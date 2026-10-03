https://ukraina.ru/20261003/poka-kiev-razvalivaetsya-ukrainskie-vlasti-boyatsya-otkryt-rot-i-zagovorit-o-mire-itogi-3-oktyabrya-1083589005.html

Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября

Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября - 03.10.2026 Украина.ру

Киев разваливается, украинские власти боятся заговорить о мире. Итоги 3 октября

Киев вступает в самый тяжелый этап украинского конфликта: пока жители столицы в отчаянии, депутаты готовятся к эвакуации. На этом фоне депутат Верховной Рады призывает Украину открыть глаза и положить конец "этому самоубийству"

2026-10-03T18:20

2026-10-03T18:20

2026-10-03T18:28

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дмитрий гнап

вооруженные силы украины

мид

the guardian

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Киев на грани блокадыВС РФ продолжают уничтожать военную логистику Украины. В ночь на 3 октября под удар попал Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве, обеспечивавший переброску войск и грузов для ВСУ. Помимо моста, поражены логистический центр "Гостомель" в Киевской области и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.The Guardian подтверждает: украинская столица вступает в самый тяжелый этап конфликта. А депутат Рады Артем Дмитрук прямо заявил: "В предельном сценарии — блокада столицы".Пока простые киевляне сидят под обстрелами, депутаты готовятся к эвакуации. Украинский журналист Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год служивший в ВСУ, рассказал: народные избранники получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы, а некоторые уже греются в Испании. На этом фоне на Polymarket появился прогнозный рынок, где делают ставки на вероятность очередного удара России по Киеву. Еще недавно западные аналитики говорили о "неприступной крепости", а теперь делают ставки на то, прилетит ли ракета по столице.МИД России вновь предупредил: иностранцы и дипломаты, не покинувшие Киев, сознательно играют со смертью. Предостережения звучали неоднократно. В МИД напомнили: удары по военным объектам — ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения России."Не все прислушались и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности", — говорится в заявлении. Рекомендации не ездить на Украину давали США, Британия, ЕС, Норвегия, Швейцария. И все равно в Киеве работают посольства, а на Украину едут официальные лица.Тем временем украинские власти пытаются решить транспортную проблему. Министр инфраструктуры Николай Калашник сообщил: со следующей недели начинают строить переправы через Днепр и рассматривают тоннель под рекой. Планируют насыпные дамбы с понтонами, работы займут до трёх месяцев. По данным NYT, закрытие мостов обернется логистическим кошмаром для всей страны — ближайшие объезды растянут путь на сотни километров. "В ОП боятся говорить людям правду"На фоне критического состояния Киева в Офисе президента Украины боятся говорить людям правду о том, какие условия мира предлагают Киеву. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, который ранее выступил с резонансным призывом начать переговоры с Россией.По его словам, близкие к Банковой Телеграм-каналы обвинили его в работе на команду президента США Дональда Трампа. Гончаренко* ответил: он знаком с условиями урегулирования и уверен, что украинцы бы на них согласились. Скандал разгорелся после того, как Гончаренко* опубликовал пост с целым пакетом компромиссов: отказ от НАТО, снятие санкций, защита русского языка, обсуждение статуса Донбасса. Он прямо написал, что Украина проигрывает, а Запад больше не хочет вбухивать деньги в ВСУ.В ответ на него обрушились не только коллеги по парламенту, но и деятели культуры. Редактор "Исторической правды" Вахтанг Кипиани назвал его заявление "российским инфотеррором". Гончаренко* парировал: "Такие, как Кипиани, любят больше мёртвых украинцев, чем живых. Им хочется, чтобы мы все умерли, а потом они героически написали о нас книгу. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, строили университеты, а не только мемориальные кладбища".Однопартийцы по "Европейской солидарности" тоже не оценили идею своего коллеги. Владимир Вятрович заявил: "Это не договариваться, а умолять пощады, добровольно подставляя горло под нож убийцы". Сам же Гончаренко* уверен: очень скоро к нему присоединятся все его критики.Фронтовая сводка На Херсонском направлении ВС РФ уничтожают транспорт противника. На Запорожском фронте идут встречные бои — ВС РФ атакуют у Ровного, Долинки и Копани, выбивая противника в направлении Омельника. На Запорожской ТЭС повреждены трансформаторы, значимые для питания ЗАЭС.На Добропольском направлении российские подразделения продвинулись на три километра вдоль железной дороги севернее Сергеевки, расширили контроль южнее Новогришино и вышли к окраинам Надии. В самом Доброполье идут бои в северной, центральной и восточной частях города. Отбиты контратаки ВСУ под Новониколаевкой и Торецким.На Купянском направлении ВС РФ продавливают оборону противника у Купянск-Узлового, есть данные о зачистке района железнодорожного вокзала. На Харьковском участке освобождена Новая Казачья, продолжается зачистка Волчанского котла — два участка сопротивления ВСУ уже в окружении. В Сумском приграничье российские подразделения развивают наступление после освобождения Малой Рыбицы, блокируя узел обороны противника.Российская ПВО за сутки сбила 680 беспилотников. В Калуге повреждены жилые дома, в Донецке ранены три человека. В Белгородской области один погибший и двое раненых, включая ребёнка. ВС РФ нанесли ночной удар по целям в семи регионах Украины, включая Киев, где вновь били по мостам. Поражен сухогруз в Черном море, атакованы авиабазы Мартыновка, Канатово и вертолётная база в Александрии.* внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20261003/chto-dalshe-severnyy-most-razrushen-kiev-teryaet-klyuchevuyu-perepravu-dlya-snabzheniya-vs-1083582634.html

https://ukraina.ru/20261003/im-nuzhny-mertvye-ukraintsy-a-ne-zhivye-goncharenko-obrushilsya-na-svoikh-kheyterov--1083582307.html

https://ukraina.ru/20261003/kontrol-nad-novoy-kazachey-uspekhi-v-dobropole-i-kharkovskoy-oblasti-frontovaya-svodka-ot-1083587172.html

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