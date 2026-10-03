https://ukraina.ru/20261003/deputaty-begut-a-kievlyane-ostayutsya-kak-zhivoy-schit-na-ukraine-raskryli-pravdu-ob-evakuatsii-rady-1083583840.html

"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады

"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады - 03.10.2026 Украина.ру

"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады

Пока простые киевляне сидят под обстрелами и считают копейки на съем жилья в западных регионах, украинские депутаты, похоже, уже готовятся к эвакуации. Об этом 3 октября заявил украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший офицером ВСУ

2026-10-03T12:34

2026-10-03T12:34

2026-10-03T12:36

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Как отмечает Телеграм-канал "Политнавигатор", по его словам, народные избранники бегут из столицы, а мирных жителей оставляют в качестве живого щита.На фоне регулярных ударов по Киеву румынское издание Eagle Intelligence со ссылкой на источники в украинской столице сообщило, что депутаты Рады получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы. Впрочем, журналист считает, что сенсации здесь нет — парламентарии и так уже разъехались, объявив каникулы до 17 октября. По его мнению, "слуги народа" всерьез отнеслись к предупреждению премьера Сергея Корецкого, анонсировавшего тяжелые времена для Киева, и уже покинули столицу. А вот большинство киевлян сейчас в отчаянии и думают, как быть дальше. "Мало у кого есть финансовая возможность снимать жильё в других городах, в частности на западе Украины. Оставаться в Киеве с каждым днем тоже все тяжелее. Ежедневно в соцсетях появляется всё больше сообщений отчаяния киевлян, которые находятся на грани психологического срыва из-за непрерывных российских атак", — рассказал Гнап, добавив, что информация о бегстве депутатов на запад "ещё больше разгневает простых киевлян".Отдельно журналист напомнил, что с призывом о передислокации органов власти в безопасные места и создании подземных убежищ выступал и депутат Рады Алексей Гончаренко*. "Действительно, чего этим депутатам, как простым смертным, сидеть в Киеве под обстрелами без укрытий? Им уж лучше перебраться либо на Запад Украины, либо обустроить себе комфортные подземные бункеры в Киеве. Ибо для простых киевлян не построено ни одного нормального укрытия. А вот в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземное укрытие для народных депутатов", — напомнил Гнап. Он также не сомневается, что эти миллионы "освоят и распихают по правильным карманам". Особый цинизм ситуации придает позиция Зеленского, который, по словам Гнапа, заинтересован в том, чтобы люди оставались в городах. О том, что тем временем происходит в украинской столице, — в публикации От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261003/im-nuzhny-mertvye-ukraintsy-a-ne-zhivye-goncharenko-obrushilsya-na-svoikh-kheyterov--1083582307.html

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новости, киев, украина, запад, дмитрий гнап, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рада, сергей корецкий