Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией - 03.10.2026 Украина.ру
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Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией
Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией - 03.10.2026 Украина.ру
Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией
На Украине опубликовали свежую социологию. Можно констатировать: сдвиг геологических пластов самого глубокого залегания произошел. 72% украинцев выступают за мирные переговоры, а почти половина — 48% — допускают компромисс по территориям. Опрос в конце сентября проводил "Фонд исследований будущего".
2026-10-03T17:21
2026-10-03T17:21
мнения
украина
россия
донбасс
алексей гончаренко
владимир зеленский
рада
слуга народа
нпз
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Еще недавно настрой был более воинствен, а образ победы над страной с 11 часовыми поясами и с 4 тысячами ядерных боеголовок вполне, почему-то, укладывался в головах украинцев.Сразу должен оговориться. Я провел много проектов на Украине как политтехнолог, занимался выборами. И готов заявить с абсолютным равнодушием к уважению всех поголовно оставшихся специалистов по социологии на Украине: они все поголовно жулики. Мечтают перепродаться еще раз. И никогда не продаются в одни руки.Честной социологии на территории Украины нет. Все более или менее крупные компании заряжены в интересах офиса Зеленского. Но вот сейчас настал момент перепродаж, американцы давят и требуют выборов. Демократия – единственный подконтрольный их технологиям инструмент. Рейтинги Зеленского больше не являются абсолютными.Короче, рынок ожил. И сейчас в социологии ожидаются чудеса — могут быть даже честные данные.Еще нужно понимать, что достоверность данных по такой нецелостной ментально стране зависит от методов исследований. Например, можно не замерять города меньше 100 тысяч населения, тогда большие города дадут гораздо более разумные результаты.Темная и мрачная зомбированность общественности в больших городах Украины намного меньше, чем на всей территории. Чем дальше от суеверного села, тем адекватнее общество.Так можно ли верить в 70% украинцев, выступающих за мирные переговоры? Да, можно. Вот в 50% за готовность поступиться территориями верится с трудом. Хотя еще десять лет назад среди крайних украинских националистов было мнение о необходимости самим отказаться от Донбасса, потому что там проживают неполноценные украинцы.Главным подтверждением опубликованной социологии является реакция некоторых политиков, для которых конъюнктура и яркие пятна хайпа являются главными источниками вдохновения.Особенно ярко выступил депутат Рады Гончаренко*. Он нашел деньги, частного инвестора и теперь собрался строить новую партию, в которую уже есть пока небольшая, но очередь из депутатов фракции «Слуга народа».Гончаренко еще недавно был на разрыв аорты за войну до победного конца. И теперь, когда конец стал приобретать очертания, первым оседлал тему переговоров. И даже инициировал в Раде обсуждение, которое остро задело провоенную украинскую интеллигенцию.Некоторые паблики взорвались от возмущения, требуя отправки на фронт детей депутатов, выступающих за переговоры, самих депутатов, и вот тогда они будут иметь право обсуждать тему мирных переговоров, а не сейчас, когда они все в безопасности.Какая связь – непонятно. Точнее, мне всегда казалось, что связь обратная: чем больше власть имущих коснется война, тем меньше шансов у войны.Но все-таки: что же произошло? Почему такие изменения в общественном сознании? Почему политические конъюктурщики бросились седлать тему?И да, социологическое агентство, которые опубликовали данные, – неоднозначный авторитет, который мог испугать политиков. Но игнорировать эти настроения больше невозможно.Это сработала стратегия заявленных Зеленским летних ударов по России. Нанесли удары по нашим НПЗ и складам, а потом удивились ответке с известным еще со времен СССР стоном: «а нас за шо?»Потом только догадались, что война с Ираном потребовала от США ресурсов. Они потрачены. И теперь на восстановление боеспособности американского ПВО потребуются годы, о чем уже сообщило всему миру единственное в мире министерство войны.В итоге Украина осталась безоружной перед нашими баллистическими ракетами. А судя по киевским мостам — и перед «Геранями» тоже.Наличие ракет, конечно, не решило бы вопроса — нет стопроцентной защиты от воздушных атак. Вот почему украинские стратеги не подумали, что последуют удары в ответ, непонятно: удары последовали. И гораздо более мощные, чем украинские. Это тоже было понятно.Наши возможности для ударов в глубину территорий несопоставимы. Первые недели украинское общество буквально задыхалось от возмущения, не понимая, как Россия посмела им ответить тем же. Но сейчас уже забыто — стало неудобно жить и в бытовом плане.Этот эффект описан еще Шолоховым в «Тихом Доне», когда восставшие казаки стали отбирать у населения свинцовые предметы быта для отливки пуль. И лишились поддержки.Быт изменился: отключения электричества, горящие склады, отмененные поезда, пробки из-за разрушенных мостов. Общественное мнение пошатнулось.А так как с начала СВО прошло много времени, усталость накопилась давно, новый поворот в настроении общества носит взрывной характер — как в ядерном оружии. Два куска обогащенного урана – это просто два куска. А соединенные и достигшие критической массы – это ядерный взрыв, сметающий абсолютно все на своем пути.Забавно, что операцию по ударам вглубь нашей территории креативные украинские криэйторы остроумно назвали «Принуждение к миру». Украденное у своего главного спонсора название сработало. И теперь даже Трамп требует от Зеленского принудиться к миру и поехать в Москву сдаваться. А внутри страны даже самые агрессивные политики поймали конъюнктуру и требуют мирных переговоров.Но не надо обольщаться. В их понимании мирные переговоры – это «давайте их обманем», а не «давайте с ними помиримся». Украинские политики могут принимать реальные решения только под мощнейшим внешним давлением.А ещё нужно понимать, что во время упомянутого в начале социологического опроса 72% опрошенных выступили за мирные переговоры, а целых 80% отказались отвечать.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20260812/vlast-tsifry-kto-i-zachem-zakazyvaet-ukrainskuyu-sotsiologiyu-1082397495.html
https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html
https://ukraina.ru/20260924/realnyy-rezultat-zelenskiy-natselilsya-na-peregovory-s-putinym-v-dekabre-1083395349.html
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, россия, донбасс, алексей гончаренко, владимир зеленский, рада, слуга народа, нпз
Мнения, Украина, Россия, Донбасс, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Рада, Слуга народа, НПЗ

Концепция изменилась: почему украинцы вдруг резко захотели мириться с Россией

17:21 03.10.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : mlyn.by
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Николай Гастелло авторы
Николай Гастелло
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На Украине опубликовали свежую социологию. Можно констатировать: сдвиг геологических пластов самого глубокого залегания произошел. 72% украинцев выступают за мирные переговоры, а почти половина — 48% — допускают компромисс по территориям. Опрос в конце сентября проводил "Фонд исследований будущего".
Еще недавно настрой был более воинствен, а образ победы над страной с 11 часовыми поясами и с 4 тысячами ядерных боеголовок вполне, почему-то, укладывался в головах украинцев.
Сразу должен оговориться. Я провел много проектов на Украине как политтехнолог, занимался выборами. И готов заявить с абсолютным равнодушием к уважению всех поголовно оставшихся специалистов по социологии на Украине: они все поголовно жулики. Мечтают перепродаться еще раз. И никогда не продаются в одни руки.
Честной социологии на территории Украины нет. Все более или менее крупные компании заряжены в интересах офиса Зеленского. Но вот сейчас настал момент перепродаж, американцы давят и требуют выборов. Демократия – единственный подконтрольный их технологиям инструмент. Рейтинги Зеленского больше не являются абсолютными.
Короче, рынок ожил. И сейчас в социологии ожидаются чудеса — могут быть даже честные данные.
Еще нужно понимать, что достоверность данных по такой нецелостной ментально стране зависит от методов исследований. Например, можно не замерять города меньше 100 тысяч населения, тогда большие города дадут гораздо более разумные результаты.
Темная и мрачная зомбированность общественности в больших городах Украины намного меньше, чем на всей территории. Чем дальше от суеверного села, тем адекватнее общество.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
12 августа, 05:37
Власть цифры: кто и зачем заказывает украинскую социологиюНе так давно две крупнейшие социологические службы Украины – Центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" и Социологическая группа "Рейтинг" – внезапно опубликовали электоральные рейтинги. Удивительная особенность: у всех кандидатов рейтинги совпадают (в рамках социологической погрешности), но только в одном случае расходятся на треть
Так можно ли верить в 70% украинцев, выступающих за мирные переговоры? Да, можно. Вот в 50% за готовность поступиться территориями верится с трудом. Хотя еще десять лет назад среди крайних украинских националистов было мнение о необходимости самим отказаться от Донбасса, потому что там проживают неполноценные украинцы.
Главным подтверждением опубликованной социологии является реакция некоторых политиков, для которых конъюнктура и яркие пятна хайпа являются главными источниками вдохновения.
Особенно ярко выступил депутат Рады Гончаренко*. Он нашел деньги, частного инвестора и теперь собрался строить новую партию, в которую уже есть пока небольшая, но очередь из депутатов фракции «Слуга народа».
Гончаренко еще недавно был на разрыв аорты за войну до победного конца. И теперь, когда конец стал приобретать очертания, первым оседлал тему переговоров. И даже инициировал в Раде обсуждение, которое остро задело провоенную украинскую интеллигенцию.
Некоторые паблики взорвались от возмущения, требуя отправки на фронт детей депутатов, выступающих за переговоры, самих депутатов, и вот тогда они будут иметь право обсуждать тему мирных переговоров, а не сейчас, когда они все в безопасности.
Какая связь – непонятно. Точнее, мне всегда казалось, что связь обратная: чем больше власть имущих коснется война, тем меньше шансов у войны.
Но все-таки: что же произошло? Почему такие изменения в общественном сознании? Почему политические конъюктурщики бросились седлать тему?
И да, социологическое агентство, которые опубликовали данные, – неоднозначный авторитет, который мог испугать политиков. Но игнорировать эти настроения больше невозможно.
Это сработала стратегия заявленных Зеленским летних ударов по России. Нанесли удары по нашим НПЗ и складам, а потом удивились ответке с известным еще со времен СССР стоном: «а нас за шо?»
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
08:24
Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать властьБрюссельский вояж украинского министра финансов Сергея Марченко закончился показательным результатом. Киев приехал за дополнительными миллиардами, а в ответ получил напоминание о необходимости выполнять уже взятые на себя обязательства.
Потом только догадались, что война с Ираном потребовала от США ресурсов. Они потрачены. И теперь на восстановление боеспособности американского ПВО потребуются годы, о чем уже сообщило всему миру единственное в мире министерство войны.
В итоге Украина осталась безоружной перед нашими баллистическими ракетами. А судя по киевским мостам — и перед «Геранями» тоже.
Наличие ракет, конечно, не решило бы вопроса — нет стопроцентной защиты от воздушных атак. Вот почему украинские стратеги не подумали, что последуют удары в ответ, непонятно: удары последовали. И гораздо более мощные, чем украинские. Это тоже было понятно.
Наши возможности для ударов в глубину территорий несопоставимы. Первые недели украинское общество буквально задыхалось от возмущения, не понимая, как Россия посмела им ответить тем же. Но сейчас уже забыто — стало неудобно жить и в бытовом плане.
Этот эффект описан еще Шолоховым в «Тихом Доне», когда восставшие казаки стали отбирать у населения свинцовые предметы быта для отливки пуль. И лишились поддержки.
Быт изменился: отключения электричества, горящие склады, отмененные поезда, пробки из-за разрушенных мостов. Общественное мнение пошатнулось.
А так как с начала СВО прошло много времени, усталость накопилась давно, новый поворот в настроении общества носит взрывной характер — как в ядерном оружии. Два куска обогащенного урана – это просто два куска. А соединенные и достигшие критической массы – это ядерный взрыв, сметающий абсолютно все на своем пути.
Забавно, что операцию по ударам вглубь нашей территории креативные украинские криэйторы остроумно назвали «Принуждение к миру». Украденное у своего главного спонсора название сработало. И теперь даже Трамп требует от Зеленского принудиться к миру и поехать в Москву сдаваться. А внутри страны даже самые агрессивные политики поймали конъюнктуру и требуют мирных переговоров.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2026
24 сентября, 08:24
"Реальный результат": Зеленский нацелился на переговоры с Путиным в декабреВладимир Зеленский рассчитывает сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на грядущем декабрьском саммите G20 в Майами
Но не надо обольщаться. В их понимании мирные переговоры – это «давайте их обманем», а не «давайте с ними помиримся». Украинские политики могут принимать реальные решения только под мощнейшим внешним давлением.
А ещё нужно понимать, что во время упомянутого в начале социологического опроса 72% опрошенных выступили за мирные переговоры, а целых 80% отказались отвечать.
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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