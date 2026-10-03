Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву - 03.10.2026 Украина.ру
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Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву
Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву - 03.10.2026 Украина.ру
Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву
На платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Об этом 3 октября сообщило украинское издание УНИАН
2026-10-03T14:39
2026-10-03T15:42
новости
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днепр
россия
виталий кличко
дмитрий гнап
юрий корявченков
вооруженные силы украины
верховная рада
рада
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Сам факт появления такого рынка говорит о многом. Еще недавно западные аналитики рассуждали о "непобедимой" украинской ПВО и "неприступной крепости" Киеве, а теперь те же самые люди делают ставки на то, прилетит ли очередная ракета по столице.Ситуация в Киеве за последние недели резко обострилась. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост через Днепр, обеспечивавший переброску войск и логистику ВСУ, а также логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса. Накануне был поражен Южный автожелезнодорожный мост. После этого власти ограничили движение по трем мостам через Днепр, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". Киевляне массово покидают город.На фоне этого депутаты Верховной рады, как сообщал украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы. А некоторые, вроде "друга [Владимира] Зеленского" Юзика (депутата Юрия Корявченкова - Ред.), уже греются в Испании. Простых киевлян при этом оставляют в качестве живого щита, а в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземные бункеры для депутатов. Для народа укрытий не построено.Подробнее о происходящем в украинской столице в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.
https://ukraina.ru/20261003/ot-nepristupnoy-kreposti-do-prifrontovogo-goroda-na-zapade-otsledili-evolyutsiyu-kieva-1083582788.html
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Новости
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новости, киев, днепр, россия, виталий кличко, дмитрий гнап, юрий корявченков, вооруженные силы украины, верховная рада, рада
Новости, Киев, Днепр, Россия, Виталий Кличко, Дмитрий Гнап, Юрий Корявченков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Рада

Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву

14:39 03.10.2026 (обновлено: 15:42 03.10.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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На платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Об этом 3 октября сообщило украинское издание УНИАН
Сам факт появления такого рынка говорит о многом. Еще недавно западные аналитики рассуждали о "непобедимой" украинской ПВО и "неприступной крепости" Киеве, а теперь те же самые люди делают ставки на то, прилетит ли очередная ракета по столице.
Ситуация в Киеве за последние недели резко обострилась. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост через Днепр, обеспечивавший переброску войск и логистику ВСУ, а также логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.
Накануне был поражен Южный автожелезнодорожный мост. После этого власти ограничили движение по трем мостам через Днепр, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". Киевляне массово покидают город.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
10:34
От "неприступной крепости" до прифронтового города: на Западе отследили эволюцию КиеваУкраинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта с первых дней противостояния из-за усиливающихся ударов ВС РФ по Киеву. Об этом 3 октября написало британское издание The Guardian
На фоне этого депутаты Верховной рады, как сообщал украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы.
А некоторые, вроде "друга [Владимира] Зеленского" Юзика (депутата Юрия Корявченкова - Ред.), уже греются в Испании. Простых киевлян при этом оставляют в качестве живого щита, а в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземные бункеры для депутатов. Для народа укрытий не построено.
Подробнее о происходящем в украинской столице в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.
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НовостиКиевДнепрРоссияВиталий КличкоДмитрий ГнапЮрий КорявченковВооруженные силы УкраиныВерховная РадаРада
 
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