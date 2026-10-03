Памяти Анатолия Кашпировского: телемедицина без наркоза и гипноза
16:00 03.10.2026 (обновлено: 16:04 03.10.2026)
3 октября 2026 года скончался знаменитый в конце 1980-х годов психотерапевт, уроженец Хмельницкой области (родился 11 августа 1939 года в селе Ставница) Анатолий Михайлович Кашпировский. Его имя стало нарицательным, а деятельность – предвестником чудовищных изменений, которые произошли в общественном сознании украинцев за последние десятилетия...
В 1989 году на советском телевидении показывали нечто такое, что сейчас можно лишь увидеть в интернете или в кинотеатре, но в последнем случае, лишь если вам больше 18 лет. Тогда на советских экранах показывали операцию на человеке без наркоза. При этом оперируемая пела и не чувствовала боли. Она была одной из нескольких пациенток в Тбилиси, операцию которой проводили без обезболивания.
Это было не первое подобное видео и такая операция. За год до этого, в марте 1988 года, по советскому телевидению демонстрировали телемост Москва-Киев, который велся и на русском, и на украинском языках.
Именно благодаря ему на всю страну прославился выпускник Винницкого медицинского института, который позже стал руководителем Республиканского центра психотерапии в Киеве Анатолий Кашпировский. Он остался в памяти как "телецелитель" и чуть ли не маг. Самого Кашпировского такая слава печалила: он продолжал утверждать, ничего магического в его работе нет, он лишь мобилизовал скрытые силы человеческого организма.
На своих последних видео Кашпировский выглядел молодцевато. Хорошая форма Кашпировского – следствие его занятий спортом. На видео, записанном в 1983 году в Виннице, Кашпировский подтягивается 16 раз. К тому времени ему исполнилось 44 года.
Любил Кашпировский заниматься и тяжёлой атлетикой. На его видеоканале записи из залов. На одной из них ему 31 год, он поднимает штангу весом 130 кг. На другой записи – Кашпировскому 67 лет, а вес поднимаемой им штанги – 175 кг. Между этими записями не только годы, но и расстояние в более чем 7 тыс. км. Первая была сделана в Виннице, вторая – в Нью-Йорке.
5 декабря 2025, 08:00ИсторияЮрий Власов: 90 лет русскому богатырю из МакеевкиЮрий Власов, родившийся в Макеевке 5 декабря 1935 года, был настоящей иконой поколения шестидесятников, искавших в обновленных лицах эпохи подтверждение своим убеждениям, начавших расходится с убеждениями отцов. Недаром, термин "мягкая сила" был изобретён именно в ту эпоху, а сам штангист Власов писал рассказы в "Юность"
Вряд ли родившийся в 1939 году в тогдашней Каменец-Подольской области мальчик мог подумать, что прославится на весь Советский Союз, а позже и на весь мир. С началом Великой Отечественной войны его отец пошёл на фронт, а мать с детьми была эвакуирована в Казахстан, о котором Кашпировский до сих пор вспоминает с теплотой.
После войны семья Кашпировских вернулась на Украину. Именно там – в Виннице – Анатолий Кашпировский в 1962 году и окончил медицинский институт, после чего 25 лет проработал в психиатрической больнице имени академика А.И. Ющенко. Кроме того, в 1962-63 годах он работал врачом ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице, а в 1987 году – врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. С опекаемыми им спортсменами Кашпировскому легко было найти общий язык, ведь он тоже увлекался тяжёлой атлетикой, в конечном итоге став мастером спорта СССР по данному виду спорта.
Кстати, именно благодаря тяжелоатлету Анатолию Писаренко Кашпировскому, по его словам, удалось обеспечить проведение телемоста Москва-Киев, в ходе которого и проводилась операция.
Кашпировский на сеансе
Кашпировский на сеансе
До этого, в 1988 году, Кашпировский появился на телевидении в передаче "Взгляд". Он уже был известен тем, что проводил сеансы массового "отключения" людей. В той телепередаче он заставлял их падать на спину или не чувствовать боли. Показательным стал эксперимент с Николаем Поповым, который держал в руке стакан с водой и с включенным кипятильником. При этом боли Попов не чувствовал.
"Важно подчеркнуть, что вызванное мною обезболивание во всех случаях я осуществлял без применения гипноза, что категорически противоречило общепринятому и, с моей точки зрения, абсолютно неправильному мнению о необходимости его применения в таких целях", – заявлял позже Кашпировский.
Уже после этого и были проведены телемосты с операциями. После были проведены шесть всесоюзных передач "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Их главный герой стал популярен по всему СССР.
11 августа, 14:00ИсторияЭзотерика для манипуляций. К 30-летию со дня смерти Ванги11 августа 1996 года умерла Вангелия Гуштерова, более известная как ясновидящая баба Ванга. Имя провидицы стало нарицательным, а её предсказания, большинство из которых, кстати, не сбылось, достаточно неплохо изложены в литературе чтобы на них подробно останавливаться. Гораздо важнее рассмотреть тот феномен 1980-х, частью которого она была
Кашпировский приобрел славу целителя, излечивающего дистанционно от разных болезней. И эта слава сыграла с ним злую шутку. Дело в том, что тогда помимо него на телеэкранах появился и другой "целитель" – Алан Чумак, который тоже пытался лечить людей через телевизор, а помимо этого еще и "заряжал" воду и разные субстанции: кремы, мази и тому подобное. Чумак делал пассы руками, шевелил губами и выглядел загадочно.
Официальная наука обоих не признавала, а некоторые учёные и журналисты и вовсе называли Кашпировского и Чумака и им подобных шарлатанами.
В конце концов в народной памяти образы Чумака и Кашпировского смешались, что крайне огорчало последнего.
"Меня постоянно показывают с Чумаком. (…) Вот выставляют в YouTube: я сижу за столом с банками с водой. Это же дебилизм, незнание и отрицательное отношение ко мне. За что? За 10 миллионов излеченных?" – жаловался Кашпировский в конце июля 2019 года.
© Фото : Открытый источникАллан Чумак
© Фото : Открытый источник
Аллан Чумак
В общем, известность Кашпировского была большой и не всегда приятной для него самого. Кашпировского и Чумака пародировали юмористы, а в одном из выпусков КВН в 1989 году появилась "голова профессора Кашпировского". Но именно эта известность и привела Кашпировского в политику.
На волне своей известности в 1993 году Кашпировский был избран Депутатом Госдумы от ЛДПР. В январе 1994 года, когда формировалась фракция партии, Кашпировский попасть в неё не смог – он находился в США и не смог передать соответствующее заявление. А в марте этого же года он объявил о выходе из фракции, обвинив лидера партии Владимира Жириновского в расизме и пропаганде войны. Тем не менее, окончательно вышел из фракции ЛДПР Кашпировский лишь в июле 1995 года.
К тому времени он прославился уже не как телепсихотерапевт, а как переговорщик. В июне 1995 года группа террористов под руководством Шамиля Басаева захватила больницу в Будённовске. Кашпировский был одним из тех, кто вызвался на разговор с террористами. При этом, как вспоминает бывший межрайонный прокурор Буденновска Сергей Гамаюнов, изначально Кашпировский планировал усыпить террористов:
25 апреля, 08:00ИсторияВ своём отечестве пророк. 80 лет Владимиру Жириновскому25 апреля 1946 года в Алма-Ате родился Владимир Эйдельштейн, которого мы знаем как В.В. Жириновского. Он стал одним из успешнейших российских политиков, но его посмертная слава намного превысила прижизненную - по данным социологов сейчас доверие к Жириновскому вдвое выше, чем пять лет назад. Лидер ЛДПР действительно стал пророком в своём Отечестве
"Кашпировский был тем, кто пообещал сначала всех их усыпить и загипнотизировать, а в конце концов, когда он увидел всю эту кровь, увидел этих заложников, которые по 20-30 человек были в палате, измождённые, перепуганные, ему там стало плохо, и его на руках оттуда буквально вынесли".
Тем не менее, Кашпировскому удалось уговорить Басаева отпустить часть заложников. Бывший однопартиец Кашпировского Алексей Митрофанов вспоминал:
"Летом 1995 года Басаев захватил больницу в Будённовске. Разыгрался настоящий политический кризис. В Будённовск приехали депутаты Госдумы, в их числе депутат Кашпировский. Все депутаты проявили тогда незаурядную смелость. Некоторые предложили себя в заложники. Но был один, который имел многочасовую беседу с Басаевым".
© РИА Новости . Александр Земляниченко / Перейти в фотобанкОсвобождение заложников в Будённовске Ставропольского края (июнь 1995 года)
Освобождение заложников в Будённовске Ставропольского края (июнь 1995 года)
Тогда при помощи Кашпировского удалось освободить пятерых беременных женщин. Потом, после переговоров, Басаев и Кашпировский провели совместную пресс-конференцию, после чего Кашпировский покинул больницу, забрав с собой 40 человек.
В общем, даже те, кто не верит в способности Кашпировского, всё же признают: он спас людей, хоть и не во время своих сеансов, а во время переговоров с террористами.
"Перебазирование" Кашпировского за рубеж началось ещё в 1990 году. До 1993 года психотерапевт практиковал оздоровительные сеансы в Польше. Действующий на тот момент президент Лех Валенса лично благодарил деятеля за вклад в оздоровление польских граждан.
В 1995 году Кашпировский уехал в США, где предлагал людям избавиться от лишнего веса при помощи гипноза. В Штатах он был награждён памятной наградой "За оздоровление ветеранов Второй мировой войны".
На новый, 2024 года психотерапевт появился на телевидении, приняв участие в шоу "Песни от всей души", где исполнил композицию "На побывку едет молодой моряк" Людмилы Зыкиной.
В феврале 2024 года года он женился в третий раз – на помощнице Гулизар Чалбашовой. Живёт в Москве, в квартире, выделенной Госдумой. Ведёт канал на ю-туб.
Кашпировский за границей
Кашпировский за границей
Несколько лет назад вынашивал планы вернуться на Украину и жаловался Дмитрию Гордону* на дороговизну жилья в родных местах.
Родня Анатолия Кашпировского до сих пор живет на Украине.
Ну что ж, покойтесь с миром, Анатолий Михайлович. Плохо ли, хорошо ли, но в истории вы остались…
* Включён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, также признан иноагентом в РФ
Подписывайся на