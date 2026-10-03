https://ukraina.ru/20261003/chem-bolna-elita-zapada-i-kakuyu-problemu-rossii-pridtsya-reshat-tolko-s-pozitsii-sily--evstafev-1083588078.html
Чем больна "элита" Запада и какую проблему России придётся решать только с позиции силы – Евстафьев
Чем больна "элита" Запада и какую проблему России придётся решать только с позиции силы – Евстафьев - 03.10.2026 Украина.ру
Чем больна "элита" Запада и какую проблему России придётся решать только с позиции силы – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о "хрониках безответственности" евроатлантистов и киевского режима. Украина.ру, 03.10.2026
2026-10-03T16:16
2026-10-03T16:16
2026-10-03T16:16
видео
украина
германия
россия
валдай
оон
украина.ру
сергей лавров
дмитрий евстафьев
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о "хрониках безответственности" евроатлантистов и киевского режима.Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев объясняет природу этого явления и результаты политики, проводимой Западом с помощью Украины.Чем сессия Генеральной ассамблеи ООН отличалась от заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"? Что показали переговоры министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД России Сергеем Лавровым? Почему ни у Европы в целом, ни у Британии, ни у ФРГ уже нет своей повестки дня в урегулировании конфликта вокруг Украины и какую проблему России придётся решать уже только с позиции силы?Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы "Казус Евстафьева". Смотрите – и будете понимать, что происходит на самом деле.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir
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видео, украина, германия, россия, валдай, оон, украина.ру, сергей лавров, дмитрий евстафьев, видео
Видео, Украина, Германия, Россия, Валдай, ООН, Украина.ру, Сергей Лавров, Дмитрий Евстафьев
Чем больна "элита" Запада и какую проблему России придётся решать только с позиции силы – Евстафьев
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о "хрониках безответственности" евроатлантистов и киевского режима.
Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев объясняет природу этого явления и результаты политики, проводимой Западом с помощью Украины.
Чем сессия Генеральной ассамблеи ООН отличалась от заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"? Что показали переговоры министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с главой МИД России Сергеем Лавровым? Почему ни у Европы в целом, ни у Британии, ни у ФРГ уже нет своей повестки дня в урегулировании конфликта вокруг Украины и какую проблему России придётся решать уже только с позиции силы?
Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы "Казус Евстафьева". Смотрите – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: https://t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: https://max.ru/dimonundmir