"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве - 03.10.2026 Украина.ру
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"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве
"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве - 03.10.2026 Украина.ру
"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве
Иностранные граждане и дипломаты, которые до сих пор не покинули Киев, сознательно играют со смертью. Об этом 3 октября заявили в МИД России, напомнив, что предупреждения звучали неоднократно — и не только от Москвы
2026-10-03T15:21
2026-10-03T15:43
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Как подчеркивают в министерстве, российская сторона заблаговременно призывала иностранцев и дипломатов уехать из украинской столицы и воздержаться от поездок на Украину в принципе. Это предостережение содержалось в заявлении МИД от 25 мая 2026 года, было доведено до зарубежных партнеров, а 27 мая его озвучил на брифинге для дипломатического корпуса заместитель главы МИД Михаил Галузин.В МИД также напомнили: удары ВС РФ по объектам военного назначения в Киеве и других городах Украины — это ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. И они продолжаются системно. Российская сторона призывала и жителей Украины не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.Показательно, что рекомендации не ездить на Украину давали своим гражданам и власти целого ряда государств — США, Британии, стран ЕС, Норвегии, Швейцарии. Последний раз — в августе этого года. И все равно в Киеве продолжают работать многие посольства, а на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица.Ситуация в Киеве за последние недели резко обострилась. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост через Днепр, логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса. Накануне был поражен Южный автожелезнодорожный мост. После этого власти ограничили движение по трем мостам через Днепр, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". Киевляне массово покидают город.Между тем теперь мир ставит на прилеты по Киеву. 3 октября стало известно, что на платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по украинской столице.
https://ukraina.ru/20261003/deputaty-begut-a-kievlyane-ostayutsya-kak-zhivoy-schit-na-ukraine-raskryli-pravdu-ob-evakuatsii-rady-1083583840.html
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новости, киев, украина, россия, виталий кличко, вооруженные силы украины, мид, ес
Новости, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, МИД, ЕС

"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве

15:21 03.10.2026 (обновлено: 15:43 03.10.2026)
 
© REUTERS / Sergiy Chalyi
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Sergiy Chalyi
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Иностранные граждане и дипломаты, которые до сих пор не покинули Киев, сознательно играют со смертью. Об этом 3 октября заявили в МИД России, напомнив, что предупреждения звучали неоднократно — и не только от Москвы
Как подчеркивают в министерстве, российская сторона заблаговременно призывала иностранцев и дипломатов уехать из украинской столицы и воздержаться от поездок на Украину в принципе.
Это предостережение содержалось в заявлении МИД от 25 мая 2026 года, было доведено до зарубежных партнеров, а 27 мая его озвучил на брифинге для дипломатического корпуса заместитель главы МИД Михаил Галузин.

"Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. МИД России повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию", — говорится уже в новом в заявлении.

В МИД также напомнили: удары ВС РФ по объектам военного назначения в Киеве и других городах Украины — это ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. И они продолжаются системно.
Российская сторона призывала и жителей Украины не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
Показательно, что рекомендации не ездить на Украину давали своим гражданам и власти целого ряда государств — США, Британии, стран ЕС, Норвегии, Швейцарии. Последний раз — в августе этого года. И все равно в Киеве продолжают работать многие посольства, а на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица.
Ситуация в Киеве за последние недели резко обострилась. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост через Днепр, логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.
Накануне был поражен Южный автожелезнодорожный мост. После этого власти ограничили движение по трем мостам через Днепр, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". Киевляне массово покидают город.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
12:34
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Между тем теперь мир ставит на прилеты по Киеву. 3 октября стало известно, что на платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по украинской столице.
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15:21"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в Киеве
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