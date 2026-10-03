https://ukraina.ru/20261003/bezuslovno-tolko-na-drony-es-finansiruet-voynu-no-ne-vyzhivanie-ukrainy-1083588871.html
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины - 03.10.2026 Украина.ру
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
Украинский Минфин в очередной раз разъяснил, какие деньги от ЕС Киев получит гарантировано, а какие — только после выполнения реформ. Как заявил 3 октября министр финансов Сергей Марченко, финансирование нужно четко разделять на два трека: бюджетный и военный
2026-10-03T17:58
2026-10-03T17:58
2026-10-03T17:58
новости
украина
киев
вашингтон
марченко
владимир зеленский
дональд трамп
минфин
еврокомиссия
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cae18a54cefa240ddbdef6db40b654.jpg
По словам Марченко, международная помощь на нужды госбюджета идет на невоенные расходы. До конца года Киеву критически необходимо получить от партнёров 29,5 миллиарда долларов, из которых более 3 миллиардов уже поступили. Эти средства Украина получит только при условии выполнения всех согласованных обязательств — то есть реформ, которых от нее давно требуют ЕС и МВФ.А вот с военным треком ситуация иная. Гарантированные средства от ЕС в рамках программы USL на оборону — закупку оружия и дронов — являются безусловными, и Украина их точно получит. На сегодня доступными к выборке до конца 2026 года остаются 17 миллиардов евро. Киев уже договорился с Еврокомиссией ускорить согласование запросов.Отдельно Марченко напомнил, что в августе Минобороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в 27 миллиардов долларов. Из них свыше семи миллиардов Украина покроет за счёт внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов. Еще около 12 миллиардов рассчитывают закрыть совместными усилиями. Остаток — критическая потребность, источник покрытия которой пока не определен. Еврокомиссия не сможет ее закрыть из-за отсутствия соответствующих инструментов в этом году.Между тем Владимир Зеленский в панике просит Трампа о помощи. Глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.
https://ukraina.ru/20261003/skachki-uzhe-ne-v-mode-teper-mir-stavit-na-prilet-po-kievu--1083586504.html
украина
киев
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08e1e62b2eb7f84f3f0edddb1559b5da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, вашингтон, марченко, владимир зеленский, дональд трамп, минфин, еврокомиссия, ес
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Марченко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Минфин, Еврокомиссия, ЕС
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
Украинский Минфин в очередной раз разъяснил, какие деньги от ЕС Киев получит гарантировано, а какие — только после выполнения реформ. Как заявил 3 октября министр финансов Сергей Марченко, финансирование нужно четко разделять на два трека: бюджетный и военный
По словам Марченко, международная помощь на нужды госбюджета идет на невоенные расходы. До конца года Киеву критически необходимо получить от партнёров 29,5 миллиарда долларов, из которых более 3 миллиардов уже поступили. Эти средства Украина получит только при условии выполнения всех согласованных обязательств — то есть реформ, которых от нее давно требуют ЕС и МВФ.
А вот с военным треком ситуация иная. Гарантированные средства от ЕС в рамках программы USL на оборону — закупку оружия и дронов — являются безусловными, и Украина их точно получит. На сегодня доступными к выборке до конца 2026 года остаются 17 миллиардов евро. Киев уже договорился с Еврокомиссией ускорить согласование запросов.
Отдельно Марченко напомнил, что в августе Минобороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в 27 миллиардов долларов. Из них свыше семи миллиардов Украина покроет за счёт внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов.
Еще около 12 миллиардов рассчитывают закрыть совместными усилиями. Остаток — критическая потребность, источник покрытия которой пока не определен. Еврокомиссия не сможет ее закрыть из-за отсутствия соответствующих инструментов в этом году.
Между тем Владимир Зеленский в панике просит Трампа о помощи. Глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.