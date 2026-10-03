"Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады
12:34 03.10.2026 (обновлено: 12:36 03.10.2026)
© REUTERS / Vladyslav Sodel
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Пока простые киевляне сидят под обстрелами и считают копейки на съем жилья в западных регионах, украинские депутаты, похоже, уже готовятся к эвакуации. Об этом 3 октября заявил украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший офицером ВСУ
Как отмечает Телеграм-канал "Политнавигатор", по его словам, народные избранники бегут из столицы, а мирных жителей оставляют в качестве живого щита.На фоне регулярных ударов по Киеву румынское издание Eagle Intelligence со ссылкой на источники в украинской столице сообщило, что депутаты Рады получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы.
Впрочем, журналист считает, что сенсации здесь нет — парламентарии и так уже разъехались, объявив каникулы до 17 октября.
"Например, друг [Владимира] Зеленского, депутат [Юрий] Корявченков, он же Юзик, направился на юго-запад — только не Украины, а Европы — и пережидает воздушные атаки в солнечной Испании, где его сняли на видео в одном из местных торговых центров", — отметил Гнап.
По его мнению, "слуги народа" всерьез отнеслись к предупреждению премьера Сергея Корецкого, анонсировавшего тяжелые времена для Киева, и уже покинули столицу. А вот большинство киевлян сейчас в отчаянии и думают, как быть дальше.
"Мало у кого есть финансовая возможность снимать жильё в других городах, в частности на западе Украины. Оставаться в Киеве с каждым днем тоже все тяжелее. Ежедневно в соцсетях появляется всё больше сообщений отчаяния киевлян, которые находятся на грани психологического срыва из-за непрерывных российских атак", — рассказал Гнап, добавив, что информация о бегстве депутатов на запад "ещё больше разгневает простых киевлян".
09:57"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров" Скандал на Украине, который накануне разжег депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, продолжает набирать обороты. Теперь его слова назвали "российским инфотеррором", который идет "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
Отдельно журналист напомнил, что с призывом о передислокации органов власти в безопасные места и создании подземных убежищ выступал и депутат Рады Алексей Гончаренко*.
"Действительно, чего этим депутатам, как простым смертным, сидеть в Киеве под обстрелами без укрытий? Им уж лучше перебраться либо на Запад Украины, либо обустроить себе комфортные подземные бункеры в Киеве. Ибо для простых киевлян не построено ни одного нормального укрытия. А вот в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземное укрытие для народных депутатов", — напомнил Гнап.
Он также не сомневается, что эти миллионы "освоят и распихают по правильным карманам". Особый цинизм ситуации придает позиция Зеленского, который, по словам Гнапа, заинтересован в том, чтобы люди оставались в городах.
"По мнению Зеленского, получается, что люди должны стать неким живым щитом и потому оставаться в Киеве под российскими обстрелами. Конечно, не все люди, а простые граждане. А вот что касается депутатов или министров — они, конечно, заранее должны уехать подальше. Желательно за границу, тем более что им делать это не впервые", — резюмировал Гнап.
О том, что тем временем происходит в украинской столице, — в публикации От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию Киева.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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