https://ukraina.ru/20261003/istoriya-na-radio-tulskaya-ukraina-russkogo-gosudarstva--1083533985.html
История на радио: Тульская укра́ина Русского государства
История на радио: Тульская укра́ина Русского государства - 03.10.2026 Украина.ру
История на радио: Тульская укра́ина Русского государства
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущих радио "Новороссия сегодня" Романа Болотова и Александра Порунова с журналистом издания... Украина.ру, 03.10.2026
2026-10-03T12:00
2026-10-03T12:00
2026-10-03T12:00
история
история
история новороссии
украина
россия
новороссия
василий стоякин
украина.ру
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущих радио "Новороссия сегодня" Романа Болотова и Александра Порунова с журналистом издания "Украина.ру" Василием Стоякиным. Речь в рубрике "Аналитика от издания Украина.ру" идёт об украи́нах – пограничных землях Русского государства, Большой засечной черте и стратегическом положении Тулы – административного центра Укра́инного разряда. Сегодня же укра́иной России является Новороссия.Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, касающиеся разнообразных укра́ин России:- Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства;- Правдивейший сказ о том, как татары на Москву ходили. 475 лет со дня одного похода;- Приручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую Украину;- Украина в границах 1187 года.
украина
россия
новороссия
московское царство
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Тульская укра́ина Русского государства
История на радио: Тульская укра́ина Русского государства
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Тульская укра́ина Русского государства
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущих радио "Новороссия сегодня" Романа Болотова и Александра Порунова с журналистом издания "Украина.ру" Василием Стоякиным. Речь в рубрике "Аналитика от издания Украина.ру" идёт об украи́нах – пограничных землях Русского государства, Большой засечной черте и стратегическом положении Тулы – административного центра Укра́инного разряда. Сегодня же укра́иной России является Новороссия.
2026-10-03T12:00
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