https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать власть

Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать власть - 03.10.2026 Украина.ру

Конец игры: ради денег Европы Зеленскому придется отдать власть

Брюссельский вояж украинского министра финансов Сергея Марченко закончился показательным результатом. Киев приехал за дополнительными миллиардами, а в ответ получил напоминание о необходимости выполнять уже взятые на себя обязательства.

2026-10-03T08:24

2026-10-03T08:24

2026-10-03T08:24

мнения

брюссель

киев

украина

марченко

еврокомиссия

euronews

ес

владимир зеленский

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Причём финансовые аппетиты Украины растут буквально на глазах. Ещё недавно Марченко оценивал необеспеченные потребности Украины на следующий год в 75 миллиардов долларов, а в Брюсселе речь шла уже о 78 миллиардах. Три миллиарда туда, три миллиарда сюда…В масштабах украинской финансовой политики подобными мелочами, похоже, давно перестали заморачиваться.Но главное – не в этой арифметике. По информации Bloomberg, Евросоюз не согласовал запрошенное Киевом ускорение кредитных выплат на фоне заявленного дефицита военного финансирования в 27 миллиардов долларов. А Euronews сообщает, что в Брюсселе вообще считают потребности Украины до конца нынешнего года обеспеченными.В рамках уже согласованного кредита на 90 миллиардов евро и программы Ukraine Facility Киев рассчитывает получить до конца года около 37 миллиардов долларов. Вот только это вовсе не дополнительные ассигнования, а деньги, которые европейцы и без того обещали предоставить.По сути, украинскому руководству предлагают довольствоваться ранее согласованными средствами, тогда как вопрос новых миллиардов остаётся открытым.Не менее показательным оказался и сам формат брюссельских переговоров. Марченко удостоился только унизительного общения с помощниками еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, хотя Еврокомиссия официально анонсировала и личную встречу министра с ним.Зато состоялись переговоры с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос, которая непосредственно занимается вопросами выполнения Украиной европейских обязательств. И это обстоятельство приобретает особое значение на фоне сентябрьских требований Брюсселя, увязавшего дальнейшее финансирование с проведением согласованных реформ.Больше того, даже итоговая пресс-конференция Марченко не вызвала интереса у западных журналистов: на ней присутствовали лишь три представительницы украинских СМИ, приехавшие из Киева.И здесь история перестаёт быть исключительно финансовой. Все потому, что Брюссель уже не намерен просто оплачивать растущие потребности Киева, не получая взамен допуска на последние суперликвидные рынки Украины и инструментов управления ситуацией в ней.Чтобы получить то, что им нужно, европейцы располагают вполне конкретным инструментом давления в виде многомиллиардных траншей, от которых зависит функционирование украинского государства. А Зеленскому приходится выбирать между выполнением реформ, способных существенно ограничить влияние Банковой на силовые и судебные институты, и риском дальнейших задержек финансирования.В рамках этой версии визит Марченко выглядит очередным раундом весьма жёсткого политического торга, в котором финансовая зависимость Украины становится главным аргументом Брюсселя. Причём предметом торга оказываются уже не просто отдельные законы или бюджетные показатели, а сама архитектура украинской власти.В целом же за всей этой историей с миллиардами скрывается куда более серьёзный конфликт между Брюсселем и Банковой.Из согласованного Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро около 60 миллиардов предназначены для военных нужд, а оставшиеся 30 – для поддержания украинского бюджета. Причём гражданская часть кредита увязана с выполнением обязательств по программе Ukraine Facility, принятой ещё в 2024 году и рассчитанной до конца 2027 года.В общей сложности речь идёт о 69 реформах, десяти инвестиционных направлениях и 146 контрольных показателях. Выполнение каждого из них имеет вполне конкретное финансовое значение.До определённого момента эта конструкция позволяла Киеву получать деньги даже при задержках отдельных преобразований. Но теперь ситуация заметно осложнилась. По сентябрьским сообщениям Euronews, от выполнения согласованных реформ зависит предоставление примерно 20 миллиардов евро по двум европейским программам. Из-за задержек с законодательными изменениями возникли проблемы с очередной выплатой в размере 3,9 миллиарда.При этом Еврокомиссия уже направила украинскому руководству письменное напоминание о необходимости выполнять обязательства, а еврокомиссар Марта Кос публично связала продолжение финансовой поддержки с проведением так называемых реформ.И здесь стоит вспомнить ещё одну весьма показательную историю. Верховная рада одобрила меморандум, связанный с получением европейского кредита, но при рассмотрении отдельных законопроектов, необходимых для выполнения обязательств перед кредиторами, начались проблемы. Причём Зеленский явно не горит желанием давить на депутатов в этом вопросе.По факту, Брюссель добивается преобразований в системе государственного управления, финансового контроля, энергетики, деятельности государственных предприятий и правоохранительных органов. Отдельное место занимает "пакет Качки-Кос", затрагивающий механизмы назначения руководителей силовых структур и функционирование судебной системы.Причём особую пикантность ситуации придаёт то, что военная и гражданская составляющие европейской помощи регулируются разными условиями. Поэтому вполне можно представить сценарий, при котором Киев продолжает получать средства на вооружение, одновременно сталкиваясь с задержками бюджетных траншей.Для украинского руководства это означает необходимость искать деньги на содержание государства в условиях продолжающейся войны. И если именно такой сценарий реализуется, политическая цена сопротивления европейским требованиям будет только увеличиваться.Но самое неприятное для Зеленского заключается даже не в необходимости принимать непопулярные законы, а в содержании так называемого пакета Качки-Кос.Формально речь идёт о борьбе с коррупцией, укреплении верховенства права и приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Но предлагаемые изменения затрагивают именно те государственные институты, через которые Банковая традиционно осуществляет своё политическое влияние. И здесь финансовый торг приобретает совершенно иное содержание.Пакет предусматривает пересмотр порядка назначения и увольнения генерального прокурора, реформирование Государственного бюро расследований, усиление независимости НАБУ и САП, изменение механизмов формирования Конституционного суда и расширение участия международных экспертов в отборе судей.Отдельно обсуждаются отмена поправок Лозового, создание дополнительных возможностей для проведения судебных экспертиз и совершенствование процедур проверки добропорядочности представителей судебной системы. По сути, речь идёт о потере Зеленским способности влиять на силовиков и парламент, значит – и правительство.А также о том, чтобы отдать в руки Брюсселя баснословные барыши в энергетике (включая "зеленую"), тепло и водоснабжении. Это, кроме военных бюджетов, священная корова коррупционной ренты верхушки киевского режима.Время и пространство для маневра у Зеленского заканчиваются. Куча его подельников уже под следствием, денег в бюджете не осталось почти ни на что, атаки российских ВКС становятся все масштабнее и эффективнее, элиты дышат на него ядом, а настроения обывателей мечутся от паники до ненависти и обратно.

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https://ukraina.ru/20261002/kruzhevnye-sorvalis-evrosoyuz-snova-dinamit-ukrainu-s-chlenstvom-1083571016.html

https://ukraina.ru/20260806/evropa-gotovitsya-dobivat-rezhim-zelenskogo-i-delit-nasledstvo-ukrainy-1082215499.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, брюссель, киев, украина, марченко, еврокомиссия, euronews, ес, владимир зеленский