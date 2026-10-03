"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт - 03.10.2026 Украина.ру
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"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт
"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт - 03.10.2026 Украина.ру
"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт
Попытки ВСУ вывести окруженцев из Резниковского котла на северо-востоке Харьковской области предпринимаются ограниченными силами. Фактически на них поставлен крест — противник убедился, что все попытки бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2026-10-03T18:30
2026-10-03T19:09
новости
россия
харьковская область
харьков
михаил онуфриенко
всу
потери всу
разгром всу
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Отвечая на вопрос журналиста о том, предпринимает ли ВСУ попытки вывести окруженцев из Резниковского котла, собеседник Украина.ру заявил, что они ведутся ограниченными силами, и фактически на окруженных поставлен крест."Фактически на них поставлен крест. Они пробовали это делать летом. Убедились, что все попытки бесполезны", — пояснил Онуфриенко.Как отметил обозреватель, группировка войск "Север" всё плотнее сжимает тиски южнее Черного. "Им становится все труднее прорываться. И они бросили на произвол судьбы эту группировку просто потому, что сил не хватает", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что противник также пытается удержаться в Орехове и Доброполье, без особого успеха задерживает российские войска в Алексеево-Дружковке. "Притом, что идет охват самой Дружковки с востока и юго-запада. Учитывая историю под Красным Лиманом, им некем и нечем деблокировать группировку в Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Михаил Онуфриенко, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Орехов, Доброполье, Красный Лиман, военный эксперт

"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт

18:30 03.10.2026 (обновлено: 19:09 03.10.2026)
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Попытки ВСУ вывести окруженцев из Резниковского котла на северо-востоке Харьковской области предпринимаются ограниченными силами. Фактически на них поставлен крест — противник убедился, что все попытки бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, предпринимает ли ВСУ попытки вывести окруженцев из Резниковского котла, собеседник Украина.ру заявил, что они ведутся ограниченными силами, и фактически на окруженных поставлен крест.
"Фактически на них поставлен крест. Они пробовали это делать летом. Убедились, что все попытки бесполезны", — пояснил Онуфриенко.
Как отметил обозреватель, группировка войск "Север" всё плотнее сжимает тиски южнее Черного. "Им становится все труднее прорываться. И они бросили на произвол судьбы эту группировку просто потому, что сил не хватает", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что противник также пытается удержаться в Орехове и Доброполье, без особого успеха задерживает российские войска в Алексеево-Дружковке.
"Притом, что идет охват самой Дружковки с востока и юго-запада. Учитывая историю под Красным Лиманом, им некем и нечем деблокировать группировку в Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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