https://ukraina.ru/20261003/istoriya-na-radio-tulskaya-ukraina-russkogo-gosudarstva--1083533985.html

История на радио: Тульская укра́ина Русского государства

История на радио: Тульская укра́ина Русского государства - 03.10.2026 Украина.ру

История на радио: Тульская укра́ина Русского государства

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущих радио "Новороссия сегодня" Романа Болотова и Александра Порунова с журналистом издания... Украина.ру, 03.10.2026

2026-10-03T12:00

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2026-10-03T12:00

история

история

история новороссии

украина

россия

новороссия

василий стоякин

украина.ру

радио

радио "новороссия сегодня"

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" ведущих радио "Новороссия сегодня" Романа Болотова и Александра Порунова с журналистом издания "Украина.ру" Василием Стоякиным. Речь в рубрике "Аналитика от издания Украина.ру" идёт об украи́нах – пограничных землях Русского государства, Большой засечной черте и стратегическом положении Тулы – административного центра Укра́инного разряда. Сегодня же укра́иной России является Новороссия.Приятного просмотра!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, касающиеся разнообразных укра́ин России:- Украина без украинцев: Тульская укра́ина Русского государства;- Правдивейший сказ о том, как татары на Москву ходили. 475 лет со дня одного похода;- Приручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую Украину;- Украина в границах 1187 года.

украина

россия

новороссия

московское царство

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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