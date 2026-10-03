https://ukraina.ru/20261003/vecher-v-khutor-kak-ukraina-stala-samym-bogatym-dolzhnikom-a-kievskikh-belok-vyselyayut-iz-dupla-1083583303.html
Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла
Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла - 03.10.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: как Украина стала самым богатым должником, а киевских белок выселяют из дупла
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе:... Украина.ру, 03.10.2026
2026-10-03T11:28
2026-10-03T11:28
2026-10-03T11:28
видео
украина
тцк
мобилизация на украине
мобилизация
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские пограничники прохлопали "ухылянта" на мотопараплане и как жена врача Хмельницкого ТЦК умудрилась купить квартиру по цене старого айфона.А также принудительная реновация для киевских белок, прыжки через забор от одесского Человека-паука, историческая "таблетка памяти" от Корчинского* о пользе жизни в пещерах при свечах. Это и многое другое — смотрите в видео.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, видео
Видео, Украина, ТЦК, мобилизация на Украине, мобилизация
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком обсуждает главные скандалы недели на Украине. Сегодня в программе: почему украинские пограничники прохлопали "ухылянта" на мотопараплане и как жена врача Хмельницкого ТЦК умудрилась купить квартиру по цене старого айфона.
А также принудительная реновация для киевских белок, прыжки через забор от одесского Человека-паука, историческая "таблетка памяти" от Корчинского* о пользе жизни в пещерах при свечах. Это и многое другое — смотрите в видео.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.