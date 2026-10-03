https://ukraina.ru/20261003/skachki-uzhe-ne-v-mode-teper-mir-stavit-na-prilet-po-kievu--1083586504.html

Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву

Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву - 03.10.2026 Украина.ру

Скачки уже не в моде: теперь мир делает ставки на прилеты по Киеву

На платформе Polymarket появился новый прогнозный рынок, где пользователи могут делать ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Об этом 3 октября сообщило украинское издание УНИАН

2026-10-03T14:39

2026-10-03T14:39

2026-10-03T15:42

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Сам факт появления такого рынка говорит о многом. Еще недавно западные аналитики рассуждали о "непобедимой" украинской ПВО и "неприступной крепости" Киеве, а теперь те же самые люди делают ставки на то, прилетит ли очередная ракета по столице.Ситуация в Киеве за последние недели резко обострилась. В ночь на 3 октября российские войска уничтожили Северный автотранспортный мост через Днепр, обеспечивавший переброску войск и логистику ВСУ, а также логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса. Накануне был поражен Южный автожелезнодорожный мост. После этого власти ограничили движение по трем мостам через Днепр, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной" и предупредил: "Жить нормальной жизнью, как в мирное время, уже не выйдет". Киевляне массово покидают город.На фоне этого депутаты Верховной рады, как сообщал украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы. А некоторые, вроде "друга [Владимира] Зеленского" Юзика (депутата Юрия Корявченкова - Ред.), уже греются в Испании. Простых киевлян при этом оставляют в качестве живого щита, а в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземные бункеры для депутатов. Для народа укрытий не построено.Подробнее о происходящем в украинской столице в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.

https://ukraina.ru/20261003/ot-nepristupnoy-kreposti-do-prifrontovogo-goroda-na-zapade-otsledili-evolyutsiyu-kieva-1083582788.html

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новости, киев, днепр, россия, виталий кличко, дмитрий гнап, юрий корявченков, вооруженные силы украины, верховная рада, рада