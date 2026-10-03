https://ukraina.ru/20261003/latviya-zapretila-veschanie-na-russkom-tolko-v-chrezvychaynoy-situatsii-1083588226.html

Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации

Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации - 03.10.2026 Украина.ру

Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации

Латвия продолжает планомерное вытеснение русского языка из информационного пространства. Страна приняла поправки, согласно которым с 2027 года общественные СМИ смогут вещать на русском только в экстремальной ситуации или при чрезвычайном положении. Об этом сообщило агентство РИА Новости

2026-10-03T16:55

2026-10-03T16:55

2026-10-03T17:53

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Стоит отметить, что русскоязычное население страны превышает 23% — почти каждый четвертый житель Латвии. Это решение — лишь еще один случай в цепочке последовательных ограничений, которые страны Балтии и ряд государств Восточной Европы вводят в последние годы. В Латвии и Эстонии поэтапно завершается перевод школ на обучение исключительно на государственном языке. В публичной сфере, наружной рекламе, сфере услуг и медиапространстве русский вытесняется повсеместно. А в некоторых западных странах уже дошло до отмены мероприятий, связанных с русской культурой, и закрытия центров изучения языка.Официальная позиция Риги и ее единомышленников неизменна: приоритет — "полноценная интеграция общества вокруг единого государственного языка" и "снижение политического и культурного влияния России". В МИД РФ такие меры неоднократно называли нарушением прав русскоязычных национальных меньшинств. Москва заявляла и продолжает заявлять о поддержке соотечественников за рубежом. О том, до какого абсурда могут дойти люди, выступающие против русского языка, — в публикации Украинская одиозная писательница защищает украинский мат и ищет извращения в русских сказках.

https://ukraina.ru/20261002/umeret-vsey-stranoy-radi-nato--absurd-goncharenko-prizval-zaschitit-russkiy-yazyk-i-snyat-sanktsii-s-1083562383.html

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латвия, восточная европа, эстония, новости, русский язык, россия, европа