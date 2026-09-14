ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях - 14.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260914/vs-rossii-osvobodili-tri-naselnnykh-punkta-v-kharkovskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1083181798.html
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях - 14.09.2026 Украина.ру
ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
Российские военные установили контроль над Широким и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевкой в Запорожской области. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-14T13:32
2026-09-14T13:34
россия
запорожская область
харьковская область
минобороны
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082875960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9224bd787a197b9e7698d8d3133ae7e.jpg
По данным ведомства, Широкое и Шевченково заняли подразделения группировки войск "Север", Новоандреевку — "Днепр". В зоне ответственности "Севера" противник за сутки потерял до 200 военных. Российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.Село Широкое находится в Купянском районе, примерно в 2 км к северо-востоку от Устиновки, контроль над которой Минобороны подтверждало 3 августа. По состоянию на 2001 год там проживало 35 человек. Шевченково расположено в Чугуевском районе на реке Польная, в 4 км к юго-западу от Юрченково, занятого 30 июля. Население Шевченково в 2001 году составляло 160 человек.О других успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
россия
запорожская область
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082875960_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ff3e617970f9b49c6401794cecc074a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запорожская область, харьковская область, минобороны, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Запорожская область, Харьковская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях

13:32 14.09.2026 (обновлено: 13:34 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные установили контроль над Широким и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевкой в Запорожской области. Об этом 14 сентября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, Широкое и Шевченково заняли подразделения группировки войск "Север", Новоандреевку — "Днепр".
В зоне ответственности "Севера" противник за сутки потерял до 200 военных. Российские бойцы продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.
Село Широкое находится в Купянском районе, примерно в 2 км к северо-востоку от Устиновки, контроль над которой Минобороны подтверждало 3 августа.
По состоянию на 2001 год там проживало 35 человек. Шевченково расположено в Чугуевском районе на реке Польная, в 4 км к юго-западу от Юрченково, занятого 30 июля. Население Шевченково в 2001 году составляло 160 человек.
О других успехах ВС РФ – в материале Удар ракетами Х-39 и перехват сотен дронов: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияЗапорожская областьХарьковская областьМинобороныВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:04Сразу после скандала: Еврокомиссия призвала Украину реформировать Генпрокуратуру
15:00"Поймали альтушку": СБУ похвасталась необычным задержанием в соцсетях
14:52Афера с усыновлением: покинувший Украину генпрокурор раскрыл уголовное прошлое директора НАБУ
14:45"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России
14:24Два сухогруза поражены в порту Одессы
14:03Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"
14:02"Ошибочные заблуждения": Песков развеял миф о потенциале Украины
13:51Досрочное голосование в ДНР, миссия преподавателя из Геническа. 14 сентября 2026 года, утренний эфир. 111:16
13:40Энергодар четвёртые сутки остаётся без света из-за атак ВСУ
13:40Спецоперация "Император" провалена: Кравченко переиграл НАБУ перед побегом
13:33Канада гарантирует Всемирному банку возврат $841 правительством Украины - Корецкий
13:32ВС России освободили три населённых пункта в Харьковской и Запорожской областях
13:30Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия
13:28"Послы опять "в пролёте": ЕС не смог продлить санкции против Усманова
13:00Подставил и слил соратника: СМИ раскрыли, кто заставил Кравченко атаковать НАБУ перед побегом
12:55"Максимально вредит имиджу": Буданов* высказался о скандале с Кравченко и НАБУ
12:53Досрочное голосование на выборах депутатов парламента России завершилось в Херсонской области
12:52Мендель, Коломойский* и другие: что задумали "борцы с диктатурой Зеленского"
12:24Зеленский "прикончил" карьеру своего соратника Кравченко, направив документ в Раду
12:21ФСБ обнаружила в ДНР мастерскую ВСУ по производству химических взрывных устройств
Лента новостейМолния