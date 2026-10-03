https://ukraina.ru/20261003/na-nikh-postavili-krest-pochemu-reznikovskiy-kotel-stal-lovushkoy-dlya-vsu--mnenie-eksperta-1083588669.html

"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт

"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт - 03.10.2026 Украина.ру

"На них поставили крест": почему котел под Харьковом стал смертельной ловушкой для ВСУ — эксперт

Попытки ВСУ вывести окруженцев из Резниковского котла на северо-востоке Харьковской области предпринимаются ограниченными силами. Фактически на них поставлен крест — противник убедился, что все попытки бесполезны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2026-10-03T18:30

2026-10-03T18:30

2026-10-03T19:09

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Отвечая на вопрос журналиста о том, предпринимает ли ВСУ попытки вывести окруженцев из Резниковского котла, собеседник Украина.ру заявил, что они ведутся ограниченными силами, и фактически на окруженных поставлен крест."Фактически на них поставлен крест. Они пробовали это делать летом. Убедились, что все попытки бесполезны", — пояснил Онуфриенко.Как отметил обозреватель, группировка войск "Север" всё плотнее сжимает тиски южнее Черного. "Им становится все труднее прорываться. И они бросили на произвол судьбы эту группировку просто потому, что сил не хватает", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что противник также пытается удержаться в Орехове и Доброполье, без особого успеха задерживает российские войска в Алексеево-Дружковке. "Притом, что идет охват самой Дружковки с востока и юго-запада. Учитывая историю под Красным Лиманом, им некем и нечем деблокировать группировку в Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Если Россия поменяет стратегию, то нанесет ВСУ фатальное поражение на земле и на море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на других направлениях СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.

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