 сентября сообщило Минобороны РФ
Министерство опубликовало видео поражения беспилотниками "Герань" объектов в порту Одессы.
"С целью ограничения логистических возможностей ВСУ Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" по двум судам типа "сухогруз" в порту Одессы. После атаки на судах возник пожар", - сказано публикации.
Ранее Минобороны сообщало об ударах по шести логистическим центрам в Одессе и области, которые хранили и распределяли грузы для ВСУ. Утром 14 сентября ведомство отчиталось об ударах по локомотивам и воинским железнодорожным эшелонам в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Российское военное ведомство неоднократно подчёркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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