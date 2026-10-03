https://ukraina.ru/20261003/1049740201.html

Коммунист, националист, писатель: 120 лет Ивану Багряному

Коммунист, националист, писатель: 120 лет Ивану Багряному - 03.10.2026 Украина.ру

Коммунист, националист, писатель: 120 лет Ивану Багряному

В 1990-е годы Ивана Багряного пытались раскручивать в качестве одного из идеологов нового государства (в какой-то мере он подобен Ивану Ильину, с учётом несравнимости масштабов этих мыслителей). Однако тезис об опоре на советскую номенклатуру в государственном строительстве быстро утратил актуальность и далее его ценили уже только как литератора

2026-10-03T08:04

2026-10-03T08:04

2026-10-03T08:04

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Иван Багряный родился 2 октября 1906 года в Ахтырке – небольшом приграничном городке Сумской области Украины. Багряный ¬ литературный псевдоним, а вот с настоящей фамилией писателя существует некоторая неясность. В одних источниках он упоминается как Лозовягин, в других как Лозовяга.Окончание им технической школы совпало с окончанием Гражданской войны и провозглашением УССР.С установлением советской власти Лозовягин и начал свою трудовую деятельность. За несколько лет он переменил множество занятий: успел поработать учителем рисования в детском доме, милиционером, художником в газете и даже политработником на сахарном заводе. Молодой комсомолец объездил всю республику, как он позднее вспоминал, в поисках впечатлений.В 19-летнем возрасте Лозовягин сумел издать несколько стихов под псевдонимом Полярный и твердо решил стать писателем. В 1926 году он поступил в Киевский художественный институт и начал вращаться в полубогемных кругах.В этот период Лозовягин стал "марсианином" — вступил в писательское объединение МАРС. Эта аббревиатура расшифровывалась как Мастерская революционного слова и объединяла нескольких украинских авторов. Все они стояли на левых и национал-коммунистических позициях, но вместе с тем не желали примыкать к официально одобряемым властью творческим союзам и объединениям.Тогда же он взял псевдоним Багряный и начал печататься в советских периодических изданиях. Но в конце 20-х после окончания политической борьбы за власть в стране Советов, во всех республиках начали закручивать гайки, и в 1928 году МАРС вынужден был прекратить существование. Большинство "марсиан" впоследствии подверглись репрессиям.Багряный начинал как поэт. Первую, хотя и скандальную, известность ему принесла поэма "Ave Maria". По сюжету мать сдает сына в приют и становится проституткой. Много лет спустя они встречаются снова, но уже в одной постели. Учитывая время появления поэмы (1929 год) досталось Багряному по первое число. Если раньше критики ругали его поэзию за политическую неграмотность" и объявляли "попутчиком", то теперь его обвинили в создании порнографии. Критики называли поэму "наивной похабщиной".Разозлившийся Багряный ответил на критику "Скалой". Этот роман в стихах был посвящен восстанию крестьян против "попов-московитов", которые угнетали их национальные чувства. Теперь уже Багряного окрестили не порнографом, а "певцом кулачества".Поэт затеял опасную игру. В начале 30-х годов Сталин, разобравшись с политическими противниками в Москве, взялся за союзные республики. В УССР имелось определённое количество бывших боротьбистов, национал-коммунистов и прочей полуоппозиционной публики, которых начали преследовать.Под общую гребёнку попал и Багряный. Его обвинили в контрреволюционной агитации, пришив к делу отрывки из его произведений. Впрочем, отделался он сравнительно легко, всего 3 годами ссылки на Дальний Восток.В лучших традициях дореволюционных времен Багряный решил из ссылки бежать. В итоге вместо ссылки он получил 3 года в лагерях.После освобождения Багряный перебрался в Харьков, но снова в неудачное время. Начинался Большой террор и всех ранее осужденных за контрреволюцию стали хватать заново.В 1938 году Багряный вновь оказался под арестом, но ему снова повезло. То ли следователи не проявили особого рвения, то ли сам Багряный проявил недюжинную выдержку — так или иначе, обвинение в создании контрреволюционной организации он не подписал и, просидев под следствием чуть более полутора лет, был освобождён с прекращением уголовного дела.После этого он вернулся в родную Ахтырку, где его и застала война. Поэт, очевидно не смирившийся с довоенными преследованиями, сразу же наладил контакты с пришедшими вместе с немцами ОУНовцами, примкнув к бандеровской фракции. Его приняли в референтуру пропаганды, где он занимался написанием множества статей, текстов, рисовал карикатуры и плакаты. По совместительству он возглавлял местную коллаборационистскую газету.Первое виртуальное украинское правительство, провозглашенное людьми Бандеры в 1941 году без согласования с немцами, было ими разогнано. Но по ходу войны ситуация изменилась и к 1944 году немцы уже не были настроены столь категорично.Оставшиеся на свободе бандеровцы и примкнувшие к ним уроженцы УССР решили создать новое правительство, которое получило название Украинский главный освободительный совет (УГВР – Українська головна визвольна рада).Багряный, к тому моменту перебравшийся в Галицию подальше от наступавших советских войск, принимал самое активное участие в создании комитета, подготовив для него ряд программных документов.В этот же период Багряный написал роман "Тигроловы", который в настоящее время считается самым значимым произведением этого автора. Написание романа заняло всего две недели, действие его происходит в Сибири, где украинский политический ссыльный скрывается от НКВД.В начале 1945 года члены УГВР ушли в Хорватию, а оттуда в Германию. Вместе с ними навсегда покинул УССР и Багряный, оставив там свою семью.В эмиграции он выдвинулся в число самых заметных деятелей. В первую очередь этому способствовал тот факт, что он был уроженцем СССР, вырос там и даже добился определённой известности. В отличие от значительной части актива, которая даже не бывала в УССР и СССР вообще, Багряный прочувствовал всё на себе, прошёл путь от комсомольца до националиста. Конечно, в таких условиях его пропагандистский потенциал значительно возрастал.Багряный регулярно публиковал статьи и брошюры, в которых описывал свой советский опыт и разочарование в системе.В эмиграции он отошел от ОУН* и в конце 40-х создал собственную партию УРДП — Украинскую революционно-демократическую партию. Ее основными участниками были такие же советские интеллигенты-эмигранты, для которых ОУН была слишком радикальной, но и сталинский СССР — неприемлемым. Партия стояла скорее на умеренной национал-коммунистической платформе. Впоследствии в ней, как и во всякой настоящей украинской организации, наметился раскол на несколько фракций — более левую, которую тянуло к национал-коммунизму и более правую, стоявшую строго на демократических позициях.Помимо этого Багряный принимал активное участие в деятельности ещё одного виртуального правительства. С 1954 года он был заместителем Степана Витвицкого — президента УНР в изгнании. Не забывал он и об основной деятельности, в эмиграции он написал несколько новых романов и повестей, окончательно переключившись с поэзии на прозу.В 1963 году одна из украинских эмигрантских организаций даже намеревалась выдвинуть кандидатуру Багряного на соискание Нобелевской премии по литературе. Однако побороться за престижную премию так и не получилось. В августе 1963 года он умер.В постсоветское время Багряный стал активно издаваться на Украине и даже был посмертно награжден государственной Шевченковской премией.Багряного, объявленного писателем национального масштаба, чтили все постсоветские лидеры, начиная с Кравчука.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, история ссср, эмиграция, оун, писатель, литература, украинские националисты