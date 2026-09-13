https://ukraina.ru/20260913/vokrug-bulgakova-master-i-margarita-yuriya-kary-1083029566.html

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары - 13.09.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары

Фильм "Мастер и Маргарита" режиссёра Юрия Кары – первый российский фильм по роману Михаила Булгакова. Он был снят в 1994 году, но публике был представлен только в 2011 году – уже после сериала Владимира Бортко. Виной всему был спор об авторских правах между продюсерами и наследниками Е.С. Булгаковой (суд выиграли первые)

2026-09-13T12:00

2026-09-13T12:00

2026-09-13T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

иосиф сталин

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

кино

фильм

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Кара, так же, как Бортко, попытался сделать классическую экранизацию. В целом ему это удалось – обе основные линии романа в основном сохранены, все сколько-нибудь значимые персонажи присутствуют.Начнём именно с персонажей – Юрию Каре удалось собрать действительно звёздный ансамбль. Просто перечислю некоторых актёров:- Волнад – Валентин Гафт;- Пилат – Михаил Ульянов;- Левий – Лев Дуров;- Босой – Леонид Куравлёв;- Варенуха – Борислав Брондуков;- Стравинский – Игорь Кваша;- Гелла – Александра Захарова;- Бенгальский – Амаяк Акопян.Все эти актёры на своих местах и все блестяще играют свои роли. Автора смутил только закадровых смех Гафта – уж очень он искусственный. Но гению можно и простить…Мастер в исполнении Виктора Ракова (наиболее известная роль – Генрих в "Убить дракона") оказался вполне органичен, как и его альтер-эго – Иешуа в исполнении Николая Бурляева.Впечатление от игры Анастасии Вертинской осталось смешанным. С одной стороны, вроде бы попадание в образ, с другой – не оставляло впечатление, что она немного слишком эмоциональная для Маргариты. Юлия Снигирь смотрелась в этой роли более естественно. Но это, наверное, всё же, дело вкуса.Сложности есть и с восприятием Александра Филиппенко в образе Коровьева. Нет, сам Филиппенко идеально вписывается в свиту Воланда, хотя автору, например, казалось, что его роль – Азазелло (он его и сыграл в фильме Бортко). Но я согласен и с режиссёром, и с актёром в том, что его огромный талантище в такой скоромной роли реализовать трудно. Коровьев же – всегда в центре внимания. Да, конечно есть сложность с сочетанием коровьевской клоунады и инфернальности Филиппенко, но благодаря его таланту эту сложность удалось смягчить.Тут, правда, есть некоторая особенность образа – до какой степени Коровьев в принципе должен быть пугающим? Если говорить именно о булгаковском Коровьеве – "тёмно-фиолетовом рыцаре с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом", вынужденном скоморошничать на пару с Бегемотом, – то, пожалуй, не должен. Но, с другой стороны, он же часть окружения сатаны… В общем, эта фигура принимает различные интерпретации. Тут к месту и Филиппенко, и Абдулов. Правда, персонаж Юрия Колокольникова в фильме Локшина вряд ли может кого-то устроить – никакой глубины, увы, обнаружить не удалось.После некоторых размышлений автор склонен счесть удачей Бегемота в исполнении Виктора Павлова. Да, актёр для этой роли крупноват (кот должен быть огромным, но коточеловек – не очень), а маска кота Матвея из "Новогодних приключений Маши и Вити" без Боярского внутри производит несколько странное впечатление. Но, в конце концов, коточеловек Павлова делает всё то, что нужно по сценарию. А изобразить обаятельного кота не удалось ни Бортко, ни Локшину (нечто в этом роде удалось Джорджу Лукасу в первом эпизоде "Звёздных войн" 1999 года, где один из центральных персонажей – Джа-Джа Бинкс, – цельнорисованный).Самое печальное, конечно, это великолепный Сергей Гармаш в роли Ивана Бездомного. Печальное, потому что роль совершенно не удалась – Гармаш постоянно переигрывает. Это отнюдь не тот молодой, борзый, но всё же несколько неуверенный в себе и готовый учиться поэт, которого нарисовал Булгаков, а просто какой-то босяк, который хрипло рычит и не лезет в драку только потому, что это не предусмотрено сценарием… Сравните с Владиславом Галкиным в сериале Бортко.Кстати говоря, развитие этого ключевого для романа персонажа режиссёром практически полностью упущено. Если в романе "раздвоение Ивана" представлено убедительно – через глубокий внутренний кризис, то в фильме – через частную творческую неудачу, которую герой Гармаша, кажется, вообще не воспринимает именно как неудачу…Ну а важнейшая для романа тема Бездомного как ученика мастера вообще режиссёром проигнорирована, а сама роль понижена до какого-то, извините, "свидетеля из Фрязино". Возникает закономерный вопрос – почему ему посвящено столько экранного времени? Роль банальным образом "провисла"…Ну и если уж мы перешли к сценарию, то со стратегической точки зрения перед Юрием Карой, который выступал и как режиссёр, и как сценарист, стояла задача уместить огромное произведение в какое-то разумное время, придать повествованию динамику, по возможности сохранить основные сюжетные линии романа, сделать понятными те моменты, которые зрителю могут оказаться непонятными, да ещё и высвободить время, чтобы показать то, что писатель, по мнению сценариста, не дописал... Задача чрезвычайно сложная и противоречивая. Отметим, что Бортко её решал за счёт расширения экранного времени (10 серий), а Локшин вообще не ставил (за что его не ругал только ленивый, хотя он и не собирался снимать экранизацию).В результате у Кары получился четырёхсерийный мини-сериал, чистым временем 3,5 часа (автор статьи смотрел режиссёрскую версию одной лентой – без разбивки на серии). И, если исключить упомянутую сложность с образом Бездомного, режиссёру в целом всё более или менее удалось.Однако потом по каким-то соображениям (надо думать – финансовым) из этого материала нарезали двухчасовую киноверсию. Полученный продукт можно охарактеризовать одним словом – катастрофа. Простой пример – в полной версии есть эпизод с волшебным портсигаром Воланда, в краткой – нет, но "Наша марка" в руке Бездомного – в наличии… Появление её никак не объяснено. Пропали не только эпизоды, но и целые актёрские роли – например, в краткой версии исчез Стравинский (его функционал и титры достались дежурному психиатру Евгению Веснику). Как мы поняли, Кваша обиделся.Из попыток сделать понятным непонятное надо отметить сцену на Патриарших, соответствующую третьей главе романа – там, где Воланд интересуется у Бездомного, существует ли он сам… Сценарист предпочёл взять черновой вариант сцены, в котором Воланд говорит, что Иван любит Иисуса, а потом предлагает ему растоптать нарисованный им на песке портрет Спасителя.Булгаков от этого варианта отказался, скорее всего сочтя его избыточным, но автору статьи, например, именно он кажется более ярким и подчёркивающим случившееся с Бездомным и Берлиозом – они сознательно и целенаправленно отказались от божественной защиты, один – растоптав импровизированную икону, а второй – не став отговаривать от этого первого, не смотря на лицемерные предупреждения Воланда (он тут откровенно дурачится, намекая, что всерьёз его принимать не стоит). В общем, в фильме этот эпизод смотрится логично, а то, что изображение на песке ещё и светится, подчёркивает, что герои сцены, которых это совершенно не удивляет, уже находятся в воландовском колдовском пространстве-времени. С точки зрения романа это, кстати, перебор – писатель оставляет лазейку для признания всех последующих событий бредом Бездомного, тронувшегося рассудком от потрясения при виде гибели Берлиоза…В сцене суда у Пилата подчёркнуто божественное происхождение Иешуа, причём резко перечёркивая булгаковский текст. Во-первых, Булгаков не пытается как-либо обосновать исцеление Пилата, оставляя пространство для материалистической интерпретации. Во-вторых, Иешуа подаётся через свет солнца, а в романе он от него прятался…Интересное дополнение есть сцене беседы Пилата с Иосифом Каифой: Пилат советует Каифе беречь полезного агента Иуду, а что тот "не повернув головы качан и чувств никаких не изведав" отвечает – другого найдём. В окончательной редакции романа этого момента нет.Самая, пожалуй, спорная сцена – явление перед Маргаритой на балу Каифы, Иуды, Петра I, Ивана Грозного, Ленина, Сталина и Гитлера. Никого из этих персонажей у Булгакова нет и это совершенно не случайно.Сначала о двух последних: в фильме Маргарита переспрашивает Коровьева, как они тут очутились, будучи живыми и получает ничего не объясняющий ответ – они специально приглашены. На самом деле Булгаков оставил лазейку для такой возможности – на балу у Воланда присутствуют четыре живых человека, из которых Николай Иванович прожил потом ещё длинную жизнь и фигурирует в эпилоге. Т.е. сама по себе такая возможность в романе есть – нет Сталина и Гитлера.Мы не знаем, почему Каифа и Иуда отсутствуют на балу. Возможно их вина слишком велика, чтобы иметь возможность отлучиться из ада. Возможно, напротив, их вины вовсе нет, ибо первым двигали патриотические побуждения, а вторым тоже что-то благородное – любовь, например. Возможно, их действия были направлены к славе Господней и потому ненаказуемы, независимо от их намерений. Так или иначе, их отсутствие не случайно и поправлять классика нужды не было.Что до всех остальных… Если понимать "закатный роман" как антикоммунистическую агитку (этим грешен не только Кара, а уж на момент съёмок фильма это вообще был мейнстрим), то логично предположить, что Булгаков самых злодейских злодеев не внёс в перечень представленных королеве по цензурным соображениям (Иван Грозный и Пётр I – персонажи, с которыми себя ассоциировал Сталин). Однако, как представляется, это примитивная интерпретация намерений писателя.Во-первых, похоже, что далеко не каждый глава государства удостоился приёма у Воланда. Конечно, мы о гостях знаем в основном со слов Коровьева, а он целенаправленно представляет Маргарите убийц и отравителей, намекая на её собственные намерения (в фильме подчёркнуто, что муж ей надоел – в книге у Маргариты к нему скорее положительное отношение). Так или иначе, упомянуты только Рудольф и Калигула. Так что остальных могло и не быть – не прошли фейс-контроль.Во-вторых, Булгаков был увлечён темой становления и жизни диктаторов и, в частности, Сталина, которому был даже благодарен. Зачем бы он его выставлял в таком свете?

https://ukraina.ru/20250330/1053125779.html

https://ukraina.ru/20260802/vokrug-bulgakova-master-i-margarita--neozhidannaya-statistika-1081999126.html

https://ukraina.ru/20260705/vokrug-bulgakova-ieshua-i-solntse--1080990643.html

https://ukraina.ru/20221106/1040532301.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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