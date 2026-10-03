https://ukraina.ru/20261003/kontrol-nad-novoy-kazachey-uspekhi-v-dobropole-i-kharkovskoy-oblasti-frontovaya-svodka-ot-1083587172.html
Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФ
Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФ - 03.10.2026 Украина.ру
Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФ
Как сообщило 3 октября Министерство обороны РФ, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области
2026-10-03T16:14
2026-10-03T16:14
2026-10-03T16:14
россия
харьковская область
доброполье
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
вс рф
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Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее Доброполья, уничтожили позицию ВСУ и овладели участком лесополосы. Бойцы группировки "Север" ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. В районах Николаевки, Нефедовки, Купино и Чёрного Харьковской области российские военные уничтожают силы противника.В Доброполье наступление велось в северо-западной, восточной и центральной частях города. За сутки там освобождены 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ. В кольце окружения в Харьковской области потери противника составили до 35 военнослужащих и бронемашина.Российские средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 680 беспилотников противника. Общие потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1325 военных.Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции, планомерно освобождая территории и уничтожая живую силу и технику противника. ВСУ не способны сдержать натиск российских войск.Между тем теперь мир ставит на прилеты по Киеву. 3 октября стало известно, что на платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по украинской столице.
https://ukraina.ru/20261003/vsu-snova-udarili-po-mirnym-v-zaporozhskoy-oblasti-pogib-chelovek-desyat-raneny-1083586674.html
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россия, харьковская область, доброполье, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, вс рф
Россия, Харьковская область, Доброполье, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, ВС РФ
Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФ
Как сообщило 3 октября Министерство обороны РФ, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области
Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее Доброполья, уничтожили позицию ВСУ и овладели участком лесополосы. Бойцы группировки "Север" ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. В районах Николаевки, Нефедовки, Купино и Чёрного Харьковской области российские военные уничтожают силы противника.
В Доброполье наступление велось в северо-западной, восточной и центральной частях города. За сутки там освобождены 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ. В кольце окружения в Харьковской области потери противника составили до 35 военнослужащих и бронемашина.
Российские средства ПВО за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 680 беспилотников противника. Общие потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1325 военных.
Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции, планомерно освобождая территории и уничтожая живую силу и технику противника. ВСУ не способны сдержать натиск российских войск.
Между тем теперь мир ставит на прилеты по Киеву. 3 октября стало известно, что на платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по украинской столице.