https://ukraina.ru/20261003/rassvet-protiv-starlink-zelenskiy-v-panike-prosit-trampa-o-pomoschi-1083582942.html
"Рассвет" против Starlink: Зеленский в панике просит Трампа о помощи
"Рассвет" против Starlink: Зеленский в панике просит Трампа о помощи - 03.10.2026 Украина.ру
"Рассвет" против Starlink: Зеленский в панике просит Трампа о помощи
Владимир Зеленский в очередной раз обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи, но на этот раз речь идет не о ракетах или деньгах, а о санкциях. Такая статья появилась 3 октября на страницах издания Financial Times
2026-10-03T11:18
2026-10-03T11:18
2026-10-03T11:19
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В публикации говорится, что глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.По данным издания, ранее в этом году Илон Маск заблокировал доступ к Starlink для российских военных после того, как они начали использовать систему для наведения дронов. Это, по словам Зеленского, вынудило Москву ускорить создание собственной спутниковой сети при помощи Китая. Глава киевского режима предупредил, что новая система позволит Кремлю повысить точность авиаударов, поскольку Москва, по его словам, усиливает воздушную кампанию против Украины, пытаясь "заставить ее подчиниться этой зимой". Зеленский утверждает, что "несколько раз" просил Трампа ввести санкции против причастных организаций, в том числе в прошлом месяце в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.Помимо санкций, Зеленский добивался от президента США разрешения для ВСУ запускать беспилотники со Starlink на расстояние до 200 км вглубь территории России — для поражения пусковых установок баллистических ракет и площадок запуска дронов. По словам главы киевского режима, Трамп сказал ему, что решение должен принять Маск, тогда как экс-министр обороны Михаил Федоров утверждает, что американский бизнесмен уже дал согласие, а решение остается за президентом США. "Президент Трамп сказал мне, что поддерживает это. Спросите Илона", — передал Зеленский слова американского лидера. Он также настаивал, что атаки дронов со Starlink по России могут привести к "настоящей деэскалации".Тем временем глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украине не хватает покрытия Starlink и нужны расширенные возможности для поражения российских ракетных комплексов. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261001/synovya-trampa-prismatrivayutsya-k-ukrainskim-dronam-chto-za-startap-oni-pridumali-na-etot-raz---1083548547.html
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новости, россия, сша, москва, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, оон, вооруженные силы украины, financial times
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, ООН, Вооруженные силы Украины, Financial Times
"Рассвет" против Starlink: Зеленский в панике просит Трампа о помощи
11:18 03.10.2026 (обновлено: 11:19 03.10.2026)
Владимир Зеленский в очередной раз обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи, но на этот раз речь идет не о ракетах или деньгах, а о санкциях. Такая статья появилась 3 октября на страницах издания Financial Times
В публикации говорится, что глава киевского режима просит Вашингтон ввести ограничения против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет" — российского аналога Starlink.
По данным издания, ранее в этом году Илон Маск заблокировал доступ к Starlink для российских военных после того, как они начали использовать систему для наведения дронов. Это, по словам Зеленского, вынудило Москву ускорить создание собственной спутниковой сети при помощи Китая.
"Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink", — заявил Зеленский, добавив, что "Рассвет" может заработать "до конца этого года или в начале следующего".
Глава киевского режима предупредил, что новая система позволит Кремлю повысить точность авиаударов, поскольку Москва, по его словам, усиливает воздушную кампанию против Украины, пытаясь "заставить ее подчиниться этой зимой".
Зеленский утверждает, что "несколько раз" просил Трампа ввести санкции против причастных организаций, в том числе в прошлом месяце в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Помимо санкций, Зеленский добивался от президента США разрешения для ВСУ запускать беспилотники со Starlink на расстояние до 200 км вглубь территории России — для поражения пусковых установок баллистических ракет и площадок запуска дронов.
По словам главы киевского режима, Трамп сказал ему, что решение должен принять Маск, тогда как экс-министр обороны Михаил Федоров утверждает, что американский бизнесмен уже дал согласие, а решение остается за президентом США.
"Президент Трамп сказал мне, что поддерживает это. Спросите Илона", — передал Зеленский слова американского лидера. Он также настаивал, что атаки дронов со Starlink по России могут привести к "настоящей деэскалации".
Тем временем глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украине не хватает покрытия Starlink и нужны расширенные возможности для поражения российских ракетных комплексов.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.