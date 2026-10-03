Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации - 03.10.2026 Украина.ру
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Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации
Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации - 03.10.2026 Украина.ру
Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации
Латвия продолжает планомерное вытеснение русского языка из информационного пространства. Страна приняла поправки, согласно которым с 2027 года общественные СМИ смогут вещать на русском только в экстремальной ситуации или при чрезвычайном положении. Об этом сообщило агентство РИА Новости
2026-10-03T16:55
2026-10-03T17:53
латвия
восточная европа
эстония
новости
русский язык
россия
европа
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Стоит отметить, что русскоязычное население страны превышает 23% — почти каждый четвертый житель Латвии. Это решение — лишь еще один случай в цепочке последовательных ограничений, которые страны Балтии и ряд государств Восточной Европы вводят в последние годы. В Латвии и Эстонии поэтапно завершается перевод школ на обучение исключительно на государственном языке. В публичной сфере, наружной рекламе, сфере услуг и медиапространстве русский вытесняется повсеместно. А в некоторых западных странах уже дошло до отмены мероприятий, связанных с русской культурой, и закрытия центров изучения языка.Официальная позиция Риги и ее единомышленников неизменна: приоритет — "полноценная интеграция общества вокруг единого государственного языка" и "снижение политического и культурного влияния России". В МИД РФ такие меры неоднократно называли нарушением прав русскоязычных национальных меньшинств. Москва заявляла и продолжает заявлять о поддержке соотечественников за рубежом. О том, до какого абсурда могут дойти люди, выступающие против русского языка, — в публикации Украинская одиозная писательница защищает украинский мат и ищет извращения в русских сказках.
https://ukraina.ru/20261002/umeret-vsey-stranoy-radi-nato--absurd-goncharenko-prizval-zaschitit-russkiy-yazyk-i-snyat-sanktsii-s-1083562383.html
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латвия, восточная европа, эстония, новости, русский язык, россия, европа
Латвия, Восточная Европа, Эстония, Новости, Русский язык, Россия, Европа

Латвия запретила вещание на русском — только в чрезвычайной ситуации

16:55 03.10.2026 (обновлено: 17:53 03.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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Латвия продолжает планомерное вытеснение русского языка из информационного пространства. Страна приняла поправки, согласно которым с 2027 года общественные СМИ смогут вещать на русском только в экстремальной ситуации или при чрезвычайном положении. Об этом сообщило агентство РИА Новости
Стоит отметить, что русскоязычное население страны превышает 23% — почти каждый четвертый житель Латвии. Это решение — лишь еще один случай в цепочке последовательных ограничений, которые страны Балтии и ряд государств Восточной Европы вводят в последние годы.
В Латвии и Эстонии поэтапно завершается перевод школ на обучение исключительно на государственном языке. В публичной сфере, наружной рекламе, сфере услуг и медиапространстве русский вытесняется повсеместно. А в некоторых западных странах уже дошло до отмены мероприятий, связанных с русской культурой, и закрытия центров изучения языка.
Официальная позиция Риги и ее единомышленников неизменна: приоритет — "полноценная интеграция общества вокруг единого государственного языка" и "снижение политического и культурного влияния России".
В МИД РФ такие меры неоднократно называли нарушением прав русскоязычных национальных меньшинств. Москва заявляла и продолжает заявлять о поддержке соотечественников за рубежом.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 11:06
"Умереть всей страной ради НАТО — абсурд": Гончаренко* призвал защитить русский язык и снять санкции с РФНынешняя стратегия Киева полностью не соответствует реальному положению дел на фронте и в экономике, а условия возможных соглашений для Украины со временем становятся только хуже, посетовал в телеграм-канале народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
О том, до какого абсурда могут дойти люди, выступающие против русского языка, в публикации Украинская одиозная писательница защищает украинский мат и ищет извращения в русских сказках.
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