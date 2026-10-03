Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября - 03.10.2026 Украина.ру
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Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября
Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября - 03.10.2026 Украина.ру
Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября
Киев вступает в самый тяжелый этап украинского конфликта: пока жители столицы в отчаянии, депутаты готовятся к эвакуации. На этом фоне депутат Верховной Рады призывает Украину открыть глаза и положить конец "этому самоубийству"
2026-10-03T18:20
2026-10-03T18:28
эксклюзив
хроники
киев
россия
украина
артем дмитрук
дмитрий гнап
вооруженные силы украины
мид
the guardian
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Киев на грани блокадыВС РФ продолжают уничтожать военную логистику Украины. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивавший переброску войск и грузов для ВСУ. Помимо моста, поражены логистический центр "Гостомель" в Киевской области и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.The Guardian подтверждает: украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта. А депутат Рады Артем Дмитрук прямо заявил: "В предельном сценарии — блокада столицы".Пока простые киевляне сидят под обстрелами, депутаты готовятся к эвакуации. Украинский журналист Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший в ВСУ, рассказал: народные избранники получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы, а некоторые уже греются в Испании. На этом фоне на Polymarket появился прогнозный рынок, где делают ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Еще недавно западные аналитики говорили о "неприступной крепости", а теперь делают ставки на то, прилетит ли ракета по столице.МИД России вновь предупредил: иностранцы и дипломаты, не покинувшие Киев, сознательно играют со смертью. Предостережения звучали неоднократно. В МИД напомнили: удары по военным объектам — ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения России."Не все прислушались и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности", — говорится в заявлении. Рекомендации не ездить на Украину давали США, Британия, ЕС, Норвегия, Швейцария. И все равно в Киеве работают посольства, а на Украину едут официальные лица.Тем временем украинские власти пытаются решить транспортную проблему. Министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил: со следующей недели начинают строить переправы через Днепр и рассматривают тоннель под рекой. Планируют насыпные дамбы с понтонами, работы займут до трёх месяцев. По данным NYT, закрытие мостов обернется логистическим кошмаром для всей страны — ближайшие объезды растянут путь на сотни километров. "В ОП боятся говорить людям правду"На фоне критического состояния Киева в Офисе президента Украины боятся говорить людям правду о том, какие условия мира предлагают Киеву. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который ранее выступил с резонансным призывом начать переговоры с Россией.По его словам, близкие к Банковой Телеграм-каналы обвинили его в работе на команду президента США Дональда Трампа. Гончаренко* ответил: он знаком с условиями урегулирования и уверен, что украинцы бы на них согласились. Скандал разгорелся после того, как Гончаренко* опубликовал пост с целым пакетом компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, защита русского языка, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ.В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал его заявление "российским инфотеррором". Гончаренко* парировал: "Такие, как Кипиани, любят больше мёртвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища".Однопартийцы по "Европейской солидарности" тоже не оценили идею своего коллеги. Владимир Вятрович заявил: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Сам же Гончаренко* уверен: очень скоро к нему присоединятся все его критики.Фронтовая сводка На Херсонском направлении ВС РФ уничтожают транспорт противника. На Запорожском фронте идут встречные бои — ВС РФ атакуют у Ровного, Долинки и Копани, выбивая противника в направлении Омельника. На Запорожской ТЭС повреждены трансформаторы, значимые для питания ЗАЭС.На Добропольском направлении российские подразделения продвинулись на три километра вдоль железной дороги севернее Сергеевки, расширили контроль южнее Новогришино и вышли к окраинам Надии. В самом Доброполье идут бои в северной, центральной и восточной частях города. Отбиты контратаки ВСУ под Новониколаевкой и Торецким.На Купянском направлении ВС РФ продавливают оборону противника у Купянск-Узлового, есть данные о зачистке района железнодорожного вокзала. На Харьковском участке освобождена Новая Казачья, продолжается зачистка Волчанского котла — два участка сопротивления ВСУ уже в окружении. В Сумском приграничье российские подразделения развивают наступление после освобождения Малой Рыбицы, блокируя узел обороны противника.Российская ПВО за сутки сбила 680 беспилотников. В Калуге повреждены жилые дома, в Донецке ранены три человека. В Белгородской области один погибший и двое раненых, включая ребёнка. ВС РФ нанесли ночной удар по целям в семи регионах Украины, включая Киев, где вновь били по мостам. Поражен сухогруз в Черном море, атакованы авиабазы Мартыновка, Канатово и вертолётная база в Александрии.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20261003/chto-dalshe-severnyy-most-razrushen-kiev-teryaet-klyuchevuyu-perepravu-dlya-snabzheniya-vs-1083582634.html
https://ukraina.ru/20261003/im-nuzhny-mertvye-ukraintsy-a-ne-zhivye-goncharenko-obrushilsya-na-svoikh-kheyterov--1083582307.html
https://ukraina.ru/20261003/kontrol-nad-novoy-kazachey-uspekhi-v-dobropole-i-kharkovskoy-oblasti-frontovaya-svodka-ot-1083587172.html
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, киев, россия, украина, артем дмитрук, дмитрий гнап, вооруженные силы украины, мид, the guardian, сво, спецоперация, верховная рада, алексей гончаренко, дональд трамп, сша
Эксклюзив, Хроники, Киев, Россия, Украина, Артем Дмитрук, Дмитрий Гнап, Вооруженные силы Украины, МИД, The Guardian, СВО, Спецоперация, Верховная Рада, Алексей Гончаренко, Дональд Трамп, США

Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября

18:20 03.10.2026 (обновлено: 18:28 03.10.2026)
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киев вступает в самый тяжелый этап украинского конфликта: пока жители столицы в отчаянии, депутаты готовятся к эвакуации. На этом фоне депутат Верховной Рады призывает Украину открыть глаза и положить конец "этому самоубийству"
Киев на грани блокады
ВС РФ продолжают уничтожать военную логистику Украины. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивавший переброску войск и грузов для ВСУ. Помимо моста, поражены логистический центр "Гостомель" в Киевской области и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.
The Guardian подтверждает: украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта. А депутат Рады Артем Дмитрук прямо заявил: "В предельном сценарии — блокада столицы".
Пока простые киевляне сидят под обстрелами, депутаты готовятся к эвакуации. Украинский журналист Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший в ВСУ, рассказал: народные избранники получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы, а некоторые уже греются в Испании.
На этом фоне на Polymarket появился прогнозный рынок, где делают ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Еще недавно западные аналитики говорили о "неприступной крепости", а теперь делают ставки на то, прилетит ли ракета по столице.
МИД России вновь предупредил: иностранцы и дипломаты, не покинувшие Киев, сознательно играют со смертью. Предостережения звучали неоднократно. В МИД напомнили: удары по военным объектам — ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения России.
"Не все прислушались и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности", — говорится в заявлении. Рекомендации не ездить на Украину давали США, Британия, ЕС, Норвегия, Швейцария. И все равно в Киеве работают посольства, а на Украину едут официальные лица.
Тем временем украинские власти пытаются решить транспортную проблему. Министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил: со следующей недели начинают строить переправы через Днепр и рассматривают тоннель под рекой. Планируют насыпные дамбы с понтонами, работы займут до трёх месяцев.
По данным NYT, закрытие мостов обернется логистическим кошмаром для всей страны — ближайшие объезды растянут путь на сотни километров.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
10:19
Что дальше? Северный мост разрушен: Киев теряет ключевую переправу для снабжения ВСВС РФ продолжают планомерно уничтожать военную логистику Украины, лишая ВСУ возможности перебрасывать войска и боеприпасы. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ
"В ОП боятся говорить людям правду"
На фоне критического состояния Киева в Офисе президента Украины боятся говорить людям правду о том, какие условия мира предлагают Киеву. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который ранее выступил с резонансным призывом начать переговоры с Россией.
По его словам, близкие к Банковой Телеграм-каналы обвинили его в работе на команду президента США Дональда Трампа. Гончаренко* ответил: он знаком с условиями урегулирования и уверен, что украинцы бы на них согласились.

"Я знаю условия переговоров. В Офисе президента боятся говорить с людьми и прямо сообщать, чего от нас требуют и каким образом можно завершить войну. Мы слишком много потеряли и слишком много теряем, чтобы продолжать это самоубийство. Нужно заканчивать войну", — заявил депутат.

Скандал разгорелся после того, как Гончаренко* опубликовал пост с целым пакетом компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, защита русского языка, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ.
В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал его заявление "российским инфотеррором". Гончаренко* парировал:
"Такие, как Кипиани, любят больше мёртвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища".
Однопартийцы по "Европейской солидарности" тоже не оценили идею своего коллеги. Владимир Вятрович заявил: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Сам же Гончаренко* уверен: очень скоро к нему присоединятся все его критики.
Алексей Гончаренко* (*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
09:57
"Им нужны мертвые украинцы, а не живые": Гончаренко* обрушился на своих "хейтеров" Скандал на Украине, который накануне разжег депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, продолжает набирать обороты. Теперь его слова назвали "российским инфотеррором", который идет "синхронно" с российскими ударами по Киеву. Об этом 3 октября написало украинское издание "Страна.ua"
Фронтовая сводка
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожают транспорт противника. На Запорожском фронте идут встречные бои — ВС РФ атакуют у Ровного, Долинки и Копани, выбивая противника в направлении Омельника. На Запорожской ТЭС повреждены трансформаторы, значимые для питания ЗАЭС.
На Добропольском направлении российские подразделения продвинулись на три километра вдоль железной дороги севернее Сергеевки, расширили контроль южнее Новогришино и вышли к окраинам Надии. В самом Доброполье идут бои в северной, центральной и восточной частях города. Отбиты контратаки ВСУ под Новониколаевкой и Торецким.
На Купянском направлении ВС РФ продавливают оборону противника у Купянск-Узлового, есть данные о зачистке района железнодорожного вокзала. На Харьковском участке освобождена Новая Казачья, продолжается зачистка Волчанского котла — два участка сопротивления ВСУ уже в окружении. В Сумском приграничье российские подразделения развивают наступление после освобождения Малой Рыбицы, блокируя узел обороны противника.
Российская ПВО за сутки сбила 680 беспилотников. В Калуге повреждены жилые дома, в Донецке ранены три человека. В Белгородской области один погибший и двое раненых, включая ребёнка. ВС РФ нанесли ночной удар по целям в семи регионах Украины, включая Киев, где вновь били по мостам. Поражен сухогруз в Черном море, атакованы авиабазы Мартыновка, Канатово и вертолётная база в Александрии.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки Центр - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
16:14
Контроль над Новой Казачьей, успехи в Доброполье и Харьковской области: фронтовая сводка от Минобороны РФКак сообщило 3 октября Министерство обороны РФ, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области
* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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