Коммунист, националист, писатель: 120 лет Ивану Багряному
© Фото : Открытый источникИван Багряный, середина 1950-х годов
© Фото : Открытый источник
В 1990-е годы Ивана Багряного пытались раскручивать в качестве одного из идеологов нового государства (в какой-то мере он подобен Ивану Ильину, с учётом несравнимости масштабов этих мыслителей). Однако тезис об опоре на советскую номенклатуру в государственном строительстве быстро утратил актуальность и далее его ценили уже только как литератора
Иван Багряный родился 2 октября 1906 года в Ахтырке – небольшом приграничном городке Сумской области Украины. Багряный ¬ литературный псевдоним, а вот с настоящей фамилией писателя существует некоторая неясность. В одних источниках он упоминается как Лозовягин, в других как Лозовяга.
Окончание им технической школы совпало с окончанием Гражданской войны и провозглашением УССР.
С установлением советской власти Лозовягин и начал свою трудовую деятельность. За несколько лет он переменил множество занятий: успел поработать учителем рисования в детском доме, милиционером, художником в газете и даже политработником на сахарном заводе. Молодой комсомолец объездил всю республику, как он позднее вспоминал, в поисках впечатлений.
В 19-летнем возрасте Лозовягин сумел издать несколько стихов под псевдонимом Полярный и твердо решил стать писателем. В 1926 году он поступил в Киевский художественный институт и начал вращаться в полубогемных кругах.
В этот период Лозовягин стал "марсианином" — вступил в писательское объединение МАРС. Эта аббревиатура расшифровывалась как Мастерская революционного слова и объединяла нескольких украинских авторов. Все они стояли на левых и национал-коммунистических позициях, но вместе с тем не желали примыкать к официально одобряемым властью творческим союзам и объединениям.
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Тогда же он взял псевдоним Багряный и начал печататься в советских периодических изданиях. Но в конце 20-х после окончания политической борьбы за власть в стране Советов, во всех республиках начали закручивать гайки, и в 1928 году МАРС вынужден был прекратить существование. Большинство "марсиан" впоследствии подверглись репрессиям.
Багряный начинал как поэт. Первую, хотя и скандальную, известность ему принесла поэма "Ave Maria". По сюжету мать сдает сына в приют и становится проституткой. Много лет спустя они встречаются снова, но уже в одной постели. Учитывая время появления поэмы (1929 год) досталось Багряному по первое число. Если раньше критики ругали его поэзию за политическую неграмотность" и объявляли "попутчиком", то теперь его обвинили в создании порнографии. Критики называли поэму "наивной похабщиной".
Разозлившийся Багряный ответил на критику "Скалой". Этот роман в стихах был посвящен восстанию крестьян против "попов-московитов", которые угнетали их национальные чувства. Теперь уже Багряного окрестили не порнографом, а "певцом кулачества".
© Фото : Открытый источникИван Багряный, вторая половина 1940-х годов
© Фото : Открытый источник
Иван Багряный, вторая половина 1940-х годов
Поэт затеял опасную игру. В начале 30-х годов Сталин, разобравшись с политическими противниками в Москве, взялся за союзные республики. В УССР имелось определённое количество бывших боротьбистов, национал-коммунистов и прочей полуоппозиционной публики, которых начали преследовать.
Под общую гребёнку попал и Багряный. Его обвинили в контрреволюционной агитации, пришив к делу отрывки из его произведений. Впрочем, отделался он сравнительно легко, всего 3 годами ссылки на Дальний Восток.
В лучших традициях дореволюционных времен Багряный решил из ссылки бежать. В итоге вместо ссылки он получил 3 года в лагерях.
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После освобождения Багряный перебрался в Харьков, но снова в неудачное время. Начинался Большой террор и всех ранее осужденных за контрреволюцию стали хватать заново.
В 1938 году Багряный вновь оказался под арестом, но ему снова повезло. То ли следователи не проявили особого рвения, то ли сам Багряный проявил недюжинную выдержку — так или иначе, обвинение в создании контрреволюционной организации он не подписал и, просидев под следствием чуть более полутора лет, был освобождён с прекращением уголовного дела.
После этого он вернулся в родную Ахтырку, где его и застала война. Поэт, очевидно не смирившийся с довоенными преследованиями, сразу же наладил контакты с пришедшими вместе с немцами ОУНовцами, примкнув к бандеровской фракции. Его приняли в референтуру пропаганды, где он занимался написанием множества статей, текстов, рисовал карикатуры и плакаты. По совместительству он возглавлял местную коллаборационистскую газету.
© Фото : Открытый источникКанадский политический деятель Анатолий Белоцерковский, писатель Иван Багряный, бывший командир Серожупанной дивизии УНР Борис Палий. США, 1959 год
© Фото : Открытый источник
Канадский политический деятель Анатолий Белоцерковский, писатель Иван Багряный, бывший командир Серожупанной дивизии УНР Борис Палий. США, 1959 год
Первое виртуальное украинское правительство, провозглашенное людьми Бандеры в 1941 году без согласования с немцами, было ими разогнано. Но по ходу войны ситуация изменилась и к 1944 году немцы уже не были настроены столь категорично.
Оставшиеся на свободе бандеровцы и примкнувшие к ним уроженцы УССР решили создать новое правительство, которое получило название Украинский главный освободительный совет (УГВР – Українська головна визвольна рада).
Багряный, к тому моменту перебравшийся в Галицию подальше от наступавших советских войск, принимал самое активное участие в создании комитета, подготовив для него ряд программных документов.
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В этот же период Багряный написал роман "Тигроловы", который в настоящее время считается самым значимым произведением этого автора. Написание романа заняло всего две недели, действие его происходит в Сибири, где украинский политический ссыльный скрывается от НКВД.
В начале 1945 года члены УГВР ушли в Хорватию, а оттуда в Германию. Вместе с ними навсегда покинул УССР и Багряный, оставив там свою семью.
В эмиграции он выдвинулся в число самых заметных деятелей. В первую очередь этому способствовал тот факт, что он был уроженцем СССР, вырос там и даже добился определённой известности. В отличие от значительной части актива, которая даже не бывала в УССР и СССР вообще, Багряный прочувствовал всё на себе, прошёл путь от комсомольца до националиста. Конечно, в таких условиях его пропагандистский потенциал значительно возрастал.
© Фото : Открытый источникИван Багряный. Юбилейная монета, 2007 год
© Фото : Открытый источник
Иван Багряный. Юбилейная монета, 2007 год
Багряный регулярно публиковал статьи и брошюры, в которых описывал свой советский опыт и разочарование в системе.
В эмиграции он отошел от ОУН* и в конце 40-х создал собственную партию УРДП — Украинскую революционно-демократическую партию. Ее основными участниками были такие же советские интеллигенты-эмигранты, для которых ОУН была слишком радикальной, но и сталинский СССР — неприемлемым. Партия стояла скорее на умеренной национал-коммунистической платформе. Впоследствии в ней, как и во всякой настоящей украинской организации, наметился раскол на несколько фракций — более левую, которую тянуло к национал-коммунизму и более правую, стоявшую строго на демократических позициях.
Помимо этого Багряный принимал активное участие в деятельности ещё одного виртуального правительства. С 1954 года он был заместителем Степана Витвицкого — президента УНР в изгнании. Не забывал он и об основной деятельности, в эмиграции он написал несколько новых романов и повестей, окончательно переключившись с поэзии на прозу.
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В 1963 году одна из украинских эмигрантских организаций даже намеревалась выдвинуть кандидатуру Багряного на соискание Нобелевской премии по литературе. Однако побороться за престижную премию так и не получилось. В августе 1963 года он умер.
В постсоветское время Багряный стал активно издаваться на Украине и даже был посмертно награжден государственной Шевченковской премией.
Багряного, объявленного писателем национального масштаба, чтили все постсоветские лидеры, начиная с Кравчука.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
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