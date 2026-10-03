"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины - 03.10.2026 Украина.ру
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"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины - 03.10.2026 Украина.ру
"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины
Украинский Минфин в очередной раз разъяснил, какие деньги от ЕС Киев получит гарантировано, а какие — только после выполнения реформ. Как заявил 3 октября министр финансов Сергей Марченко, финансирование нужно четко разделять на два трека: бюджетный и военный
2026-10-03T17:58
2026-10-03T17:58
новости
украина
киев
вашингтон
марченко
владимир зеленский
дональд трамп
минфин
еврокомиссия
ес
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По словам Марченко, международная помощь на нужды госбюджета идет на невоенные расходы. До конца года Киеву критически необходимо получить от партнёров 29,5 миллиарда долларов, из которых более 3 миллиардов уже поступили. Эти средства Украина получит только при условии выполнения всех согласованных обязательств — то есть реформ, которых от нее давно требуют ЕС и МВФ.А вот с военным треком ситуация иная. Гарантированные средства от ЕС в рамках программы USL на оборону — закупку оружия и дронов — являются безусловными, и Украина их точно получит. На сегодня доступными к выборке до конца 2026 года остаются 17 миллиардов евро. Киев уже договорился с Еврокомиссией ускорить согласование запросов.Отдельно Марченко напомнил, что в августе Минобороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в 27 миллиардов долларов. Из них свыше семи миллиардов Украина покроет за счёт внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов. Еще около 12 миллиардов рассчитывают закрыть совместными усилиями. Остаток — критическая потребность, источник покрытия которой пока не определен. Еврокомиссия не сможет ее закрыть из-за отсутствия соответствующих инструментов в этом году.Между тем Владимир Зеленский в панике просит Трампа о помощи. Глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.
https://ukraina.ru/20261003/skachki-uzhe-ne-v-mode-teper-mir-stavit-na-prilet-po-kievu--1083586504.html
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новости, украина, киев, вашингтон, марченко, владимир зеленский, дональд трамп, минфин, еврокомиссия, ес
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Марченко, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Минфин, Еврокомиссия, ЕС

"Безусловно только на дроны": ЕС финансирует войну, но не выживание Украины

17:58 03.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Украинский Минфин в очередной раз разъяснил, какие деньги от ЕС Киев получит гарантировано, а какие — только после выполнения реформ. Как заявил 3 октября министр финансов Сергей Марченко, финансирование нужно четко разделять на два трека: бюджетный и военный
По словам Марченко, международная помощь на нужды госбюджета идет на невоенные расходы. До конца года Киеву критически необходимо получить от партнёров 29,5 миллиарда долларов, из которых более 3 миллиардов уже поступили. Эти средства Украина получит только при условии выполнения всех согласованных обязательств — то есть реформ, которых от нее давно требуют ЕС и МВФ.
А вот с военным треком ситуация иная. Гарантированные средства от ЕС в рамках программы USL на оборону — закупку оружия и дронов — являются безусловными, и Украина их точно получит. На сегодня доступными к выборке до конца 2026 года остаются 17 миллиардов евро. Киев уже договорился с Еврокомиссией ускорить согласование запросов.
Отдельно Марченко напомнил, что в августе Минобороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в 27 миллиардов долларов. Из них свыше семи миллиардов Украина покроет за счёт внутренних ресурсов — экономии и перераспределения расходов.
Еще около 12 миллиардов рассчитывают закрыть совместными усилиями. Остаток — критическая потребность, источник покрытия которой пока не определен. Еврокомиссия не сможет ее закрыть из-за отсутствия соответствующих инструментов в этом году.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
14:39
Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву На платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Об этом 3 октября сообщило украинское издание УНИАН
Между тем Владимир Зеленский в панике просит Трампа о помощи. Глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.
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