https://ukraina.ru/20261003/v-ukrainskoy-stolitse-zavelsya-krot-sovetnik-zelenskogo-priznal-chto-kiev-teper-na-grani-1083584731.html

В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани

В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани - 03.10.2026 Украина.ру

В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", признал: в Киеве действуют российские радиоретрансляторы, которые обеспечивают "Гераням" канал управления для корректировки ударов. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"

2026-10-03T13:04

2026-10-03T13:04

2026-10-03T13:04

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киев

владимир зеленский

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герань

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Именно из-за них защита столицы средствами радиоэлектронной борьбы не будет эффективной, отметил Флеш в своем Телеграм-канале. По его словам, речь может идти всего о 1–3 устройствах, но они создают временный краткосрочный канал управления, который позволяет корректировать удары в режиме реального времени. Более того, "Флеш" предупреждает: пока существует онлайн-управление "Геранями", под ударом окажутся не только мосты, но и средства ПВО, которые их защищают. "Сейчас все каналы врага обсуждают фото ПВО на мостах Киева. Потому что информационно скрыть от противника „Гепард“ на мосту, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч людей, невозможно. Пока существует онлайн-управление, под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО. Добавлю, что без стабильного онлайн-управления прямо до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно", — заявил советник.Таким образом, киевский режим в очередной раз расписался в собственном бессилии: российские технологии работают прямо в центре украинской столицы, а найти их не могут. О том, что тем временем происходит в украинской столице, — в публикации От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева.

https://ukraina.ru/20261003/deputaty-begut-a-kievlyane-ostayutsya-kak-zhivoy-schit-na-ukraine-raskryli-pravdu-ob-evakuatsii-rady-1083583840.html

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новости, запад, киев, владимир зеленский, украина, герань