Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации
16:55 03.10.2026 (обновлено: 17:53 03.10.2026)
Латвия продолжает планомерное вытеснение русского языка из информационного пространства. Страна приняла поправки, согласно которым с 2027 года общественные СМИ смогут вещать на русском только в экстремальной ситуации или при чрезвычайном положении. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Стоит отметить, что русскоязычное население страны превышает 23% — почти каждый четвертый житель Латвии. Это решение — лишь еще один случай в цепочке последовательных ограничений, которые страны Балтии и ряд государств Восточной Европы вводят в последние годы.
В Латвии и Эстонии поэтапно завершается перевод школ на обучение исключительно на государственном языке. В публичной сфере, наружной рекламе, сфере услуг и медиапространстве русский вытесняется повсеместно. А в некоторых западных странах уже дошло до отмены мероприятий, связанных с русской культурой, и закрытия центров изучения языка.
Официальная позиция Риги и ее единомышленников неизменна: приоритет — "полноценная интеграция общества вокруг единого государственного языка" и "снижение политического и культурного влияния России".
В МИД РФ такие меры неоднократно называли нарушением прав русскоязычных национальных меньшинств. Москва заявляла и продолжает заявлять о поддержке соотечественников за рубежом.
Вчера, 11:06"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФНынешняя стратегия Киева полностью не соответствует реальному положению дел на фронте и в экономике, а условия возможных соглашений для Украины со временем становятся только хуже, посетовал в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
О том, до какого абсурда могут дойти люди, выступающие против русского языка, — в публикации Украинская одиозная писательница защищает украинский мат и ищет извращения в русских сказках.
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