Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла - 03.10.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла
Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла - 03.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе:... Украина.ру, 03.10.2026
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украина
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские пограничники прохлопали "ухылянта" на мотопараплане и как жена врача Хмельницкого ТЦК умудрилась купить квартиру по цене старого айфона.А также принудительная реновация для киевских белок, прыжки через забор от одесского Человека-паука, историческая "таблетка памяти" от Корчинского* о пользе жизни в пещерах при свечах. Это и многое другое — смотрите в видео.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Видео, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация

Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла

11:28 03.10.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские пограничники прохлопали "ухылянта" на мотопараплане и как жена врача Хмельницкого ТЦК умудрилась купить квартиру по цене старого айфона.
А также принудительная реновация для киевских белок, прыжки через забор от одесского Человека-паука, историческая "таблетка памяти" от Корчинского* о пользе жизни в пещерах при свечах. Это и многое другое — смотрите в видео.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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