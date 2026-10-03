https://ukraina.ru/20261003/protiv-potapa-v-pogone-za-oskarom-kak-zelenskiy-srazhaetsya-na-kulturnom-fronte-1083585023.html

Против Потапа, в погоне за "Оскаром": как Зеленский сражается на культурном фронте

Против Потапа, в погоне за "Оскаром": как Зеленский сражается на культурном фронте - 03.10.2026 Украина.ру

Против Потапа, в погоне за "Оскаром": как Зеленский сражается на культурном фронте

Владимир Зеленский на этой неделе активно воевал на культурном фронте: отбирал звания у бывшего друга, рассказывал о необходимости снимать сериалы о викингах и Киевской Руси за бюджетные деньги. А ещё мечтал о собственном "Оскаре" и голливудском признании – его фантазии взялся исполнять самый богатый человек Украины

2026-10-03T12:58

2026-10-03T12:58

2026-10-03T12:58

эксклюзив

россия

украина

киев

владимир зеленский

потап

ринат ахметов

сбу

министерство культуры

кабмин

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Логика здесь очевидная: культура должна не просто развлекать, а производить новую версию украинской идентичности: с нужными героями, историей и символами.СБУ пришла за ПотапомКиевские власти уже вторую неделю продолжают топтаться по рэперу и продюсеру Потапу (Алексей Потапенко) и его экс-супруге, певице Насте Каменских. И всё из-за того, что артисты попытались отстоять право выступать на русском языке и раскритиковали политику "изнасилования" культуры украинской мовой.Но если на Настю натравили оголтелых русофобов, вроде Ларисы Ницой, то Потапом занялся лично Зеленский. Отвлекшись от войны и важных государственных дел, он направил петицию о лишении Потапа звания "Заслуженный артист Украины" в Кабмин и СБУ.Ранее петиция набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения на самом высоком уровне. А перед этим за лишение Потапа звания голосовали депутаты Верховной Рады. Правда, голосов не хватило, поэтому пришлось передавать это дело спецслужбам.Рэперу вменяют, что его публичная деятельность "не соответствует статусу личности, удостоенной государственной награды Украины", а также способствует популяризации русской культурной среды. При этом Зеленский отдельно поблагодарил всех подписантов "за активную гражданскую позицию и за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов".Пикантность ситуации в том, что Зеленский, ещё будучи артистом, считался другом Потапа. Между прочим, украинский лидер до сих подписан на рэпера в запрещённых в России соцсетях и следит за его творчеством. То есть топит бывшего коллегу, но из ленты его не убирает. Двойные стандарты, лицемерие, показуха – всё, в чём Зеленский большой специалист.Отдельно стоит отметить, что происходит эта травля в тот же момент, когда президент России Владимир Путин заявляет о том, что убийства русских людей и русофобию на Украине превратили в государственную идеологию. То есть Зеленский намеренно показывает: отказываться от этой идеологии Киев не собирается.А русский язык, российский культурный контекст и публичная позиция любого украинского артиста теперь рассматриваются как вопрос политической лояльности. Не вписался в новую культурную линию – можешь потерять не только репутацию, заработки, но и государственный статус. Для киевского режима вытеснение всего русского из обихода куда важней, чем любые победы на фронте."Тысячевесна" исполнит мечту ЗеленскогоПодтверждает это и продвижение на государственном уровне проекта Минкульта "Тысячевесна". Несмотря на объявленный правительством режим жёсткой экономии, расходы на эту инициативу Зеленского сокращать никто не намерен.Даже наоборот, по информации министра культуры Татьяны Бережной, в 2027 году на "Тысячевесну" потратят 5,4 миллиарда гривен. Это на 35% больше, чем в прошлом году, когда бюджет программы составлял 4 миллиарда.И это при том, что премьер Сергей Корецкий криком кричит о возможной заморозке социальных программ и выплат ВСУ, а участники конкурса ставят под сомнение распределение бюджетных пряников, и обвиняют организаторов в кумовстве и непрозрачной делёжке денег.Как пишет режиссер Ольга Журба, львиная доля государственных средств досталась производителям сериалов и игровых фильмов – почти 2 миллиарда. Анимация и проекты для детской аудитории забрали 490 миллионов. В пролёте оказались литераторы и артисты.А вот "киношники" получили приоритет неслучайно. На форум в Ивано-Франковск прибыл лично Зеленский, который поделился своей мечтой: снять исторический сериал о временах Киевской Руси и Ярославе Мудром. Он сообщил конкурсантам, что подавался бы на "Тысячевесну" именно с таким проектом.Что ж, в Минкульте его мечты расшифровали верно и раздали деньги "правильным" сценаристам и продюсерам. Так что, фильмы о Петлюре и Бандере скоро вытеснят киноленты, которые будут объяснять России "откуда есть пошла русская земля" и почему викинги-европейцы должны править современными украинскими территориями. На это и 120 миллионов долларов не жалко.Ахметов* хочет купить "Оскар"Кстати, на кино тратится не только Зеленский. Бывший "хозяин Донбасса", олигарх Ринат Ахметов* замахнулся на "Оскар" и готов заплатить за него 9 миллионов гривен. Его решением режиссёр Алиса Коваленко получит стипендию в размере 200 тысяч долларов США на международную оскаровскую кампанию документального фильма "Следы".Украина выбрала эту картину в качестве национального кандидата на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Деньги Ахметова* пойдут на пропаганду и раскрутку картины на всех этапах голливудской гонки.О чём же будущий оскароносный фильм? А он рассказывает об "изнасилованных" в Буче украинских женщинах."Героини картины отказываются называть себя жертвами. Через их истории фильм рассказывает о человеческой стойкости, солидарности, взаимной поддержке и надежде", – рассказывает режиссер картины Алиса Коваленко.Очевидно, что команда олигарха попытается вызвать у американской публики тот же эмоциональный шок, который организовали британцы через медийную провокацию в Буче в 2022-м. И, хотя эти трюки давно разоблачены, а бывшая омбудсмен Людмила Денисова посрамлена и уволена именно из-за распространения неподтвержденных фактами заявлений о сексуальных преступлениях в зоне боевых действий, это ничего не меняет для украинских киношников и их спонсоров.Поэтому никому неизвестные "Следы" уже получили приз зрительских симпатий на Берлинском международном кинофестивале в 2026 году и стал лучшим в документальном конкурсе правозащитного фестиваля Movies That Matter в Гааге.В Канаде тоже не пришли мимо и всунули эту фальшивку в топ-20 зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто. В общем, до "Оскара" – пара шагов, и тогда у Владимира Зеленского будет собственная золотая статуэтка, а не та, что подарена ему американским актером Шоном Пенном.Но дело не только в награде. Бывший шоумен Зеленский хочет вывести украинское кино на мировой уровень, и американская киноиндустрия вполне может оказаться благодарной аудиторией для такого проекта.Почему? Потому что политическая конъюнктура в западной культуре сегодня явно благоприятствует фильмам, которые критически показывают российскую власть и войну. Один "Минотавр" Андрея Звягинцева** чего стоит…На этом фоне украинский фильм "Следы" тоже выглядит для Голливуда вполне понятным продуктом: "несгибаемая" Украина, противостояние России и героизация собственной национальной истории. Поэтому ставка Киева на кино – вопрос не столько искусства, сколько попытка закрепить украинский нарратив уже не в новостях, а в массовой западной культуре.*В РФ внесён в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму**Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20260912/na-russkiy-bereg--bez-zelenskogo-ukrainskie-artisty-ponyali-chto-ukraina-tonet-i-prinyali-reshenie--1083155842.html

https://ukraina.ru/20260926/ne-khochu-byt-bogom-o-prostykh-putyakh-kotorye-ne-ischet-sebe-rossiyskoe-kino-1083440591.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, киев, владимир зеленский, потап, ринат ахметов, сбу, министерство культуры, кабмин, культура, артист