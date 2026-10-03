ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены - 03.10.2026 Украина.ру
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ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены
ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены - 03.10.2026 Украина.ру
ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены
Украинские боевики снова били по мирным городам Запорожской области. За минувшие сутки один человек погиб, ещё десять получили ранения. Об этом 3 октября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
2026-10-03T14:59
2026-10-03T14:59
запорожская область
белгородская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
удары
удары по россии
всу
сво
спецоперация
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По его словам, ВСУ целенаправленно атаковали гражданские объекты и населённые пункты. Вблизи села Инзовка Приморского округа погиб человек, ещё десять пострадали в других районах области. Помимо этого, украинская армия ударила БПЛА по Белгородской области. Оперштаб региона сообщил, что один мирный житель погиб, а двое ранены. В Грайворонском округе в селе Смородино при детонации FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчина.В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения мягких тканей лица. Пострадавшим оказана помощь.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.
https://ukraina.ru/20261003/skachki-uzhe-ne-v-mode-teper-mir-stavit-na-prilet-po-kievu--1083586504.html
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запорожская область, белгородская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, удары, удары по россии, всу, сво, спецоперация
Запорожская область, Белгородская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, удары, удары по России, ВСУ, СВО, Спецоперация

ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены

14:59 03.10.2026
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
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Украинские боевики снова били по мирным городам Запорожской области. За минувшие сутки один человек погиб, ещё десять получили ранения. Об этом 3 октября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
По его словам, ВСУ целенаправленно атаковали гражданские объекты и населённые пункты. Вблизи села Инзовка Приморского округа погиб человек, ещё десять пострадали в других районах области.
"К сожалению, есть погибший и раненые", — написал Балицкий.
Помимо этого, украинская армия ударила БПЛА по Белгородской области. Оперштаб региона сообщил, что один мирный житель погиб, а двое ранены. В Грайворонском округе в селе Смородино при детонации FPV-дрона на территории домовладения погиб мужчина.
В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения мягких тканей лица. Пострадавшим оказана помощь.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
14:39
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О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.
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