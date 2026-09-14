https://ukraina.ru/20260914/vs-rossii-osvobodili-tri-naselnnykh-punkta-v-kharkovskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1083181798.html
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях - 14.09.2026 Украина.ру
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
Российские военные установили контроль над Широким и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевкой в Запорожской области. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-14T13:32
2026-09-14T13:32
2026-09-14T13:34
россия
запорожская область
харьковская область
минобороны
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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По данным ведомства, Широкое и Шевченково заняли подразделения группировки войск "Север", Новоандреевку — "Днепр". В зоне ответственности "Севера" противник за сутки потерял до 200 военных. Российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Село Широкое находится в Купянском районе, примерно в 2 км к северо-востоку от Устиновки, контроль над которой Минобороны подтверждало 3 августа. По состоянию на 2001 год там проживало 35 человек. Шевченково расположено в Чугуевском районе на реке Польная, в 4 км к юго-западу от Юрченково, занятого 30 июля. Население Шевченково в 2001 году составляло 160 человек.О других успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
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россия, запорожская область, харьковская область, минобороны, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Запорожская область, Харьковская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
13:32 14.09.2026 (обновлено: 13:34 14.09.2026)
Российские военные установили контроль над Широким и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевкой в Запорожской области. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, Широкое и Шевченково заняли подразделения группировки войск "Север", Новоандреевку — "Днепр".
В зоне ответственности "Севера" противник за сутки потерял до 200 военных. Российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.
Село Широкое находится в Купянском районе, примерно в 2 км к северо-востоку от Устиновки, контроль над которой Минобороны подтверждало 3 августа.
По состоянию на 2001 год там проживало 35 человек. Шевченково расположено в Чугуевском районе на реке Польная, в 4 км к юго-западу от Юрченково, занятого 30 июля. Население Шевченково в 2001 году составляло 160 человек.