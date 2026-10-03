В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани - 03.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261003/v-ukrainskoy-stolitse-zavelsya-krot-sovetnik-zelenskogo-priznal-chto-kiev-teper-na-grani-1083584731.html
В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани
В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани - 03.10.2026 Украина.ру
В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани
Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", признал: в Киеве действуют российские радиоретрансляторы, которые обеспечивают "Гераням" канал управления для корректировки ударов. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
2026-10-03T13:04
2026-10-03T13:04
новости
запад
киев
владимир зеленский
украина
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103425/30/1034253021_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_8b407bd931b38fdbf7353099deaea291.jpg
Именно из-за них защита столицы средствами радиоэлектронной борьбы не будет эффективной, отметил Флеш в своем Телеграм-канале. По его словам, речь может идти всего о 1–3 устройствах, но они создают временный краткосрочный канал управления, который позволяет корректировать удары в режиме реального времени. Более того, "Флеш" предупреждает: пока существует онлайн-управление "Геранями", под ударом окажутся не только мосты, но и средства ПВО, которые их защищают. "Сейчас все каналы врага обсуждают фото ПВО на мостах Киева. Потому что информационно скрыть от противника „Гепард“ на мосту, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч людей, невозможно. Пока существует онлайн-управление, под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО. Добавлю, что без стабильного онлайн-управления прямо до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно", — заявил советник.Таким образом, киевский режим в очередной раз расписался в собственном бессилии: российские технологии работают прямо в центре украинской столицы, а найти их не могут. О том, что тем временем происходит в украинской столице, — в публикации От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева.
https://ukraina.ru/20261003/deputaty-begut-a-kievlyane-ostayutsya-kak-zhivoy-schit-na-ukraine-raskryli-pravdu-ob-evakuatsii-rady-1083583840.html
запад
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103425/30/1034253021_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_45ef377b84e074161d4a14b8ac20933c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, киев, владимир зеленский, украина, герань
Новости, Запад, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Герань

В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани

13:04 03.10.2026
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкБорис Джонсон Зеленский Киев
Борис Джонсон Зеленский Киев
© president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", признал: в Киеве действуют российские радиоретрансляторы, которые обеспечивают "Гераням" канал управления для корректировки ударов. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
Именно из-за них защита столицы средствами радиоэлектронной борьбы не будет эффективной, отметил Флеш в своем Телеграм-канале. По его словам, речь может идти всего о 1–3 устройствах, но они создают временный краткосрочный канал управления, который позволяет корректировать удары в режиме реального времени.
"Обнаружить такие устройства сложно, однако их необходимо найти", — паникует "Флеш". Он настаивает: пока эти ретрансляторы работают, полностью закрыть город средствами РЭБ не получится.
Более того, "Флеш" предупреждает: пока существует онлайн-управление "Геранями", под ударом окажутся не только мосты, но и средства ПВО, которые их защищают.
"Сейчас все каналы врага обсуждают фото ПВО на мостах Киева. Потому что информационно скрыть от противника „Гепард“ на мосту, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч людей, невозможно.
Пока существует онлайн-управление, под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО. Добавлю, что без стабильного онлайн-управления прямо до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно", — заявил советник.
Таким образом, киевский режим в очередной раз расписался в собственном бессилии: российские технологии работают прямо в центре украинской столицы, а найти их не могут.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
12:34
"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации РадыПока простые киевляне сидят под обстрелами и считают копейки на съем жилья в западных регионах, украинские депутаты, похоже, уже готовятся к эвакуации. Об этом 3 октября заявил украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший офицером ВСУ
О том, что тем временем происходит в украинской столице, в публикации От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападКиевВладимир ЗеленскийУкраинаГерань
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:04В украинской столице завелся "крот": советник Зеленского признал, что Киев теперь на грани
12:58Против Потапа, в погоне за "Оскаром": как Зеленский сражается на культурном фронте
12:34"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады
12:11Сеул требует извинений: куда заведёт Зеленского конфликт с Южной Кореей
12:00История на радио: Тульская укра́ина Русского государства 21:43
11:43Если бы, то что? Карлсон рассуждает о наличии ядерного оружия у Киева
11:28Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла
11:18"Рассвет" против Starlink: Зеленский в панике просит Трампа о помощи
11:11Оператор БПЛА "Ива" о том, как вернуться на фронт после тяжёлого ранения и о женщинах на войне
10:34От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева
10:19Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВС
09:57"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров"
09:35Британец перепутал ТЦК с такси: что спасло блогера во время прямого эфира от бусификации
09:22Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября
08:24Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать власть
08:04Коммунист, националист, писатель: 120 лет Ивану Багряному
07:33Не носят форму, но воюют за Украину: кто они, тайные американские союзники ВСУ
07:07Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать
06:30Удар севернее Сум: военный эксперт рассказал о прорыве основного укрепрайона ВСУ
06:04"Дата Зеленского нереальна": Украину не взяли в Евросоюз
Лента новостейМолния