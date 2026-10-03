Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ - 03.10.2026 Украина.ру
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Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ
Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ - 03.10.2026 Украина.ру
Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ
Россия не прекратит наносить массированные удары возмездия. Об этом 3 октября заявили в МИД РФ, подчеркнув, что российская армия продолжает системно отвечать на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры
2026-10-03T15:52
2026-10-03T15:52
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В связи с этим внешнеполитическое ведомство повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию. Москва заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город и воздержаться от посещения Украины в принципе. Рекомендации не ездить на Украину давали и власти целого ряда государств — США, Британии, стран ЕС, Норвегии, Швейцарии. Но, как отмечают в Москве, не все прислушались.Тем временем российские войска продолжают уничтожать объекты военного назначения на украинской территории. Только за последние дни поражены Северный автотранспортный мост через Днепр, логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса. Накануне был уничтожен Южный автожелезнодорожный мост, после чего киевские власти ограничили движение по трём переправам, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной", а киевляне начали массово покидать город.На этом фоне депутаты Верховной рады, как сообщал украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы — а некоторые уже греются в Испании. Простых киевлян при этом оставляют в качестве живого щита, а в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземные бункеры для депутатов. Для народа укрытий не построено.Подробнее о происходящем в украинской столице в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.
https://ukraina.ru/20261003/ne-vse-prislushalis-moskva-snova-predupredila-o-smertelnoy-opasnosti-v-kieve-1083586818.html
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новости, украина, россия, москва, виталий кличко, дмитрий гнап, вооруженные силы украины, верховная рада, ес
Новости, Украина, Россия, Москва, Виталий Кличко, Дмитрий Гнап, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ЕС

Россия продолжит массированные удары возмездия — МИД РФ

15:52 03.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ
Боевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Россия не прекратит наносить массированные удары возмездия. Об этом 3 октября заявили в МИД РФ, подчеркнув, что российская армия продолжает системно отвечать на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры
В связи с этим внешнеполитическое ведомство повторно предостерегает иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий, от пребывания на Украине и поездок на её территорию.
"Ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на тех, кто игнорирует это предупреждение", — говорится в заявлении.
Москва заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город и воздержаться от посещения Украины в принципе. Рекомендации не ездить на Украину давали и власти целого ряда государств — США, Британии, стран ЕС, Норвегии, Швейцарии. Но, как отмечают в Москве, не все прислушались.
Тем временем российские войска продолжают уничтожать объекты военного назначения на украинской территории. Только за последние дни поражены Северный автотранспортный мост через Днепр, логистический центр "Гостомель" и судно с грузами двойного назначения в порту Одесса.
Накануне был уничтожен Южный автожелезнодорожный мост, после чего киевские власти ограничили движение по трём переправам, что привело к транспортному коллапсу. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию "очень драматичной", а киевляне начали массово покидать город.
На этом фоне депутаты Верховной рады, как сообщал украинский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, получили распоряжение готовиться к переезду в западные регионы — а некоторые уже греются в Испании. Простых киевлян при этом оставляют в качестве живого щита, а в бюджет на следующий год заложили 263 миллиона гривен на подземные бункеры для депутатов. Для народа укрытий не построено.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2026
15:21
"Не все прислушались": Москва снова предупредила о смертельной опасности в КиевеИностранные граждане и дипломаты, которые до сих пор не покинули Киев, сознательно играют со смертью. Об этом 3 октября заявили в МИД России, напомнив, что предупреждения звучали неоднократно — и не только от Москвы
Подробнее о происходящем в украинской столице в публикации "Депутаты бегут, а киевляне остаются как живой щит": на Украине раскрыли правду об эвакуации Рады.
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