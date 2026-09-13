"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары - 13.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20260913/vokrug-bulgakova-master-i-margarita-yuriya-kary-1083029566.html
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары - 13.09.2026 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары
Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Юрия Кары – первый российский фильм по роману Михаила Булгакова. Он был снят в 1994 году, но публике был представлен только в 2011 году – уже после сериала Владимира Бортко. Виной всему был спор об авторских правах между продюсерами и наследниками Е.С. Булгаковой (суд выиграли первые)
2026-09-13T12:00
2026-09-13T12:00
"вокруг булгакова"
история
михаил булгаков
иосиф сталин
мастер и маргарита
роман
писатель
русская литература
кино
фильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg
Кара, так же, как Бортко, попытался сделать классическую экранизацию. В целом ему это удалось – обе основные линии романа в основном сохранены, все сколько-нибудь значимые персонажи присутствуют.Начнём именно с персонажей – Юрию Каре удалось собрать действительно звёздный ансамбль. Просто перечислю некоторых актёров:- Волнад – Валентин Гафт;- Пилат – Михаил Ульянов;- Левий – Лев Дуров;- Босой – Леонид Куравлёв;- Варенуха – Борислав Брондуков;- Стравинский – Игорь Кваша;- Гелла – Александра Захарова;- Бенгальский – Амаяк Акопян.Все эти актёры на своих местах и все блестяще играют свои роли. Автора смутил только закадровых смех Гафта – уж очень он искусственный. Но гению можно и простить…Мастер в исполнении Виктора Ракова (наиболее известная роль – Генрих в "Убить дракона") оказался вполне органичен, как и его альтер-эго – Иешуа в исполнении Николая Бурляева.Впечатление от игры Анастасии Вертинской осталось смешанным. С одной стороны, вроде бы попадание в образ, с другой – не оставляло впечатление, что она немного слишком эмоциональная для Маргариты. Юлия Снигирь смотрелась в этой роли более естественно. Но это, наверное, всё же, дело вкуса.Сложности есть и с восприятием Александра Филиппенко в образе Коровьева. Нет, сам Филиппенко идеально вписывается в свиту Воланда, хотя автору, например, казалось, что его роль – Азазелло (он его и сыграл в фильме Бортко). Но я согласен и с режиссёром, и с актёром в том, что его огромный талантище в такой скоромной роли реализовать трудно. Коровьев же – всегда в центре внимания. Да, конечно есть сложность с сочетанием коровьевской клоунады и инфернальности Филиппенко, но благодаря его таланту эту сложность удалось смягчить.Тут, правда, есть некоторая особенность образа – до какой степени Коровьев в принципе должен быть пугающим? Если говорить именно о булгаковском Коровьеве – "тёмно-фиолетовом рыцаре с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом", вынужденном скоморошничать на пару с Бегемотом, – то, пожалуй, не должен. Но, с другой стороны, он же часть окружения сатаны… В общем, эта фигура принимает различные интерпретации. Тут к месту и Филиппенко, и Абдулов. Правда, персонаж Юрия Колокольникова в фильме Локшина вряд ли может кого-то устроить – никакой глубины, увы, обнаружить не удалось.После некоторых размышлений автор склонен счесть удачей Бегемота в исполнении Виктора Павлова. Да, актёр для этой роли крупноват (кот должен быть огромным, но коточеловек – не очень), а маска кота Матвея из "Новогодних приключений Маши и Вити" без Боярского внутри производит несколько странное впечатление. Но, в конце концов, коточеловек Павлова делает всё то, что нужно по сценарию. А изобразить обаятельного кота не удалось ни Бортко, ни Локшину (нечто в этом роде удалось Джорджу Лукасу в первом эпизоде "Звёздных войн" 1999 года, где один из центральных персонажей – Джа-Джа Бинкс, – цельнорисованный).Самое печальное, конечно, это великолепный Сергей Гармаш в роли Ивана Бездомного. Печальное, потому что роль совершенно не удалась – Гармаш постоянно переигрывает. Это отнюдь не тот молодой, борзый, но всё же несколько неуверенный в себе и готовый учиться поэт, которого нарисовал Булгаков, а просто какой-то босяк, который хрипло рычит и не лезет в драку только потому, что это не предусмотрено сценарием… Сравните с Владиславом Галкиным в сериале Бортко.Кстати говоря, развитие этого ключевого для романа персонажа режиссёром практически полностью упущено. Если в романе "раздвоение Ивана" представлено убедительно – через глубокий внутренний кризис, то в фильме – через частную творческую неудачу, которую герой Гармаша, кажется, вообще не воспринимает именно как неудачу…Ну а важнейшая для романа тема Бездомного как ученика мастера вообще режиссёром проигнорирована, а сама роль понижена до какого-то, извините, "свидетеля из Фрязино". Возникает закономерный вопрос – почему ему посвящено столько экранного времени? Роль банальным образом "провисла"…Ну и если уж мы перешли к сценарию, то со стратегической точки зрения перед Юрием Карой, который выступал и как режиссёр, и как сценарист, стояла задача уместить огромное произведение в какое-то разумное время, придать повествованию динамику, по возможности сохранить основные сюжетные линии романа, сделать понятными те моменты, которые зрителю могут оказаться непонятными, да ещё и высвободить время, чтобы показать то, что писатель, по мнению сценариста, не дописал... Задача чрезвычайно сложная и противоречивая. Отметим, что Бортко её решал за счёт расширения экранного времени (10 серий), а Локшин вообще не ставил (за что его не ругал только ленивый, хотя он и не собирался снимать экранизацию).В результате у Кары получился четырёхсерийный мини-сериал, чистым временем 3,5 часа (автор статьи смотрел режиссёрскую версию одной лентой – без разбивки на серии). И, если исключить упомянутую сложность с образом Бездомного, режиссёру в целом всё более или менее удалось.Однако потом по каким-то соображениям (надо думать – финансовым) из этого материала нарезали двухчасовую киноверсию. Полученный продукт можно охарактеризовать одним словом – катастрофа. Простой пример – в полной версии есть эпизод с волшебным портсигаром Воланда, в краткой – нет, но "Наша марка" в руке Бездомного – в наличии… Появление её никак не объяснено. Пропали не только эпизоды, но и целые актёрские роли – например, в краткой версии исчез Стравинский (его функционал и титры достались дежурному психиатру Евгению Веснику). Как мы поняли, Кваша обиделся.Из попыток сделать понятным непонятное надо отметить сцену на Патриарших, соответствующую третьей главе романа – там, где Воланд интересуется у Бездомного, существует ли он сам… Сценарист предпочёл взять черновой вариант сцены, в котором Воланд говорит, что Иван любит Иисуса, а потом предлагает ему растоптать нарисованный им на песке портрет Спасителя.Булгаков от этого варианта отказался, скорее всего сочтя его избыточным, но автору статьи, например, именно он кажется более ярким и подчёркивающим случившееся с Бездомным и Берлиозом – они сознательно и целенаправленно отказались от божественной защиты, один – растоптав импровизированную икону, а второй – не став отговаривать от этого первого, не смотря на лицемерные предупреждения Воланда (он тут откровенно дурачится, намекая, что всерьёз его принимать не стоит). В общем, в фильме этот эпизод смотрится логично, а то, что изображение на песке ещё и светится, подчёркивает, что герои сцены, которых это совершенно не удивляет, уже находятся в воландовском колдовском пространстве-времени. С точки зрения романа это, кстати, перебор – писатель оставляет лазейку для признания всех последующих событий бредом Бездомного, тронувшегося рассудком от потрясения при виде гибели Берлиоза…В сцене суда у Пилата подчёркнуто божественное происхождение Иешуа, причём резко перечёркивая булгаковский текст. Во-первых, Булгаков не пытается как-либо обосновать исцеление Пилата, оставляя пространство для материалистической интерпретации. Во-вторых, Иешуа подаётся через свет солнца, а в романе он от него прятался…Интересное дополнение есть сцене беседы Пилата с Иосифом Каифой: Пилат советует Каифе беречь полезного агента Иуду, а что тот "не повернув головы качан и чувств никаких не изведав" отвечает – другого найдём. В окончательной редакции романа этого момента нет.Самая, пожалуй, спорная сцена – явление перед Маргаритой на балу Каифы, Иуды, Петра I, Ивана Грозного, Ленина, Сталина и Гитлера. Никого из этих персонажей у Булгакова нет и это совершенно не случайно.Сначала о двух последних: в фильме Маргарита переспрашивает Коровьева, как они тут очутились, будучи живыми и получает ничего не объясняющий ответ – они специально приглашены. На самом деле Булгаков оставил лазейку для такой возможности – на балу у Воланда присутствуют четыре живых человека, из которых Николай Иванович прожил потом ещё длинную жизнь и фигурирует в эпилоге. Т.е. сама по себе такая возможность в романе есть – нет Сталина и Гитлера.Мы не знаем, почему Каифа и Иуда отсутствуют на балу. Возможно их вина слишком велика, чтобы иметь возможность отлучиться из ада. Возможно, напротив, их вины вовсе нет, ибо первым двигали патриотические побуждения, а вторым тоже что-то благородное – любовь, например. Возможно, их действия были направлены к славе Господней и потому ненаказуемы, независимо от их намерений. Так или иначе, их отсутствие не случайно и поправлять классика нужды не было.Что до всех остальных… Если понимать "закатный роман" как антикоммунистическую агитку (этим грешен не только Кара, а уж на момент съёмок фильма это вообще был мейнстрим), то логично предположить, что Булгаков самых злодейских злодеев не внёс в перечень представленных королеве по цензурным соображениям (Иван Грозный и Пётр I – персонажи, с которыми себя ассоциировал Сталин). Однако, как представляется, это примитивная интерпретация намерений писателя.Во-первых, похоже, что далеко не каждый глава государства удостоился приёма у Воланда. Конечно, мы о гостях знаем в основном со слов Коровьева, а он целенаправленно представляет Маргарите убийц и отравителей, намекая на её собственные намерения (в фильме подчёркнуто, что муж ей надоел – в книге у Маргариты к нему скорее положительное отношение). Так или иначе, упомянуты только Рудольф и Калигула. Так что остальных могло и не быть – не прошли фейс-контроль.Во-вторых, Булгаков был увлечён темой становления и жизни диктаторов и, в частности, Сталина, которому был даже благодарен. Зачем бы он его выставлял в таком свете?
https://ukraina.ru/20250330/1053125779.html
https://ukraina.ru/20260802/vokrug-bulgakova-master-i-margarita--neozhidannaya-statistika-1081999126.html
https://ukraina.ru/20260705/vokrug-bulgakova-ieshua-i-solntse--1080990643.html
https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_6945455c3bdc7d5d307354d03f66c519.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, михаил булгаков, иосиф сталин, мастер и маргарита, роман, писатель, русская литература, кино, фильм, сериал, кинематограф, режиссер, актер, сергей гармаш, михаил ульянов
"Вокруг Булгакова", История, Михаил Булгаков, Иосиф Сталин, Мастер и Маргарита, роман, писатель, русская литература, кино, фильм, сериал, кинематограф, режиссер, актер, Сергей Гармаш, Михаил Ульянов

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары

12:00 13.09.2026
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 13.09.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Юрия Кары – первый российский фильм по роману Михаила Булгакова. Он был снят в 1994 году, но публике был представлен только в 2011 году – уже после сериала Владимира Бортко. Виной всему был спор об авторских правах между продюсерами и наследниками Е.С. Булгаковой (суд выиграли первые)
Кара, так же, как Бортко, попытался сделать классическую экранизацию. В целом ему это удалось – обе основные линии романа в основном сохранены, все сколько-нибудь значимые персонажи присутствуют.
Начнём именно с персонажей – Юрию Каре удалось собрать действительно звёздный ансамбль. Просто перечислю некоторых актёров:
- Волнад – Валентин Гафт;
- Пилат – Михаил Ульянов;
- Левий – Лев Дуров;
- Босой – Леонид Куравлёв;
- Варенуха – Борислав Брондуков;
- Стравинский – Игорь Кваша;
- Гелла – Александра Захарова;
- Бенгальский – Амаяк Акопян.
Все эти актёры на своих местах и все блестяще играют свои роли. Автора смутил только закадровых смех Гафта – уж очень он искусственный. Но гению можно и простить…
Мастер в исполнении Виктора Ракова (наиболее известная роль – Генрих в "Убить дракона") оказался вполне органичен, как и его альтер-эго – Иешуа в исполнении Николая Бурляева.
Впечатление от игры Анастасии Вертинской осталось смешанным. С одной стороны, вроде бы попадание в образ, с другой – не оставляло впечатление, что она немного слишком эмоциональная для Маргариты. Юлия Снигирь смотрелась в этой роли более естественно. Но это, наверное, всё же, дело вкуса.
- РИА Новости, 1920, 30.03.2025
30 марта 2025, 12:04"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина Фильм "Мастер и Маргарита" стал номинантом аж семи премий "Ника", полученных 24 марта. Были отмечены: фильм вообще, мужская (Евгений Цыганов) и женская (Юлия Снигирь) роли, художник-постановщик (Денис Лищенко), оператор (Максим Жуков), художники по костюмам (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская), звукорежиссёр (Алексей Самоделко)
Сложности есть и с восприятием Александра Филиппенко в образе Коровьева. Нет, сам Филиппенко идеально вписывается в свиту Воланда, хотя автору, например, казалось, что его роль – Азазелло (он его и сыграл в фильме Бортко). Но я согласен и с режиссёром, и с актёром в том, что его огромный талантище в такой скоромной роли реализовать трудно. Коровьев же – всегда в центре внимания. Да, конечно есть сложность с сочетанием коровьевской клоунады и инфернальности Филиппенко, но благодаря его таланту эту сложность удалось смягчить.
Тут, правда, есть некоторая особенность образа – до какой степени Коровьев в принципе должен быть пугающим? Если говорить именно о булгаковском Коровьеве – "тёмно-фиолетовом рыцаре с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом", вынужденном скоморошничать на пару с Бегемотом, – то, пожалуй, не должен. Но, с другой стороны, он же часть окружения сатаны… В общем, эта фигура принимает различные интерпретации. Тут к месту и Филиппенко, и Абдулов. Правда, персонаж Юрия Колокольникова в фильме Локшина вряд ли может кого-то устроить – никакой глубины, увы, обнаружить не удалось.
После некоторых размышлений автор склонен счесть удачей Бегемота в исполнении Виктора Павлова. Да, актёр для этой роли крупноват (кот должен быть огромным, но коточеловек – не очень), а маска кота Матвея из "Новогодних приключений Маши и Вити" без Боярского внутри производит несколько странное впечатление. Но, в конце концов, коточеловек Павлова делает всё то, что нужно по сценарию. А изобразить обаятельного кота не удалось ни Бортко, ни Локшину (нечто в этом роде удалось Джорджу Лукасу в первом эпизоде "Звёздных войн" 1999 года, где один из центральных персонажей – Джа-Джа Бинкс, – цельнорисованный).
© ФотоВалентин Гафт в роли Воланда. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Валентин Гафт в роли Воланда. Кадр из фильма Мастер и Маргарита, 1994 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© Фото
Валентин Гафт в роли Воланда. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Самое печальное, конечно, это великолепный Сергей Гармаш в роли Ивана Бездомного. Печальное, потому что роль совершенно не удалась – Гармаш постоянно переигрывает. Это отнюдь не тот молодой, борзый, но всё же несколько неуверенный в себе и готовый учиться поэт, которого нарисовал Булгаков, а просто какой-то босяк, который хрипло рычит и не лезет в драку только потому, что это не предусмотрено сценарием… Сравните с Владиславом Галкиным в сериале Бортко.
Кстати говоря, развитие этого ключевого для романа персонажа режиссёром практически полностью упущено. Если в романе "раздвоение Ивана" представлено убедительно – через глубокий внутренний кризис, то в фильме – через частную творческую неудачу, которую герой Гармаша, кажется, вообще не воспринимает именно как неудачу…
Ну а важнейшая для романа тема Бездомного как ученика мастера вообще режиссёром проигнорирована, а сама роль понижена до какого-то, извините, "свидетеля из Фрязино". Возникает закономерный вопрос – почему ему посвящено столько экранного времени? Роль банальным образом "провисла"…
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" – неожиданная статистика"Поверить алгеброй гармонию" можно далеко не всегда. В случае с источником этой фразы (Пушкин "Моцарт и Сальери") скорее да – общеизвестно, что музыка – явление во многом математическое. То же можно сказать и о живописи. Но в случае с литературой всё сложнее, но некоторые выводы простейшая статистика сделать позволяет
Ну и если уж мы перешли к сценарию, то со стратегической точки зрения перед Юрием Карой, который выступал и как режиссёр, и как сценарист, стояла задача уместить огромное произведение в какое-то разумное время, придать повествованию динамику, по возможности сохранить основные сюжетные линии романа, сделать понятными те моменты, которые зрителю могут оказаться непонятными, да ещё и высвободить время, чтобы показать то, что писатель, по мнению сценариста, не дописал... Задача чрезвычайно сложная и противоречивая. Отметим, что Бортко её решал за счёт расширения экранного времени (10 серий), а Локшин вообще не ставил (за что его не ругал только ленивый, хотя он и не собирался снимать экранизацию).
В результате у Кары получился четырёхсерийный мини-сериал, чистым временем 3,5 часа (автор статьи смотрел режиссёрскую версию одной лентой – без разбивки на серии). И, если исключить упомянутую сложность с образом Бездомного, режиссёру в целом всё более или менее удалось.
Однако потом по каким-то соображениям (надо думать – финансовым) из этого материала нарезали двухчасовую киноверсию. Полученный продукт можно охарактеризовать одним словом – катастрофа. Простой пример – в полной версии есть эпизод с волшебным портсигаром Воланда, в краткой – нет, но "Наша марка" в руке Бездомного – в наличии… Появление её никак не объяснено. Пропали не только эпизоды, но и целые актёрские роли – например, в краткой версии исчез Стравинский (его функционал и титры достались дежурному психиатру Евгению Веснику). Как мы поняли, Кваша обиделся.
© ФотоАнастасия Вертинская в роли Маргариты. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Анастасия Вертинская в роли Маргариты. Кадр из фильма Мастер и Маргарита, 1994 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© Фото
Анастасия Вертинская в роли Маргариты. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Из попыток сделать понятным непонятное надо отметить сцену на Патриарших, соответствующую третьей главе романа – там, где Воланд интересуется у Бездомного, существует ли он сам… Сценарист предпочёл взять черновой вариант сцены, в котором Воланд говорит, что Иван любит Иисуса, а потом предлагает ему растоптать нарисованный им на песке портрет Спасителя.
Булгаков от этого варианта отказался, скорее всего сочтя его избыточным, но автору статьи, например, именно он кажется более ярким и подчёркивающим случившееся с Бездомным и Берлиозом – они сознательно и целенаправленно отказались от божественной защиты, один – растоптав импровизированную икону, а второй – не став отговаривать от этого первого, не смотря на лицемерные предупреждения Воланда (он тут откровенно дурачится, намекая, что всерьёз его принимать не стоит). В общем, в фильме этот эпизод смотрится логично, а то, что изображение на песке ещё и светится, подчёркивает, что герои сцены, которых это совершенно не удивляет, уже находятся в воландовском колдовском пространстве-времени. С точки зрения романа это, кстати, перебор – писатель оставляет лазейку для признания всех последующих событий бредом Бездомного, тронувшегося рассудком от потрясения при виде гибели Берлиоза…
В сцене суда у Пилата подчёркнуто божественное происхождение Иешуа, причём резко перечёркивая булгаковский текст. Во-первых, Булгаков не пытается как-либо обосновать исцеление Пилата, оставляя пространство для материалистической интерпретации. Во-вторых, Иешуа подаётся через свет солнца, а в романе он от него прятался…
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
5 июля, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Иешуа и Солнце Почему Иешуа избегает света? А ведь писатель акцентирует на этом внимание: "Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца". Некоторые видят в этом признание того, что Иешуа – не Иисус
Интересное дополнение есть сцене беседы Пилата с Иосифом Каифой: Пилат советует Каифе беречь полезного агента Иуду, а что тот "не повернув головы качан и чувств никаких не изведав" отвечает – другого найдём. В окончательной редакции романа этого момента нет.
Самая, пожалуй, спорная сцена – явление перед Маргаритой на балу Каифы, Иуды, Петра I, Ивана Грозного, Ленина, Сталина и Гитлера. Никого из этих персонажей у Булгакова нет и это совершенно не случайно.
Сначала о двух последних: в фильме Маргарита переспрашивает Коровьева, как они тут очутились, будучи живыми и получает ничего не объясняющий ответ – они специально приглашены. На самом деле Булгаков оставил лазейку для такой возможности – на балу у Воланда присутствуют четыре живых человека, из которых Николай Иванович прожил потом ещё длинную жизнь и фигурирует в эпилоге. Т.е. сама по себе такая возможность в романе есть – нет Сталина и Гитлера.
© ФотоСталин и Гитлер на балу Воланда. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Сталин и Гитлер на балу Воланда. Кадр из фильма Мастер и Маргарита, 1994 год - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© Фото
Сталин и Гитлер на балу Воланда. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Мы не знаем, почему Каифа и Иуда отсутствуют на балу. Возможно их вина слишком велика, чтобы иметь возможность отлучиться из ада. Возможно, напротив, их вины вовсе нет, ибо первым двигали патриотические побуждения, а вторым тоже что-то благородное – любовь, например. Возможно, их действия были направлены к славе Господней и потому ненаказуемы, независимо от их намерений. Так или иначе, их отсутствие не случайно и поправлять классика нужды не было.
Что до всех остальных… Если понимать "закатный роман" как антикоммунистическую агитку (этим грешен не только Кара, а уж на момент съёмок фильма это вообще был мейнстрим), то логично предположить, что Булгаков самых злодейских злодеев не внёс в перечень представленных королеве по цензурным соображениям (Иван Грозный и Пётр I – персонажи, с которыми себя ассоциировал Сталин). Однако, как представляется, это примитивная интерпретация намерений писателя.
Во-первых, похоже, что далеко не каждый глава государства удостоился приёма у Воланда. Конечно, мы о гостях знаем в основном со слов Коровьева, а он целенаправленно представляет Маргарите убийц и отравителей, намекая на её собственные намерения (в фильме подчёркнуто, что муж ей надоел – в книге у Маргариты к нему скорее положительное отношение). Так или иначе, упомянуты только Рудольф и Калигула. Так что остальных могло и не быть – не прошли фейс-контроль.
Булгаков астрология
6 ноября 2022, 11:24"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": гости на балу Воланда
Во-вторых, Булгаков был увлечён темой становления и жизни диктаторов и, в частности, Сталина, которому был даже благодарен. Зачем бы он его выставлял в таком свете?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
"Вокруг Булгакова"ИсторияМихаил БулгаковИосиф СталинМастер и Маргаритароманписательрусская литературакинофильмсериалкинематографрежиссерактерСергей ГармашМихаил Ульянов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары
11:27"Это террор Путина": Сибига призвал Запад к полному запрету торговли с Россией
10:43Украина тратит $190 млн в сутки, но денег всё равно нет
09:58Иной точки зрения нет: в Индии вы не найдёте тех, кто критиковал бы Россию из-за Украины
08:00Киевский Третьяков Иван Терещенко
07:00Владимир Ераносян: Россия проводит комплексную операцию, чтобы лишить Украину топлива, денег и оружия
06:29Джонсон без поводка во Львове и хасиды как живой щит: Западная Украина за неделю
05:15"Нация наполовину уничтожена, задача власти — добить оставшихся". Эксперты и политики о будущем Украины
04:59"Что же тогда считать договорённостями?": Иванов о расхождениях в трактовке итогов Анкориджа
16:32ДТЭК признал: Украина встретит пятую зиму лучше, но есть нюанс
16:06Приглашение Зеленскому в Москву остаётся в силе, Майами не обязателен — Песков
16:00От Киева к Москве. Даниил Московский – младший сын Александра Невского
15:56"Индию можно рассматривать как миротворца": Иванов о площадках для переговоров по Украине
15:47Что связывает Украину с терактом в США и почему в Киеве начались метания крыс – Евстафьев
15:36Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает
15:14ВСУ атаковали гражданские автомобили в ЛНР: четверо людей пострадали
14:27Визы для россиян: введёт ли их Пашинян? Армения летит в космос
13:37ВСУ атаковали 13 округов Белгородчины: погибла женщина, ранены дети
13:12Песков объяснил позицию Путина по европейским войскам на Украине
13:08На русский берег – без Зеленского. Украинские артисты поняли, что Украина тонет, и приняли решение
Лента новостейМолния