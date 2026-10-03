ВСУ снова ударили по мирным: в Запорожской области погиб человек, десять ранены

Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву

На платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Об этом 3 октября сообщило украинское издание УНИАН