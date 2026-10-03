https://ukraina.ru/20261003/udar-po-moskovskomu-mostu-lvovu-prigotovitsya-khronika-sobytiy-na-utro-3-oktyabrya-1083581860.html

Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября

Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября - 03.10.2026 Украина.ру

Удар по Московскому мосту, Львову приготовиться. Хроника событий на утро 3 октября

В Киеве был нанесён удар по бывшему Московскому, а ныне Северному мосту, мэр города Виталий Кличко заявил о непростой ситуации. Украинские эксперты пророчат Львову непростое будущее

2026-10-03T09:22

2026-10-03T09:22

2026-10-03T09:22

эксклюзив

хроники

виталий кличко

соскин

вооруженные силы украины

the guardian

запад

украина

киев

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Утром 3 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в бывший Московский, а ныне Северный мост."Попадание в Северный мост. Экстренные службы едут на место", — написал он в своём телеграм-канале в 06:57.Позднее, в 07:39 он рассказал о повреждениях на мосту."На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег сейчас перекрыли", — отметил Кличко.Вечером предыдущего дня, в 17:50, он сообщал об очередном попадании по Южному мосту.На Украине эти удары заставили всё громче говорить о мире."Всю ночь летело по мосту в Затоке в одесской области. И сейчас продолжает прилетать по одесской области. Сейчас прилетело по Северному мосту в Киеве. Также ночью ВС РФ уничтожили крупный фармацевтический склад дистрибьютора "Вента" под Киевом. Кремль нацелился уничтожить весь сегмент украинской логистики. Последствия для Украины будут катастрофическими. Только Майдан за мир спасет украинцев от гуманитарной катастрофы. Думайте", — отмечалось в утренней публикации популярного телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный украинский телеграм-канал — "Резидент" — заявил, что Запад не в состоянии защитить Украину."В Киеве противник ударил по Южному мосту, связывающему два берега, зелёную ветку метро, аэропорт и ключевые транзитные потоки. Запад не в состоянии нарастить поставки противоракет. У США нет Patriot даже для европейцев, а столица тем временем стала прифронтовым городом и никто не может сказать, что дальше и какие ещё разрушения понесёт Украина", — указывалось в публикации канала.Тем временем британское издание The Guardian сообщило о том, что западные государства готовятся к эвакуации своих посольств из Киева. Как написало издание со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов, страны Запада рассматривают возможность переноса посольств из Киева во Львов или на восток Польши "в случае непредвиденных обстоятельств".По мнению бывшего помощника второго президента Украины Леонида Кучмы, политолога Олега Соскина это вряд ли поможет."Уже бы в Словакию переезжали бы или Венгрию", — отметил он.Он уверен, что Львову тоже не поздоровится в т.ч. и из-за его имиджа столицы украинских националистов."Львовяне, тоже всё потеряете. Сейчас у вас там такие цены на жильё, аренда. Народ, не сидите. Во Львове будет очень плохо. Там будут стоять пустые дома разрушенные. Так что готовьтесь. Львов обязательно будет разрушен. Не потому, что я так хочу, а так должно случиться", — предупредил Соскин украинцев.В 08:27 Минобороны России в утренней сводке подтвердило информацию об ударе по Северному мосту в Киеве."Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику при поставке военных грузов в интересах ВСУ; в Киевской области – логистический центр "Гостомель" на территории которого осуществляется хранение материальных средств, используемых для снабжения ВСУ", — среди прочего отмечалось в сводке.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев прокомментировал утром 3 октября вчерашние удары по Южному мосту."Вчера появились хорошие кадры результатов ударов в верхней части пилонов моста. Как мы видим, на вантах следы от осколков. Они немного распушены, но ни один не перебит. А разрушения на бетонном кожухе лестничного марша, никак не сказывается на прочности пилона. Это не основная силовая конструкция", — отметил инженер.Он обратил внимание на диаметр вант."По уточнённым данным, диаметр вант 62 мм. Перерубить его осколками нереально, необходим удлиненный кумулятивный заряд. Бить по креплению ванта, анкерованому в бетонный массив пилона, требует разрушения большого объёма бетона" — отметил он.В итоге Васильев дал свои рекомендации для ударов по мостам."Так что я по прежнему считаю что целесообразнее бить по опорам пилона, только с применением кумулятивной БЧ. Фугасная БЧ, что пилону, что вантам, особого вреда не нанесёт", — подытожил эксперт.А депутат Мосгордумы Андрей Медведев призвал киевлян покинуть украинскую столицу."Уехать из Киева - весьма разумное решение. Кому есть куда перебраться, лучше не затягивать процесс", — призвал он киевлян.По его мнению, "украинские власти сейчас точно не будут заниматься ни обеспечением безопасности Киева, ни сохранением уровня функционирования систем ЖКХ в городе"."Если рассматривать все через призму типичной для Зеленского логики, то можно предложить с высокой степенью вероятности, что сейчас вся украинская верхушка сосредоточена на том, чтобы переломить ситуацию, прежде всего в информационном поле. А для этого скорее всего, они занимаются подготовкой крупного налёта дронов на Москву или иной город-миллионник", — отметил он.По словам Медведева, киевское руководство попытается одержать информационную победу."Кроме того расчёт на то, что все же Firepoint свою баллистику все же получит из производства, и тогда из залпа ракет (одна-две вполне могут долететь) будут лепить потужную информационную перемогу", — отметил он.По его словам, власти "защищать Киев всерьёз не будут", тем более, особо защищать украинскую столицу нечем. Именно поэтому отъезд из города — решение разумное, т. к. "в Киеве будет не комфортно".* — внесён в список экстремистов и террористовПодробнее об ударах по мостам – в статье Рамиля Замдыханова "Россия послала четкий сигнал: что значит удар по Южному мосту в Киеве".

https://ukraina.ru/20261002/kak-v-fevrale-2022-goda-kievlyane-begut-iz-goroda-srochno-sozvan-sovet-oborony-itogi-2-oktyabrya-1083576663.html

https://ukraina.ru/20261002/put-k-dlitelnomu-miru-provaly-vsu-zombi-lagerya-khronika-sobytiy-na-utro-2-oktyabrya-1083552917.html

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эксклюзив, хроники, виталий кличко, соскин, вооруженные силы украины, the guardian, запад, украина, киев