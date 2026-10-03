https://ukraina.ru/20261003/seul-trebuet-izvineniy-kuda-zavedt-zelenskogo-konflikt-s-yuzhnoy-koreey--1083583559.html

Сеул требует извинений: куда заведёт Зеленского конфликт с Южной Кореей

Сеул требует извинений: куда заведёт Зеленского конфликт с Южной Кореей - 03.10.2026 Украина.ру

Сеул требует извинений: куда заведёт Зеленского конфликт с Южной Кореей

Дипломатический скандал между Сеулом и Киевом продолжает набирать обороты, окончательно разрушая отношения между южнокорейским руководством и украинским режимом

2026-10-03T12:11

2026-10-03T12:11

2026-10-03T12:11

эксклюзив

киев

южная корея

сеул

владимир зеленский

александр васильев

оон

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Во время недавнего выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина отправила в Южную Корею двух пленных северокорейских военнослужащих – в рамках дипломатических договоренностей, заключенных между Киевом и Сеулом.В Республике Корея сразу же заявили, что украинские власти не должны были разглашать эту конфиденциальную информацию. Однако украинская сторона – в лице советника Зеленского Дмитрия Литвина – принялась доказывать, что Банковая якобы не давала никому таких обещаний.Власти Южной Кореи немедленно вызвали на беседу исполняющего обязанности посла Украины в Сеуле Андрея Вешкина – чтобы высказать свое недовольство действиями украинского руководства, которое бесхитростно подставило южнокорейские власти. А возмущенный южнокорейский президент Ли Чжэ Мён отпустил в адрес Зеленского резкое замечание: "человека, который ради собственной мелкой выгоды вредит чьей-то жизни, национальным интересам и безопасности, называют убийцей или предателем".Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Юн Джу заявил, что действия Киева разрушают доверительные отношения между двумя странами, требуя от украинских чиновников принести извинения за провокационную речь в ООН. Однако на Банковой проигнорировали претензии со стороны руководства Южной Кореи. Причём, украинские политики высокомерно заговорили о том, что Сеул должен активнее бороться с "общим врагом" в лице КНДР – фактически, подстрекая южнокорейские власти к возобновлению открытой войны с Пхеньяном.Это переполнило чашу терпения Ли Чжэ Мёна. Он рассказал о том, что передачу северокорейских военнопленных держали в секрете по инициативе украинских чиновников. Президент Республики Корея настойчиво потребовал от Украины извинений за разглашение информации о судьбе двух северокорейских солдат. А также заявил, что Киев хотел бы устроить на территории на Корейского полуострова новую большую войну."Что касается возвращения северокорейских военнопленных: украинская сторона попросила не предавать этот вопрос огласке, и мы договорились о конфиденциальности, однако затем Украина в одностороннем порядке обнародовала эту информацию. Когда президент Республики Корея, проявив максимальную дипломатичность, выразил сожаление (по поводу действий Киева), украинская сторона заявила, что никакой договоренности не существовало, тем самым фактически выставив главу другого государства лжецом.Когда мы потребовали признать факт существования договорённости и принести извинения, Украина, напротив, заговорила о якобы неизбежном военном столкновении между Севером и Югом, фактически желая начала войны на Корейском полуострове. Выражаем в связи с этим серьезное сожаление. Если украинская сторона продолжит отказываться признавать факты и публично извиниться, мы будем принимать дальнейшие меры. Речь идет о достоинстве народа и государства Республики Корея, поэтому оставить это без внимания мы не можем", – сказал по этому поводу Ли Чжэ Мён.Журналисты предполагают, что Зеленский мстит президенту Южной Кореи за отказ предоставить Киеву современные вооружения – включая ракеты различных типов. По данным южнокорейской газеты The Chosun Ilbo, в конце лета власти Южной Кореи отказались поставить Украине ракеты-перехватчики для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также не стали передавать собственный комплекс ЗРК "Чхонгун-2", на который очень рассчитывала украинская армия.Сеул мотивировал это тем, что южнокорейские ракеты предназначены для продаже Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, а также требуются для перевооружения южнокорейской армии. Однако Ли Чжэ Мён не решился поставлять ракеты для Киева по более существенным и важным причинам.Нынешний президент Южной Кореи считается сторонником политической разрядки в отношениях с КНДР. Он изначально не планировал развивать военное сотрудничество с Киевом – для того, чтобы не портить отношения с Москвой и Пхеньяном. А теперь, после скандальной выходки Зеленского, в Сеуле собираются прекратить финансовую поддержку киевского режима."Мы предоставили Украине гуманитарную экономическую помощь в размере 100 миллионов долларов. А в ответ получили нарушение дипломатической договоренности и распространение официальных заявлений с ложными сведениями. Нет ни причин, ни необходимости оказывать поддержку государству, которое не сохраняет доверие между правительствами и игнорирует договоренности между главами государств. Правительство Республики Корея должно немедленно пересмотреть вопрос о предоставлении помощи Украине", – написал в своем блоге представитель правящей Демократической партии "Тобуро" генерал Ким Бён Чжу.Президент Южной Кореи сразу же сделал демонстративный шаг в сторону сближения с Россией. Вчера Ли Чжэ Мён назначил своим специальным советником по миру и дипломатии депутата Сон Ен Гиля, который был недавно застигнут журналистами за изучением русского языка – занимаясь этим прямо на пленарном парламентском заседании. Причем, депутат Сон не стал скрывать, что он является сторонником расширения контактов между Москвой и Сеулом."Усердно учу русский язык, чтобы сыграть роль в развитии и восстановлении отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея", – заявил Сон Ен Гиль в комментарии местным медиа.Это назначение является политической пощёчиной режиму Зеленского. Он нажил себе в лице южнокорейского президента очередного противника – умудрившись разрушить отношения со страной, которая предоставляла Киеву экономическую поддержку. Причём, причиной разрыва является личная неадекватность украинского диктатора, привыкшего общаться со своими спонсорами в манере бандита из подворотни."Очень показательная история вышла у Зеленского с южнокорейцами. Она наглядно демонстрирует два ключевых тезиса, для понимания ситуации: Зеленский неадекватен. Зеленский – типичный обыватель. Вы же не хотите сказать, что президент Южной Кореи ни с того ни с сего Зеленского предателем и убийцей назвал, еще и идеально точно сформулировав диагноз: "ради мелкой выгоды"? Вообще, украинские чиновники настолько дискредитировали понятия типа информационной, мягкой силы, когнитивного чего-там и тому подобного, что как-то уже даже неловко о них заикаться", – комментирует эту эпопею историк и журналист из Одессы Александр Васильев.Всё говорит о том, что Зеленский не собирается приносить свои извинения Ли Чжэ Мёну – невзирая на принципиальные требования со стороны южнокорейских политиков. А это значит, что Южная Корея может предпринять в ближайшее время первые дипломатические шаги, направленные на ограничение контактов с киевским руководством.

https://ukraina.ru/20261002/evgeniy-kim-u-seula-est-shans-krasivo-vyyti-iz-skandala-kotoryy-ukraina-ustroila-vokrug-plennykh-iz-1083577845.html

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эксклюзив, киев, южная корея, сеул, владимир зеленский, александр васильев, оон